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Новини Атака БПЛА на Київ Атака шахедів на Київ Атака дронів на Київ
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Внаслідок атаки РФ на Київ загинуло три людини, зокрема батько та його 5-річна донечка. 10 постраждалих

наслідки атаки шахедів на Київ 23 березня 2025 р

Станом на ранок 23 березня 2025 року через нічну дронову атаку РФ на Київ загинуло 3 людини, серед них - 5-річна дитина.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр КМВА.

"За наявною інформацією, 3 людини загинули, у тому числі 5-річна дитина. Ще 10 постраждали. Серед загиблих - батько та його маленька дочка. А наймолодшому постраждалому внаслідок російської атаки - лише 11 місяців", - уточнили в КМВА.

Також читайте: ППО працює в Києві по ворожих безпілотниках

Внаслідок атаки ворожих БпЛА та падіння уламків збитих повітряних цілей зафіксовано:

Подільський район:
- падіння збитого БпЛА в промзоні. Без руйнувань.
- загоряння на 20 поверсі житлового будинку. Пожежу ліквідовано.

Дніпровський район:
- пожежа на верхніх поверхах 9-поверхового житлового будинку. Пожежу ліквідовано.
- пошкодження будівлі закладу громадського харчування, без пожежі.
- падіння уламків на багатоповерхівку. Без пожежі.
- пошкодження квартири на 6 поверсі 16-поверхового житлового будинку: вікно, підлогу та стелю.

Голосіївський район:
- падіння уламків та займання в нежитловій зоні - в 4-поверховій офісно-складській будівлі, на площі 2000 кв. м., також загоряння металевого контейнера.

Деснянський район:
- падіння уламків в лісопарковій смузі. Наразі ліквідовано.

Шевченківський район:
- падіння уламків в житловому кварталі, пошкоджено 6 автомобілів.

Раніше повідомлялося, що у ніч на 23 березня у кількох районах столиці зафіксовано падіння уламків російських безпілотників. Згодом стало відомо, що через ворожу атаку на Київ 2 людини загинули, спалахнули пожежі. Є наслідки в шести районах.

Також Цензор.НЕТ інформував, що "Шахеди" атакували Київщину: є постраждалі, горіло підприємство у Броварському районі, пошкоджено будинки в Крюківщині.

Автор: 

Київ (19405) жертви (1777) Повітряні атаки на Київ (735) Шахед (932)


