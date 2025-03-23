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Новини Позиція Угорщини щодо членства України в ЄС
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Швеція попросила Єврокомісію надати конкретні пропозиції щодо просування вступу України до ЄС

єврокомісію просять надати пропозиції щодо просування вступу України в ЄС

Швеція і Північно-Балтійські країни звернулися до Європейської комісії з проханням надати конкретні пропозиції щодо просування процесу вступу України до Євросоюзу.

Про це повідомило посольство Швеції в Україні в соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Угорщина не повинна сповільнити переговори про членство України в ЄС. Наш міністр з питань ЄС та її колеги з Північно-Балтійських країн звернулися до Європейської Комісії з проханням надати конкретні пропозиції щодо просування процесу вступу України до ЄС", - йдеться в дописі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вступ України до ЄС нереальний, Угорщина підтримує членство "за заслугами", - радник Орбана

Прискорення вступу України до ЄС

Нагадаємо, напередодні міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що попри постійні обіцянки Україна не повертає права меншин у Закарпатській області, відібрані в угорської громади з 2015 року, і поки ця сума ситуація зберігається, прогресу щодо переговорів про вступ України до ЄС не може бути.

Автор: 

Єврокомісія (2142) Швеція (949) членство в ЄС (1231)


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Топ коментарі
+5
Ооо.... Скільки не надавай пропозицій - наше зешобла не піде в ЄС. Це для них смерть. І вони вже готуються відбиватися від ЄС шляхом розстрілу мирних демонстрантів.
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23.03.2025 17:17
+5
Угорська громада може зібрати свої манатки і валити в Угорщину. Їх хтось тримає?
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23.03.2025 17:21
+3
по великому рахунку ,то сіярто з орбаном та фіцо , небажають допомогти громаді венгрів бути членами ЄС , хер зна шо вигадують ,якісь автономії чи повноваження ,
замість членства , здається шо сіярто дурить ці громади, та переводить стрілки не на ту колію...
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23.03.2025 17:20
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Ооо.... Скільки не надавай пропозицій - наше зешобла не піде в ЄС. Це для них смерть. І вони вже готуються відбиватися від ЄС шляхом розстрілу мирних демонстрантів.
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23.03.2025 17:17 Відповісти
Зараз медицина дуже потужна.Лікуйся, дівчинка!
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24.03.2025 00:14 Відповісти
Одна з відповідей на це в кінці статті. А скільки побажань буде від усіх країн ЄС не відомо. Ось коли вони всі свої хотіння озвучать, ми їх виконаємо, ось тоді, можливо нам світить ЄС.
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23.03.2025 17:18 Відповісти
А що Шведи можуть забажати? Щоб курдів також приймали у парламент ?)))
У них там є чому повчитись, у скандинавів наших ))
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29.03.2025 21:36 Відповісти
по великому рахунку ,то сіярто з орбаном та фіцо , небажають допомогти громаді венгрів бути членами ЄС , хер зна шо вигадують ,якісь автономії чи повноваження ,
замість членства , здається шо сіярто дурить ці громади, та переводить стрілки не на ту колію...
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23.03.2025 17:20 Відповісти
Угорська громада може зібрати свої манатки і валити в Угорщину. Їх хтось тримає?
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23.03.2025 17:21 Відповісти
Манатки тримають..Ви їх сиротські будиночки небачили. А оте "варварскоє вєліколєпіє" хз хто купить..
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23.03.2025 17:39 Відповісти
найважливіша і першочергова пропозиція від ЄС.яка дозволить Україні дуже швидко набути членства в ЄС.ЦЕ ПРИБРАТИ З ЄС СЛОВАЦЬКО- УГОРСЬКИХ ЧЛЕНОСОСІВ КУЙЛА
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23.03.2025 19:03 Відповісти
То пани літали в Амстердам , накурилися, поржати захотіли.
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29.03.2025 21:35 Відповісти
 
 