Знищено зведену роту забезпечення росіян на окупованій території Херсонщини, - Генштаб. ВIДЕО
21 березня 2025 року Повітряні Сили Збройних Сил України завдали удару та знищили зведену роту забезпечення переправи 205-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади у Дніпрянах на тимчасово окупованій території Херсонської області.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, у результаті ураження знищено ворожі плавзасоби, військове майно та підсобне приміщення, заповнене технічними засобами.
У Генштабі зауважили, що знищення перерахованого не дозволяє противнику вести бойові дії проти українських підрозділів у цьому районі.
"Льотчики Повітряних Сил Збройних Сил України, а також представники інших складових Сил оборони, продовжуватимуть завдавати ударів по підрозділах окупантів, поки в нашій країні не настане справедливий мир", - додали в Штабі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Літак ще в повітрі перетворився на вогняний факел - чітко, професійно і без жодного шансу.