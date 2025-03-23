Внаслідок атаки РФ на Київ загинуло три людини, зокрема батько та його 5-річна донечка. 10 постраждалих
Станом на ранок 23 березня 2025 року через нічну дронову атаку РФ на Київ загинуло 3 людини, серед них - 5-річна дитина.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр КМВА.
"За наявною інформацією, 3 людини загинули, у тому числі 5-річна дитина. Ще 10 постраждали. Серед загиблих - батько та його маленька дочка. А наймолодшому постраждалому внаслідок російської атаки - лише 11 місяців", - уточнили в КМВА.
Внаслідок атаки ворожих БпЛА та падіння уламків збитих повітряних цілей зафіксовано:
Подільський район:
- падіння збитого БпЛА в промзоні. Без руйнувань.
- загоряння на 20 поверсі житлового будинку. Пожежу ліквідовано.
Дніпровський район:
- пожежа на верхніх поверхах 9-поверхового житлового будинку. Пожежу ліквідовано.
- пошкодження будівлі закладу громадського харчування, без пожежі.
- падіння уламків на багатоповерхівку. Без пожежі.
- пошкодження квартири на 6 поверсі 16-поверхового житлового будинку: вікно, підлогу та стелю.
Голосіївський район:
- падіння уламків та займання в нежитловій зоні - в 4-поверховій офісно-складській будівлі, на площі 2000 кв. м., також загоряння металевого контейнера.
Деснянський район:
- падіння уламків в лісопарковій смузі. Наразі ліквідовано.
Шевченківський район:
- падіння уламків в житловому кварталі, пошкоджено 6 автомобілів.
Раніше повідомлялося, що у ніч на 23 березня у кількох районах столиці зафіксовано падіння уламків російських безпілотників. Згодом стало відомо, що через ворожу атаку на Київ 2 людини загинули, спалахнули пожежі. Є наслідки в шести районах.
Також Цензор.НЕТ інформував, що "Шахеди" атакували Київщину: є постраждалі, горіло підприємство у Броварському районі, пошкоджено будинки в Крюківщині.
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Хіба це Трамп скорочував збройні сили України і закривав ракетні програми?
Хіба Трамп витратив на дороги для російських танків вДЕСЯТЕРО більше, ніж на ЗСУ?
Трумпові - своє, Зєлі - своє..
і за своє Зєля з дермаками-мародерами ще відсидить якнайбільше років (і бажано в Україні, а не як Лазаренко), з конфіскацією намарадереного, скільки би вона не підсилювала-прикормлювала зброєю-законами-баблом свою поліційну татаровську охранку..
тут би знову тупорилий вумний наріт не обісрався з наступним вибором - вони ж, ідіоти, зможуть, "на біс!" приколотися..
Як це все називаеться? Блдь😡
Якось я карту укриттів дивилась. Й з подивом дізналась, що в моєму домі, та всіх панельках, що поряд - збудовані все наприкінці 70х років, є укриття!!! Це вони так гордо назвали підвали, де комунікації проходять..і якщо влучить у будинок - то в підвалі одномоментна братська могила утвориться. А реальні укриття - то найближчі школи та дитсадки, лікарня та полікліники - а туди навіть третина людей не влізе..та й бігти з півгодини..
Головне, військова адміністрація відзвітувала, що все пучком.
Кстати, панелька в Днепровском районе. куда прилетел шахед, выстояла только потому, что удар частично пришелся в крышу. Попал бы на этаж ниже - скорее всего сложилась бы.
Тир пригадуєте і мішені?
Закрите приміщення.
За бабки можна постріляти
Цей потік долярів навіть не опадковується. На цьому вже мільярди кують бо життя не купиш, але в нас і це стало товаром(
Скільки разів треба за це подякувати дональду і двом володям?
Хоч би не помилитись в цьому. Як виявляється це найстрашніший гріх українців(
Пітуна хвилюють тільки дАрАгіє масквачі- може треба їх потурбувати?
Нальотами ударних дронів щоночі?
і так хто не вихваляє пісюаніста той агєнт кремля.
в безпечне місце , подальше від Украіни ,
а сам сидить в бунькері з дЄрмаком і в @уй не дують !
Вчора поїхали до хлопців під Покровськ , засвітилися там
і видно по їх фізіономіях , що їм весело !!
Ні ППО, ні бомбосховищ.