"Шахеди" атакували Київщину: є постраждалі, горіло підприємство у Броварському районі, пошкоджено будинки в Крюківщині. ФОТО

Ліквідовано наслідки ворожої атаки безпілотників на Київщині, двоє людей травмовано.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, 22 березня о 22:36 рятувальники виїхали на гасіння пожежі, що сталася внаслідок падіння уламків БПЛА на території одного з підприємств у Броварському районі. Загорання ліквідовано о 01:08. На місці працювали 28 рятувальників та 8 одиниць техніки ДСНС. Жертв та постраждалих немає.

В 01:33 в с. Крюківщина Бучанського району внаслідок падіння уламків травмовано двох людей та пошкоджено три приватні житлові будинки.

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Нагадаємо, ввечері суботи, 22 березня, у повітряному просторі Київщини фіксувалися ворожі безпілотники, сили протиповітряної оборони працювали по цілях.

Раніше повідомлялося, що у ніч на 23 березня у кількох районах столиці зафіксовано падіння уламків російських безпілотників. Згодом стало відомо, що через ворожу атаку на Київ 2 людини загинули, спалахнули пожежі. Є наслідки в шести районах.