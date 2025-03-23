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Новини Фото Атака шахедів на Київщину Атака БпЛА на Київщину
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"Шахеди" атакували Київщину: є постраждалі, горіло підприємство у Броварському районі, пошкоджено будинки в Крюківщині. ФОТО

Ліквідовано наслідки ворожої атаки безпілотників на Київщині, двоє людей травмовано.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, 22 березня о 22:36 рятувальники виїхали на гасіння пожежі, що сталася внаслідок падіння уламків БПЛА на території одного з підприємств у Броварському районі. Загорання ліквідовано о 01:08. На місці працювали 28 рятувальників та 8 одиниць техніки ДСНС. Жертв та постраждалих немає.

В 01:33 в с. Крюківщина Бучанського району внаслідок падіння уламків травмовано двох людей та пошкоджено три приватні житлові будинки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нічна атака дронів на Київщину: падіння уламків зафіксовані у трьох районах

наслідки атаки на Київщину 23 березня 2025 р
наслідки атаки на Київщину 23 березня 2025 р
наслідки атаки на Київщину 23 березня 2025 р

Нагадаємо, ввечері суботи, 22 березня, у повітряному просторі Київщини фіксувалися ворожі безпілотники, сили протиповітряної оборони працювали по цілях.

Раніше повідомлялося, що у ніч на 23 березня у кількох районах столиці зафіксовано падіння уламків російських безпілотників. Згодом стало відомо, що через ворожу атаку на Київ 2 людини загинули, спалахнули пожежі. Є наслідки в шести районах.

Автор: 

Київська область (4002) Броварський район (17) Бучанський район (51)


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• Дніпровський район: ліквідовано пожежу на верхніх поверхах 9-поверхівки. Загинула жінка;
• Подільський район: ліквідовано пожежу на 20-му поверсі житлового будинку;
• Голосіївський район: триває ліквідація пожежі 4-поверхової офісно-складської будівлі. Загинула людина;
• Деснянський район: загоряння на відкритій території в лісосмузі;
• Шевченківський район: пошкоджені 2 легкових автомобілі.
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23.03.2025 07:31 Відповісти
Москва КОЛИ ???
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23.03.2025 07:33 Відповісти
не можна по Москві! Трамп і Венс заборонили...
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23.03.2025 09:44 Відповісти
а піаніст списки складає де бомбити ,а де не бомбити
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23.03.2025 07:34 Відповісти
скрізь не бомбити !
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23.03.2025 07:35 Відповісти
Японці в Другу світову просто за вітром в сторону США пускали кулі зі свічкою і ті летіли .
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23.03.2025 07:53 Відповісти
була б фантазія у хенералів, можно було би підпалувати ліси та торф біля Москви. варіантів асіметрічної війни повно. нема вигадки, як у москалів.
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23.03.2025 08:19 Відповісти
Це ті дрони які локаційно втрачені?
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23.03.2025 08:58 Відповісти
пам'ятаю, як всі ржали з шахедів, бо зроблені "з гівна та палок", не розуміючи, що "гівно та палки" - дешевше будь-якої ракети ППО

тепер збивають ці шахеди переважно стрілковою зброєю, бо ракети бережуть.... і тут вже як пощастить

шкода, що ми з гавна та палок не можемо налагодити виробництво аналогів сотнями та тисячами на 11-му році війни

зато дороги будуємо знатно, клумби у прифронтовій зоні
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23.03.2025 13:10 Відповісти
 
 