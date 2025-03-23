Внаслідок атаки РФ на Київ загинуло три людини, зокрема батько та його 5-річна донечка. 10 постраждалих

Станом на ранок 23 березня 2025 року через нічну дронову атаку РФ на Київ загинуло 3 людини, серед них - 5-річна дитина.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр КМВА.

"За наявною інформацією, 3 людини загинули, у тому числі 5-річна дитина. Ще 10 постраждали. Серед загиблих - батько та його маленька дочка. А наймолодшому постраждалому внаслідок російської атаки - лише 11 місяців", - уточнили в КМВА.

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Внаслідок атаки ворожих БпЛА та падіння уламків збитих повітряних цілей зафіксовано:

Подільський район:

- падіння збитого БпЛА в промзоні. Без руйнувань.

- загоряння на 20 поверсі житлового будинку. Пожежу ліквідовано.

Дніпровський район:

- пожежа на верхніх поверхах 9-поверхового житлового будинку. Пожежу ліквідовано.

- пошкодження будівлі закладу громадського харчування, без пожежі.

- падіння уламків на багатоповерхівку. Без пожежі.

- пошкодження квартири на 6 поверсі 16-поверхового житлового будинку: вікно, підлогу та стелю.

Голосіївський район:

- падіння уламків та займання в нежитловій зоні - в 4-поверховій офісно-складській будівлі, на площі 2000 кв. м., також загоряння металевого контейнера.

Деснянський район:

- падіння уламків в лісопарковій смузі. Наразі ліквідовано.

Шевченківський район:

- падіння уламків в житловому кварталі, пошкоджено 6 автомобілів.

Раніше повідомлялося, що у ніч на 23 березня у кількох районах столиці зафіксовано падіння уламків російських безпілотників. Згодом стало відомо, що через ворожу атаку на Київ 2 людини загинули, спалахнули пожежі. Є наслідки в шести районах.

Також Цензор.НЕТ інформував, що "Шахеди" атакували Київщину: є постраждалі, горіло підприємство у Броварському районі, пошкоджено будинки в Крюківщині.