Розпочали зустріч з американською командою, на столі пропозиції для безпеки об’єктів енергетики та інфраструктури, - Умєров

У неділю, 23 березня, в Саудівській Аравії стартували перемовини між делегаціями України та США.

Про це у соцмережі фейсбук повідомив очільник Міністерства оборони України Рустем Умєров, інформує Цензор.НЕТ.

"Розпочали зустріч з американською командою в Ер-Ріяді. Виконуємо завдання Президента України щодо наближення достойного миру для нашої держави і гарантування безпеки", - написав Умєров.

За словами міністра, на столі, зокрема, пропозиції для безпеки обʼєктів енергетики та інфраструктури.

"Сьогодні працюємо над низкою складних технічних питань - у складі нашої делегації фахівці з енергетики, а також військові представники морської та повітряної компонент", - розповів очільник оборонного відомства.

Раніше повідомлялося, що у неділю ввечері, 23 березня, в Саудівській Аравії відбудеться зустріч представників України та США для обговорення можливого часткового припинення вогню між Україною та Росією.

Ця зустріч відбудеться за день до запланованих на понеділок, 24 березня, переговорів між американською та російською делегаціями.

Читайте також: Думаю, що в понеділок ми побачимо реальний прогрес, зокрема щодо припинення вогню в Чорному морі, - Віткофф