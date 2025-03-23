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ЗСУ знищили 9240 окупантів та 2775 одиниць ворожої техніки за тиждень. ІНФОГРАФІКА
Упродовж тижня українські захисники знищили близько 9240 російських загарбників та 2775 одиниць озброєння й військової техніки ворога.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив генерал-лейтенант Олександр Павлюк.
"За тиждень з 16 по 23 березня 2025 року втрати противника склали близько 9240 осіб особового складу", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що суттєвих втрат зазнали озброєння / військова техніка російських військ:
- 87 танків;
- 158 бойових броньованих машин;
- 487 артилерійських систем;
- 16 РСЗВ;
- 12 установок ППО;
- 926 одиниць автотехніки;
- 7 одиниць спецтехніки.
Також українські захисники знищили щонайменше 1082 БпЛА ОТР, зокрема ударних дронів.
Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення українські воїни ліквідували 903 480 російських загарбників.
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І всі ці 4 правди - не співпадають. Однак в 99.9% саме четверта, твоя правда - найгидкіша і наймерзенніша херня.
Израиль родился с войной и живёт в ней всю свою жизнь , миру от этого не холодно и не жарко.
Ядерная держава цинично напала на Украину, убивает её граждан, отнимает её землю, если это оставить безнаказанным, то мира просто не будет уже завтра, как только следующая ядерная держава захочет ещё у кого отнять и убивать, это вам понятно?