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Знищено зведену роту забезпечення росіян на окупованій території Херсонщини, - Генштаб. ВIДЕО

21 березня 2025 року Повітряні Сили Збройних Сил України завдали удару та знищили зведену роту забезпечення переправи 205-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади у Дніпрянах на тимчасово окупованій території Херсонської області.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, у результаті ураження знищено ворожі плавзасоби, військове майно та підсобне приміщення, заповнене технічними засобами.

У Генштабі зауважили, що знищення перерахованого не дозволяє противнику вести бойові дії проти українських підрозділів у цьому районі.

Також читайте: Уражено район зосередження противника в Торецьку, місце розміщення ворожих сил повністю зруйновано, - Генштаб. ВIДЕО

"Льотчики Повітряних Сил Збройних Сил України, а також представники інших складових Сил оборони, продовжуватимуть завдавати ударів по підрозділах окупантів, поки в нашій країні не настане справедливий мир", - додали в Штабі.

Читайте: Повітряні Сили ЗСУ знищили пункт управління російської прикордонної застави в Бєлгородській області, - Генштаб

Автор: 

Генштаб ЗС (6480) знищення (7131) Херсонська область (5698) Каховський район (6) Дніпряни (1)


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Топ коментарі
+12
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23.03.2025 15:56
+5
Рота в ту халабуду вряд чи поміститься...
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23.03.2025 15:14
+5
Господи допомагай нашім ЗСУ !!!
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23.03.2025 15:44
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ось шо значить новий Начальник Штабу Гнатов
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23.03.2025 15:07 Відповісти
а може то екс олЄщука працює?
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23.03.2025 15:10 Відповісти
Гнатов звільняв моє Місто Вознесенськ в Березні 2022
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23.03.2025 15:15 Відповісти
а оЛєщук мене звільняв....
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23.03.2025 15:17 Відповісти
ти задолбав своїм оЛєщуком
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23.03.2025 15:29 Відповісти
я про командувача ПС ЗСУ а не про цього 3.14дараса...
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23.03.2025 15:31 Відповісти
Олещук , а не те шо ти нацарапав
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23.03.2025 15:34 Відповісти
Скільки одразу "добрих" рюзьких.
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23.03.2025 15:12 Відповісти
Рота в ту халабуду вряд чи поміститься...
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23.03.2025 15:14 Відповісти
вони як шпроти в консерві - в "собствєнном соку"
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23.03.2025 15:16 Відповісти
там полк влізе
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23.03.2025 15:17 Відповісти
Там було 2 вибухи, другий був у будівлі, що знаходиться за "халобудою"
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23.03.2025 15:56 Відповісти
то веранда
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23.03.2025 16:12 Відповісти
Это СВОДНАЯ рота обеспечения (2-3 неполных взвода, 40-60 морд) а не мотострелковая на сто харь.
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23.03.2025 18:14 Відповісти
Это РАСПОЛОЖЕНИЕ роты, если на то пошло. Среди бела дня там вообще может полтора кацапа быть только. Главное что пошел по 3.14зде их мотлох.
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23.03.2025 19:09 Відповісти
С кем дискуссию ведем, если на то пошло?)
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23.03.2025 19:23 Відповісти
Але наявність українських кабів очевидна...
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23.03.2025 15:15 Відповісти
ага , і збивають 80% дронів різних типів
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23.03.2025 15:30 Відповісти
Байденівских. За рижого підкуйловника не факт що будуть.
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23.03.2025 17:19 Відповісти
Кажуть що в енгельсі рівень радіації зріс в 44 рази.По плану!
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23.03.2025 15:37 Відповісти
не кажуть , а точно , я тікі звідти , і весь світюсь
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23.03.2025 15:39 Відповісти
від задоволення
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23.03.2025 15:40 Відповісти
за рахунок чого?
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23.03.2025 19:01 Відповісти
Господи допомагай нашім ЗСУ !!!
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23.03.2025 15:44 Відповісти
☠️ У вічний польот в пекло відправився російський штурмовик Су-25 - блискучу операцію провели ССО

