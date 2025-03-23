"Шахеди" атакували Київщину: є постраждалі, горіло підприємство у Броварському районі, пошкоджено будинки в Крюківщині. ФОТО
Ліквідовано наслідки ворожої атаки безпілотників на Київщині, двоє людей травмовано.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Як зазначається, 22 березня о 22:36 рятувальники виїхали на гасіння пожежі, що сталася внаслідок падіння уламків БПЛА на території одного з підприємств у Броварському районі. Загорання ліквідовано о 01:08. На місці працювали 28 рятувальників та 8 одиниць техніки ДСНС. Жертв та постраждалих немає.
В 01:33 в с. Крюківщина Бучанського району внаслідок падіння уламків травмовано двох людей та пошкоджено три приватні житлові будинки.
Нагадаємо, ввечері суботи, 22 березня, у повітряному просторі Київщини фіксувалися ворожі безпілотники, сили протиповітряної оборони працювали по цілях.
Раніше повідомлялося, що у ніч на 23 березня у кількох районах столиці зафіксовано падіння уламків російських безпілотників. Згодом стало відомо, що через ворожу атаку на Київ 2 людини загинули, спалахнули пожежі. Є наслідки в шести районах.
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• Подільський район: ліквідовано пожежу на 20-му поверсі житлового будинку;
• Голосіївський район: триває ліквідація пожежі 4-поверхової офісно-складської будівлі. Загинула людина;
• Деснянський район: загоряння на відкритій території в лісосмузі;
• Шевченківський район: пошкоджені 2 легкових автомобілі.
тепер збивають ці шахеди переважно стрілковою зброєю, бо ракети бережуть.... і тут вже як пощастить
шкода, що ми з гавна та палок не можемо налагодити виробництво аналогів сотнями та тисячами на 11-му році війни
зато дороги будуємо знатно, клумби у прифронтовій зоні