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Топ коментарі
+38
"полум'яний привіт" мародеру-дебілу Трумпу від його подєльника-терориста *****.. шоб ви повиздихали діди-людожери
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23.03.2025 07:57
+35
Де наша відповідь на москву?
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23.03.2025 07:46
+33
У вечірньому відосіку буде потужна відповідь🤮
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23.03.2025 07:50
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Де наша відповідь на москву?
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23.03.2025 07:46 Відповісти
українську відповідь,"зелені зрадники" закатали в асвальт , і продовжують її розтягувати по офшорах.
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23.03.2025 10:22 Відповісти
На терор проти українського народу Україна повинна відповісти терором проти мерзенної зграї, яка зібралася навколо Пуйла. Але , але , але... Керівництво СБУ і ГУР України повні імпотенти. Малюк і Буданов, скажіть чому такі вурдалаки з найближчого оточення Пуйла, як сам Пуйло, Патрушев, Золотов, Бортніков, Рогозін, Кириєнко Медінський, Мєдвєдєв, Шойгу,Герасімов Соловйов, Скабєєва, Сімонян, вся зграя генералів з латтєстану і багато інших почуваються чудово і комфортно на третьому році війни і жодному з них ви не забезпечили білет на концерт Кобзона? Як ви можете після цього дивитися в очі громадянам України, не позичаюючи очей у Сірка? В свій час на Гітлера було здійснено 14 історично доведених замахів на життя, і тільки дивом він зумів вижити. Причому замахи звійснювали в основному одиночки. А тут ціла держава показує своє повне безсилля. Скільки замахів ви зробили на терориста №1 нашої ********** Пуйла і його найближче оточення? Нуль, зеро. Якби ви Пуйла, якому давно проставляюють прогули на цвинтарі, одягнули в дерев'яний кітель, війна давно б закінчилася. Одумайтеся і займіться , нарешті , своєю справою.
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23.03.2025 14:03 Відповісти
Да, Малюк, Буданов, Сирський, і ще мільйон чмобіків-рабів винуваті шо вас не захистили. Але тльки не 10 мільйонів ухилянтів, і ще 20 мільйонів тих хто викладує брусчаткі і гуляє в гламурних парках і занятий новеньким ремонтом в своєї квартири замість того щоб 24/7 16ашити на оборонних заводах.
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24.03.2025 07:15 Відповісти
Не пересмикуй! Для чого ти до Малюка і Буданова приплів Сирського? Мова йде про те, що не видно результатів вузько професійної діяльності Малюка і Буданова в плані знищення зграї, що оточує Пуйла. Там результатів -нуль. Скільки б ти не пер-ів у калюжу.
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24.03.2025 13:48 Відповісти
Що ? Абрамович не дозволяє ?
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23.03.2025 14:58 Відповісти
У вечірньому відосіку буде потужна відповідь🤮
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23.03.2025 07:50 Відповісти
Мабуть тебе народили через дупу
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23.03.2025 22:35 Відповісти
Кому цікве твоє походження?
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24.03.2025 05:55 Відповісти
"полум'яний привіт" мародеру-дебілу Трумпу від його подєльника-терориста *****.. шоб ви повиздихали діди-людожери
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23.03.2025 07:57 Відповісти
та і піаніст складає списки де бомбити ,а де не бомбити ,не бомбити треба скрізь
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23.03.2025 08:00 Відповісти
А хіба це Трамп готувався до шашликів на майскіє замість підготовки до війни?
Хіба це Трамп скорочував збройні сили України і закривав ракетні програми?
Хіба Трамп витратив на дороги для російських танків вДЕСЯТЕРО більше, ніж на ЗСУ?
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23.03.2025 11:47 Відповісти
до чого тУт це?
Трумпові - своє, Зєлі - своє..
і за своє Зєля з дермаками-мародерами ще відсидить якнайбільше років (і бажано в Україні, а не як Лазаренко), з конфіскацією намарадереного, скільки би вона не підсилювала-прикормлювала зброєю-законами-баблом свою поліційну татаровську охранку..
тут би знову тупорилий вумний наріт не обісрався з наступним вибором - вони ж, ідіоти, зможуть, "на біс!" приколотися..
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23.03.2025 12:37 Відповісти
Отож. Щоб вумний нарід знову не обісрався, треба йому нагадувати, що не Трамп обирав Зебуїна і його зедерастів, а вони самі. Бо вони вилупили очі в телемарафет і більше нічого не бачать, крім того, що серуть йому в очі і голови ці олігархічні телеканали, які вони фінансують за державний кошт.
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23.03.2025 23:29 Відповісти
Ой, ой, ой! А при деде Байде такого небыло! Ой подожди... А, нет, было таки тоже самое! Боже какие вы все имбецили ))
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23.03.2025 12:55 Відповісти
не де не було шапедів крім Києва , нова тактика кацапні багато шапедів в одне місце
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23.03.2025 07:59 Відповісти
Були по всій Україні
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23.03.2025 13:45 Відповісти
Люди дорослі самі вирішують, ховатись чи ні. А за дітей як раз дорослі відповідають. Дитина не може сама вирішити, йти до сховища чи ні. Я наприклад, знаю, що моя дитина в безпеці. А сам можу сидіти біля вікна та дивитись на шахеди.
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23.03.2025 08:16 Відповісти
Добре, якщо сховище у будинку є, а якщо до нього кілька кварталів? Вночі з дитиною не набігаєшся. І не факт, що на вулиці не привалить уламками, поки бігти..
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23.03.2025 08:24 Відповісти
За дитину відповідає дорослий. Це факт. Не можешь бігти, відправляй у село до родичів. Хочешь грати в лоторею, ОК, но відповідальність на тобі.
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23.03.2025 08:50 Відповісти
В село не прилітає? Не з Конча-Заспи пишете часом?
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23.03.2025 09:00 Відповісти
Містере Біле пальто, По-перше, не у всіх є село, і туди теж прилітає, і там теж будинки горять і люди гинуть, по-друге, коли вже почалася тривога і вже збивають, то бігти по вулиці - це повний ідіотизм. Знаю випадки дебілізму, коли на початку вторгнення поїхали вивозити дітей з Києва у північно-східному напрямку! Назустріч кацапам. Думали, що Биків, Басань, Перемога - то безпечні місця, типу вони пересидять тиждень, поки в Києві всьо ета закончіцца.....Ось приклад, хто пам'ятає - влітку 2023 року на Лісовому люди загинули, бо сумлінно вийшли з дому після оголошення тривоги і попрямували до поліклініки, де сторож пішов за ключами від зачиненого укриття. Поки вони чекали перед дверима клініки, їх убило осколками збитої ракети.
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23.03.2025 09:30 Відповісти
За дітей думають дорослі. Це просто факт. Що тут обговорювати?
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23.03.2025 10:29 Відповісти
ти ханжа, лицемір та фарисей. що тут говорити - просто факт.
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23.03.2025 11:27 Відповісти
Походу ви з паралельної реальності.
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23.03.2025 09:47 Відповісти
Де 5-річні діти вирішують за дорослих питання безпеки? А може Ви?
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23.03.2025 10:28 Відповісти
ні, де такі як ти вирішують за інших, що їм робити, куди, коли і як ходити, і як радити своє життя і за що відповідати.. а відповідати та відчитуються в твоїй реальності звісно всі і перед тобою!
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23.03.2025 11:29 Відповісти
А де я писала, що діти вирішують?
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23.03.2025 12:05 Відповісти
Держава, це є дім в якому проживає велика українська родина, і безпеку для їхнього життя обібрався "мудрим нарідом"забезпечити "квартальний маникен" ."Нарід " йому довірив ...
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23.03.2025 10:26 Відповісти
Про село і родичів: відправили батьки дитину в село і в ту ж ніч, ракета(збита) звалилась на город поруч з будинком. Дитя кілька днів не розмовляло.
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23.03.2025 10:57 Відповісти
То ще добре, що тільки город постраждав..бідна дитинка
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23.03.2025 12:07 Відповісти
Потім ще кілька сіл і містечко стрес мали, коли сапери ту ракету підривали. В містечку місцева влада заборонила світло вмикати в хатах з 20-ї години. Уявіть, налякані люди сидять весь вечір в темноті. Це було на початку повномаштабного вторгнення на Волині.
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23.03.2025 22:12 Відповісти
Частіше цього сховища взагалі немає на цілий район, а людей з будинку в який влучив шахед просто женуть на вулицю біля нього, не організовуючі негайне їх відвезення до найближчого укриття.
Як це все називаеться? Блдь😡
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23.03.2025 09:22 Відповісти
Це має назву - зелена військова міська адміністрація в дії.

