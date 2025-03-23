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Новини Втрати ворога
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ЗСУ знищили 9240 окупантів та 2775 одиниць ворожої техніки за тиждень. ІНФОГРАФІКА

Втрати окупантів за тиждень

Упродовж тижня українські захисники знищили близько 9240 російських загарбників та 2775 одиниць озброєння й військової техніки ворога.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

"За тиждень з 16 по 23 березня 2025 року втрати противника склали близько 9240 осіб особового складу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що суттєвих втрат зазнали озброєння / військова техніка російських військ:

  • 87 танків;
  • 158 бойових броньованих машин;
  • 487 артилерійських систем;
  • 16 РСЗВ;
  • 12 установок ППО;
  • 926 одиниць автотехніки;
  • 7 одиниць спецтехніки.

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Втрати російських окупантів

Також українські захисники знищили щонайменше 1082 БпЛА ОТР, зокрема ударних дронів.

Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення українські воїни ліквідували 903 480 російських загарбників.

Автор: 

армія рф (17176) ліквідація (3852) знищення (7131)


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А чи не занадто оптимістичні цифри?
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23.03.2025 16:10 Відповісти
Навпаки, песимістичні. Експедиційний контингент засрашки в Україні - більше 500'000 особового складу. Фактично 90% складу сухопутніх військ засрашки - штурмують посадки в Україні. Сподіваюсь, ти розумієш, що навіть озвучені втрати засрашки - це фактично втрати від того, що за цілий тиждень лише 1% особового складу ЗСУ натиснув гачок/кнопку і влучив в кацапа чи якусь залізяку кацапську.
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23.03.2025 18:14 Відповісти
Фронтовики, поранені у шпиталях, ті що вийшли з-під Суджі ... говорять геть протилежні речі. Таке враження, що генерали "глаголять" з інших планет...
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23.03.2025 16:19 Відповісти
Так і повинно бути. В солдата в окопі - одна правда. В генерала, який керував содатом - друга правда. В політика, який вирішив застосувати армію для вирішення задач - третя правда. А в тебе, який слухає в основному пропогандонські (і часто кацапські) тг-канали - четверта правда.

І всі ці 4 правди - не співпадають. Однак в 99.9% саме четверта, твоя правда - найгидкіша і наймерзенніша херня.
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23.03.2025 18:18 Відповісти
Ти забув - є ще п"ята: ваша подоляцька "правда". Брехня уведена в ранг державної політики. Коли народу зав"язали очі, заліпили рота і заткнули вуха і ведуть до погибелі під "потужно-переможні" сурми, відосіки і піар на кістках і крові власного народу і Армії.
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23.03.2025 18:52 Відповісти
От бач, яку найгидкішу і наймерзеннішу херню ти верзеш. Саме про це я тобі і написав.
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23.03.2025 21:59 Відповісти
Нет в мире более сильной духом армии, чем украинская, ребята, ваш подвиг останется в памяти украинцев на века!
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23.03.2025 17:20 Відповісти
Кажуть, що ізраільтяни звикли жити "в оточенні ворогів". Світ ще не до кінця зрозумів, що то такеє "пристосуванство українців". Побачиш - українці пристосуються жити в стані перманентної гарячої війни. І може таке статися, що руде лайно з США буде вимушене, аби врятувати засрашку, знов надсилати туди продовольство, а також інжененрів для відновлення промислового потенціалу хоча б настільки, аби людожерство не розвинулось на валдайській "возвішєності".
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23.03.2025 18:21 Відповісти
Вы сравниваете нос с пальцем, похоже, но не то.

Израиль родился с войной и живёт в ней всю свою жизнь , миру от этого не холодно и не жарко.

Ядерная держава цинично напала на Украину, убивает её граждан, отнимает её землю, если это оставить безнаказанным, то мира просто не будет уже завтра, как только следующая ядерная держава захочет ещё у кого отнять и убивать, это вам понятно?
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23.03.2025 18:28 Відповісти
 
 