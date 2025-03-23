УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9209 відвідувачів онлайн
Новини Збиття шахедів
1 890 24

Збито 97 зі 147 "Шахедів", ще 25 дронів - локаційно втрачені, - Повітряні сили

Знищення Шахедів

У ніч на 23 березня 2025 року війська РФ атакували Україну 147-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Як зазначається, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

За даними Повітряних сил, станом на 08.30 підтверджено збиття 97 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півдні, півночі, заході та в центрі країни.

Читайте також: Росіяни атакували Запоріжжя 12 "Шахедами", - поліція. ФОТОрепортаж

25 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Також уточнюється, що цієї ночі противник застосував більшу кількість саме ударних БпЛА (щонайменше 122 одиниці), дронів-імітаторів, відповідно - 25!

Наслідки атаки

Внаслідок російської атаки постраждали Київщина, Харківщина, Сумщина, Чернігівщина, Одещина та Донеччина.

Раніше повідомлялося, що у ніч на 23 березня у кількох районах столиці зафіксовано падіння уламків російських безпілотників. Згодом стало відомо, що через ворожу атаку на Київ 2 людини загинули, спалахнули пожежі. Є наслідки в шести районах. Пізніше у КМВА уточнили, що внаслідок атаки РФ на Київ загинуло три людини, зокрема батько та його 5-річна донечка. 10 постраждалих.

Також Цензор.НЕТ інформував, що "Шахеди" атакували Київщину: є постраждалі, горіло підприємство у Броварському районі, пошкоджено будинки в Крюківщині. 

Автор: 

Повітряні сили (2583) Шахед (932)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+8
Скоро буде нульовий процент збиття. А все завдяки зебілам, які спеціально перевели мобільні групи в піхоту. Плюс збивати шлюхеди прямо над містом ,це вже крайній ідіотизм.
показати весь коментар
23.03.2025 09:10
+4
Майже ні як. Тому він і імітатор.
показати весь коментар
23.03.2025 09:05
+4
завод розєбнути можна тільки тактичним яо, або масованим ракетним ударом.
а так вже якось атакували той завод, влупивши кукурузником по корпусу знищивши обшивку та кілька вікон.
показати весь коментар
23.03.2025 09:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Що значить локаційно втрачені?
Не збито, пропущено?
показати весь коментар
23.03.2025 08:55 Відповісти
Приземлені РЕБом.
показати весь коментар
23.03.2025 09:03 Відповісти
Імітатори маленькі, без корисного навантаження. Просто пальне скінчилося. Та і РЕБу там робити нічого - мізків нема, бо пофіг куди воно летить.
показати весь коментар
23.03.2025 10:43 Відповісти
До бульбашей чи пшеків полетіли.
показати весь коментар
23.03.2025 09:12 Відповісти
А де відповідь по рашиським чортам ,чому ворог щоночі запускає дрони по нашим мирним містах в той час як з нашої сторони 1 чи2 рази на тиждень ?
показати весь коментар
23.03.2025 08:59 Відповісти
Відповідь є. Кацапня теж не говорить шо щоночі запускає шахеди...
показати весь коментар
23.03.2025 09:19 Відповісти
А як на відстані можна визначити дрона-імітатора?
показати весь коментар
23.03.2025 09:00 Відповісти
Майже ні як. Тому він і імітатор.
показати весь коментар
23.03.2025 09:05 Відповісти
Коли в нього влучають і він ні в повітрі на на землі не вибухає то значить імітатор.
показати весь коментар
23.03.2025 09:20 Відповісти
Скоро буде нульовий процент збиття. А все завдяки зебілам, які спеціально перевели мобільні групи в піхоту. Плюс збивати шлюхеди прямо над містом ,це вже крайній ідіотизм.
показати весь коментар
23.03.2025 09:10 Відповісти
Над Києвом так й збивали сьогодні..
показати весь коментар
23.03.2025 09:42 Відповісти
Такий відсоток і раніше був. Зараз більш меньш правду кажуть
показати весь коментар
23.03.2025 10:28 Відповісти
Кожен день по 15-20 прилітає. Почнуть запускати 250-300, буде по 50-70 прилітати в ціль. Треба тільки завод Шахедів розй#бувати, бо буде срака
показати весь коментар
23.03.2025 09:11 Відповісти
А москалі збираються ще в Білорусі завод будувати...
показати весь коментар
23.03.2025 09:13 Відповісти
А якщо завод побудують у Грузії чи Киргизії- ще й з ними воювати?
І взагалі схоже тупа руда мавпа з гранатою відкриє ленд-ліз "хАрошему другу вальодє"
показати весь коментар
23.03.2025 09:19 Відповісти
завод розєбнути можна тільки тактичним яо, або масованим ракетним ударом.
а так вже якось атакували той завод, влупивши кукурузником по корпусу знищивши обшивку та кілька вікон.
показати весь коментар
23.03.2025 09:38 Відповісти
Всі ці заводи нічого не варті без китайських двигунів 50к.с.. Раша не здатна робити надійні двигуни ДВЗ ,ТАЗи можуть підтвердити. Як би ж це руде чмо змогло надавити на Китай ,але його розумових здібностей для цього не достатньо.
показати весь коментар
23.03.2025 10:22 Відповісти
давилка на китай ще не виросла у рижого, він може тільки пальчиком пригрозити 2 економіці світу.
п.с. а що буде без китайських комплектуючих з нашою дроновою та фпвшною програмою а?
ну ми ж не рукожопі мацкалі, а самодостатні... ну ти зрозумів.
показати весь коментар
23.03.2025 10:47 Відповісти
Щось з нашою системою ППО треба робити і насамперед з командуванням бо те що в Центрі України Шахеди масово літають то так не повинно бути , цілі повинні знищуватись як тільки перетнуть межу з орками , видно що в командуванні бардак і в системній роботі і в головах .
показати весь коментар
23.03.2025 09:39 Відповісти
от тупі солдафони, куди їм до диванного експерта з простимі решеніями від трускавецької бурси.
пропоную сітку натягнути на кордоні, ну щоб шахеди прайті не смаглі
показати весь коментар
23.03.2025 10:51 Відповісти
А на Росії тиша....Схоже,Зюзя сумлінно виконує домовленість Рудого з Путіним про припинення обстрілів...
показати весь коментар
23.03.2025 10:02 Відповісти
 
 