Літак ще в повітрі перетворився на вогняний факел - чітко, професійно і без жодного шансу.
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23.03.2025 15:48 Відповісти
ахвіцери,расєянє!
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23.03.2025 15:53 Відповісти
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23.03.2025 15:56 Відповісти
Єто дагавор біл, или сделка?
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23.03.2025 16:09 Відповісти
молодцы девчонки. жаль только скорее всего это баян
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23.03.2025 19:12 Відповісти
Потом они менялись для разнообразия - прапор выходил замуж, а девки убивали его мужей, когда те приезжали в отпуск.
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24.03.2025 13:32 Відповісти
У ту дачу навряд чи влізе рота орків. Генштаб не приделах, з оцінки втрат орків - взагалі. Навіщо йти слідами гниди - а, шоб не зняли, як генералів Залужного. Так вони швидко отримають перемогу. Тут головне, шоб шмигаль, як у 24 році сказав - нам европейськи партнери сказали, шо у вересні 24 війна закінчиться, тому на жовтень ми перекрили грошовій кисень ЗСУ. І не тіки грошовий - ми почали виготовляти брановані міни, на 25 рік взагалі лишили ЗСУ снарядів. А х...лі - цеж смішно - все за для розміши гоміків.
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23.03.2025 16:00 Відповісти
👓
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23.03.2025 16:05 Відповісти
ти чо не зрячий ?
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23.03.2025 16:07 Відповісти
Четвёртые сутки пылают казарми, не падайте духом поручик Голицын, Корнет Оболенский, смените штаны
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23.03.2025 16:01 Відповісти
Ці строки з пісні, котри славлять рашистьску монархію - рашистьский шовінізм-нацизм.
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23.03.2025 16:09 Відповісти
я її переписав
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23.03.2025 16:13 Відповісти
це всеодно шо ось це - https://www.youtube.com/watch?v=JUYfU0IRxpQ
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23.03.2025 16:18 Відповісти
ти шо хворий
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23.03.2025 16:34 Відповісти
Та тиж митець - перероби. Якшо важко ось ще матеріал для розвитку - https://www.youtube.com/watch?v=ZfbcBAKU0fQ
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23.03.2025 16:56 Відповісти
Чомусь уже в штабі говорять про "справедливий мир", а не про повну деокупацію України. Трампанутість чи позеленіння мозку?
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23.03.2025 16:06 Відповісти
Можливо тому, що українські "козаки" віддають перевагу гинути у Тисі і Карпатах і в боях з ТЦК, а не йти захищати рідну землю
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23.03.2025 18:45 Відповісти
Українські козаки не страждають синдромом "страстотерпця". І не пруться під руку зрадника єрмака. В Тисі тонуть сцикуни і "мамкині синки". Козаки тут. Всьому свій час. Сьогодні в ЗСУ вже мобілізовано стільки на дві ротації. Всі хто хотів втекти уже втекли. Я особисто знаю двох таких. Але також знаю багато людей які готові знову взяти до рук зброю. Але в армію сирского-зєлєнского-єрмака ніхто з них не хоче...
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23.03.2025 19:44 Відповісти
Це все гнилі відмаски для ухилянтів. Був Залужний, треба було йти тоді. Ти або захищаєш країну, або придумуєш причини, чому ти цьго не робиш.
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23.03.2025 22:13 Відповісти
Ну от зараз в Україні 20 мільйонів чоловіків. Що? Всім в армію? Аж бігом? А хто ж ту армію буде забезпечувати? Тому не неси хєрні і не лякай людей своєю дурнею. В армії мільйон. Ще декілька мільйонів проходять військову підготовку. Хто самостійно, хто в навчальних закладах, але всі розуміють що може виникнути потреба мобілізації. Воювати хоче тільки розумово відсталий ідіот. Нормальні люди на війну ідуть вимушено. Тоді коли загрожує небезпека і вибір воювати або стати жертвою українці завжди роблять зі зброєю в руках. За роки війни Україна стала сильнішою не лише завдяки ЗСУ, а й тим хто цю війну забезпечує всім необхідним для знищення окупантів.
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23.03.2025 22:27 Відповісти
Навіть в кращі часи в Україні ніколи не було 20 млн. чоловіків призовного віку, тим більше зараз. Зараз в піхоті недокомплект від 30 до 50%. Там де має оборону тримати рота 120 чол. реально є 60, а часом ще менше. Так що ці відмазки про те, що є важливіша робота в тилу, ніж захищати країну, я чув від поліціантів, ну і ,звичайно, від всяких інших ухилянтів.
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23.03.2025 23:42 Відповісти
Ну а про мільйон в ЗСУ і ще пару мільйонів, що проходять підготовку, це взагалі шедевр. Ти настільки далекий від реальності. Доєднуйся до ЗСУ , попадеш на фронт, побачиш які там мільйони.
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23.03.2025 23:47 Відповісти
Ти дійсно вважаєш що все чоловіче населення України має бути на фронті? Мля... Щодо поліції то найбільш ганебна частина суспільства. Паразити. У нас в тилових підрозділах величезна кількість людей. Командування це влаштовує...
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24.03.2025 01:31 Відповісти
Міні-севас)
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23.03.2025 16:10 Відповісти
Кучність просто фантастична. Два вибухи на відстані буквально 15-20 метрів один від одного.
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23.03.2025 18:11 Відповісти
 
 