ЗСУ знищили 9240 окупантів та 2775 одиниць ворожої техніки за тиждень. ІНФОГРАФІКА

Упродовж тижня українські захисники знищили близько 9240 російських загарбників та 2775 одиниць озброєння й військової техніки ворога.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

"За тиждень з 16 по 23 березня 2025 року втрати противника склали близько 9240 осіб особового складу", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що суттєвих втрат зазнали озброєння / військова техніка російських військ:

87 танків;

158 бойових броньованих машин;

487 артилерійських систем;

16 РСЗВ;

12 установок ППО;

926 одиниць автотехніки;

7 одиниць спецтехніки.

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Також українські захисники знищили щонайменше 1082 БпЛА ОТР, зокрема ударних дронів.

Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення українські воїни ліквідували 903 480 російських загарбників.