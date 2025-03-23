Швеція попросила Єврокомісію надати конкретні пропозиції щодо просування вступу України до ЄС

Швеція і Північно-Балтійські країни звернулися до Європейської комісії з проханням надати конкретні пропозиції щодо просування процесу вступу України до Євросоюзу.

Про це повідомило посольство Швеції в Україні в соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Угорщина не повинна сповільнити переговори про членство України в ЄС. Наш міністр з питань ЄС та її колеги з Північно-Балтійських країн звернулися до Європейської Комісії з проханням надати конкретні пропозиції щодо просування процесу вступу України до ЄС", - йдеться в дописі.

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Нагадаємо, напередодні міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що попри постійні обіцянки Україна не повертає права меншин у Закарпатській області, відібрані в угорської громади з 2015 року, і поки ця сума ситуація зберігається, прогресу щодо переговорів про вступ України до ЄС не може бути.