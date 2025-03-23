Знищено зведену роту забезпечення росіян на окупованій території Херсонщини, - Генштаб. ВIДЕО

21 березня 2025 року Повітряні Сили Збройних Сил України завдали удару та знищили зведену роту забезпечення переправи 205-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади у Дніпрянах на тимчасово окупованій території Херсонської області.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, у результаті ураження знищено ворожі плавзасоби, військове майно та підсобне приміщення, заповнене технічними засобами.

У Генштабі зауважили, що знищення перерахованого не дозволяє противнику вести бойові дії проти українських підрозділів у цьому районі.

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"Льотчики Повітряних Сил Збройних Сил України, а також представники інших складових Сил оборони, продовжуватимуть завдавати ударів по підрозділах окупантів, поки в нашій країні не настане справедливий мир", - додали в Штабі.

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