Якось я карту укриттів дивилась. Й з подивом дізналась, що в моєму домі, та всіх панельках, що поряд - збудовані все наприкінці 70х років, є укриття!!! Це вони так гордо назвали підвали, де комунікації проходять..і якщо влучить у будинок - то в підвалі одномоментна братська могила утвориться. А реальні укриття - то найближчі школи та дитсадки, лікарня та полікліники - а туди навіть третина людей не влізе..та й бігти з півгодини..

Головне, військова адміністрація відзвітувала, що все пучком.
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23.03.2025 09:54 Відповісти
школи/лікарні/поліклініки точно такі ж "укриття", як і твої підвали.. "без перебільшень"
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23.03.2025 11:26 Відповісти
До 80х будували нормальні - у дитсадках, школах, лікарнях. Причому з потолками 2.5 м+ То ти їх не бачив..
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23.03.2025 11:56 Відповісти
Бред. Панелька 9 этажей эффектом домино завалит подвал, а кирпичная школа 4 этажа не завалит.
Кстати, панелька в Днепровском районе. куда прилетел шахед, выстояла только потому, что удар частично пришелся в крышу. Попал бы на этаж ниже - скорее всего сложилась бы.
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23.03.2025 19:21 Відповісти
Можно по крайней мере в коридор выйти во время тревоги. Так многие и делают. А многие уже на расслабоне.
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23.03.2025 13:48 Відповісти
Господи..на моєму прикладі - ну буду я в коридорі - і шо? Там всі капітальні несучі стіни?? Будинки панелькі 70-80х мають між коридором й кімнатою гіпсові перегородки. У двокімнатних, а у трикімнатних - взагали всі двері в коридор, ще й з вітальні огромна скляна. Мене в тому коридорі тупо розмаже вибуховою хвилею.
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23.03.2025 14:38 Відповісти
Ракетой размажет, а мопедом вряд ли. И люди вообще то из квартиры в общий коридор выходят.
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23.03.2025 18:57 Відповісти
і не таким як ти, "дорослим" вирішувати за інших, що і коли їм робити. ти не їх папочка, заспокійся .
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23.03.2025 11:25 Відповісти
Ваше прізвище випадково не Зеленський? Якщо так, то тоді зрозуміло, чому ви несете дичину. Це війна і винен ворог. Можете своїх дітей вночі на вулицю відправити під час тривоги, якщо є таке стійке бажання
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23.03.2025 13:50 Відповісти
Вонючее, трусливое, гнойное, бункерное *****, будь ты проклят до десятого колена вместе со своими самками и личинками. Будешь подыхать медленно и болезненно.
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23.03.2025 08:21 Відповісти
Трамп ці невині жертви і на твоїй совісті ,саме ти надихнув кривавого терориста на подальші злочини адже "він нормальний хлопець він назвав мене генієм " ,будь ти проклята до сьомого коліна фашиська росія і той дибільний народ цієї імперії зла.Ну а влада тут навіть слів не хватає повний провал і бездіяльність.
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23.03.2025 08:40 Відповісти
Чому ж бездіяльність?
Тир пригадуєте і мішені?
Закрите приміщення.
За бабки можна постріляти
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23.03.2025 09:27 Відповісти
Йому похер. Віткроф прямо сказав, що це і є трампівський мир.
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23.03.2025 09:33 Відповісти
"Витков" - ясно, що є кацапське коріння
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23.03.2025 12:25 Відповісти
Довбо**би керують, от і маємо наслідки. Причина у відсутності мотивування людей йти воювати. Це можна було б зробити хочаб фінансово, де оплата була хочаб на рівні русні, але тоді прийшлось би урізати зарплати всяких суддів, прокурорів, мєнтів, що само собі неприпустимо для влади, тому далі лякають бурятами і кадирівцями на телемарафонах, паралельно відправляючи буси незламності для відлову тих, кому не повезло.
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23.03.2025 09:13 Відповісти
Найбільші заробітки в лікарів влк, в тцк, погранців і всіх хто дає кріпакам вільну.
Цей потік долярів навіть не опадковується. На цьому вже мільярди кують бо життя не купиш, але в нас і це стало товаром(
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23.03.2025 09:29 Відповісти
так тому що ПРИМУС!!! відмінити примус до мобілізаціх, карати їх по статті 161 та 355 ККУ, та інших - і буде порядок, бо і тцк і мєнти не потрібні. вони і так в цілому бездарності., мяко кажучи.
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23.03.2025 11:32 Відповісти
😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢

Скільки разів треба за це подякувати дональду і двом володям?
Хоч би не помилитись в цьому. Як виявляється це найстрашніший гріх українців(
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23.03.2025 09:32 Відповісти
цікаво до чого тут дональд дак, таке враження що до нього шахеди в київ не залітали, та і на територію країни також.
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23.03.2025 10:10 Відповісти
Трамп хоче це завершити, на відміну від пересидента.
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23.03.2025 10:17 Відповісти
Яким чином? Капітуляцією України?
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23.03.2025 10:46 Відповісти
Інших варіантів вже нема, якщо не зрозуміло.
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23.03.2025 12:03 Відповісти
Яке місто наступне у цій смертельній лотереї?

Пітуна хвилюють тільки дАрАгіє масквачі- може треба їх потурбувати?
Нальотами ударних дронів щоночі?
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23.03.2025 09:13 Відповісти
Міста біля фронту і так криють кожного дня, з жертвами. Но то ж не столиця,,і всім насрати, таких питань не виникає.
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23.03.2025 14:30 Відповісти
В Україні скрізь піzдєц, а зєлєнскій маладєц 🤬
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23.03.2025 09:32 Відповісти
звісно що маладєц, адже він відповідає тільки за все хароше, а для всього поганого є рошенко та погані бояре.
і так хто не вихваляє пісюаніста той агєнт кремля.
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23.03.2025 10:11 Відповісти
ЗепреЗедент відвіз своіх батьків із дітьми
в безпечне місце , подальше від Украіни ,
а сам сидить в бунькері з дЄрмаком і в @уй не дують !
Вчора поїхали до хлопців під Покровськ , засвітилися там
і видно по їх фізіономіях , що їм весело !!
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23.03.2025 11:18 Відповісти
і що ти хочеш цим сказати, довбойобе?
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23.03.2025 12:23 Відповісти
Росія повинна бути знищена. Тільки тоді наступить довготривалий мир.
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23.03.2025 11:39 Відповісти
америкосам не стидно, що їхній пріпіздєнт - друг терориста №1 ?
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23.03.2025 12:22 Відповісти
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23.03.2025 14:17 Відповісти
Подякуйте зеленському, а цензор сосёт мой *** я вас всех там в киеве перевешаю на*** ********* *******!
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23.03.2025 15:21 Відповісти
Доховавсь?
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23.03.2025 17:22 Відповісти
Ні обіцянок, ні пробачень.
Ні ППО, ні бомбосховищ.
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23.03.2025 18:45 Відповісти
Главноє шо не по енергетиці. Дякуємо, Дональд Фредович!
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24.03.2025 07:05 Відповісти
 
 