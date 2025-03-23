УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9089 відвідувачів онлайн
Новини Перемовини в Саудівській Аравії
3 227 33

Розпочали зустріч з американською командою, на столі пропозиції для безпеки об’єктів енергетики та інфраструктури, - Умєров

Умєров повідомив про початок зустрічі з делегацією США

У неділю, 23 березня, в Саудівській Аравії стартували перемовини між делегаціями України та США.

Про це у соцмережі фейсбук повідомив очільник Міністерства оборони України Рустем Умєров, інформує Цензор.НЕТ.

"Розпочали зустріч з американською командою в Ер-Ріяді. Виконуємо завдання Президента України щодо наближення достойного миру для нашої держави і гарантування безпеки", - написав Умєров.

За словами міністра, на столі, зокрема, пропозиції для безпеки обʼєктів енергетики та інфраструктури.

"Сьогодні працюємо над низкою складних технічних питань - у складі нашої делегації фахівці з енергетики, а також військові представники морської та повітряної компонент", - розповів очільник оборонного відомства.

Раніше повідомлялося, що у неділю ввечері, 23 березня, в Саудівській Аравії відбудеться зустріч представників України та США для обговорення можливого часткового припинення вогню між Україною та Росією.

Ця зустріч відбудеться за день до запланованих на понеділок, 24 березня, переговорів між американською та російською делегаціями.

Читайте також: Думаю, що в понеділок ми побачимо реальний прогрес, зокрема щодо припинення вогню в Чорному морі, - Віткофф

Автор: 

США (22455) Умєров Рустем (585)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+16
А міста з людьми не варті місця в цьому списку?
Життя людей безцінне чи не варте уваги?
показати весь коментар
23.03.2025 17:57
+14
Проґавили, прогледіли
І хочеться на Марс
Це сталась трагедія
А ви зіграли фарс

Піднялися на Говерлу
Заспівали: "Ще не вмерла"
І спитала їх Говерла:
"Ви подбали, щоб не вмерла?"

Бо таке щось вибираєте
Що самі повимираєте

Ліна Костенко
показати весь коментар
23.03.2025 18:02
+12
У мережу злили запис перемовин єрмака і козака в далекому 2020 чи якому там..
Сидить дебіл і не знає що сказати. Взули єрмака. І він перший з усіх підписав визнання ордло і сепаратистів.
Уявіть що було в Омані. Де Зебіл погоджується розмінувати кордони і запустити ворога
показати весь коментар
23.03.2025 18:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тягніть, хлопці, тих придурків за мотузку, щоб вони ригали від власної ідеї «миру»!
показати весь коментар
23.03.2025 17:53 Відповісти
Ну вот вам й непотопляємий у мародерствах Умєров відробляє майбутнє громадянство від Дона в подарунок ...А там й Ахмєтов купить громадянство собі за 5 млн обцяних Трампом для олігархів РАШКИ - ну а Ахмєтка там же свій!
показати весь коментар
23.03.2025 18:14 Відповісти
Діти Умєрова, начебто, мають тільки українське громадянство.
Але свої українські паспорти вони чомусь отримували в посольстві України в США.

показати весь коментар
23.03.2025 18:47 Відповісти
Меншенька третя народилася вже там , ще за норм діючого ще до Трампа-2 громадянства за народженням
показати весь коментар
23.03.2025 18:49 Відповісти
Всюди встигає, - гроші тирити в Україні, а дітей робити в Америці. )))
Який талановитий дядько!
показати весь коментар
23.03.2025 18:52 Відповісти
10р з початку 2000них він вірою правдою служив бізнесу Ахмєтки, а потім перебрався до влади Ахмєтки ( міністр в кабміні Шмигаля остання його іпостась у владі України)...
показати весь коментар
23.03.2025 19:00 Відповісти
А міста з людьми не варті місця в цьому списку?
Життя людей безцінне чи не варте уваги?
показати весь коментар
23.03.2025 17:57 Відповісти
Для них люди це ресурс. За 6 років ще до сих пір не зрозуміло?
показати весь коментар
23.03.2025 17:59 Відповісти
Власна бізнесова вигода + безпека+ після договорняків проведення виборів під забаганки Рашки .
В Україні немає влади народу, у вигляді ВР є влада трьох олігархів. Бізнесмен Віткофф не домовляється з політиками та дипломатами -в рашці з кооперативом ОЗЕРО в Україні з мініукромасками та їхніми менеджерами типу УМЄРОВА .
Головне - як ЗЕ думає все це протягти вже за підписами основних угод.

А щодо виборів -перевиборів з переходом до парламентсько-презедентвства справжнього , де президент "свдєбний гєнєрал"дуже добре розклав по полицях Балашов - нижче блог з АНЕКСІЯ. При моєму його несприйнятті в багатьох інших дєлішках у політиці , тут він правий про те, як перейти Україні на парламнтський устрій типу в Європі...

Обман Ермака.. Предупреждение Залужного.. Роль Татарова.. Зе нашептывают на ухо - Геннадий Балашов -ютуб
показати весь коментар
23.03.2025 18:25 Відповісти
Станок для гоління або паяльна лампа!
показати весь коментар
23.03.2025 18:01 Відповісти
Ніякого часткового перемир'я ! Або повна зупинка вогню або нахер такі перемовини .Що це за розмови ? По енергетиці не бить а по школах чи житлових кварталах можна ?
показати весь коментар
23.03.2025 18:01 Відповісти
Проґавили, прогледіли
І хочеться на Марс
Це сталась трагедія
А ви зіграли фарс

Піднялися на Говерлу
Заспівали: "Ще не вмерла"
І спитала їх Говерла:
"Ви подбали, щоб не вмерла?"

Бо таке щось вибираєте
Що самі повимираєте

Ліна Костенко
показати весь коментар
23.03.2025 18:02 Відповісти
У мережу злили запис перемовин єрмака і козака в далекому 2020 чи якому там..
Сидить дебіл і не знає що сказати. Взули єрмака. І він перший з усіх підписав визнання ордло і сепаратистів.
Уявіть що було в Омані. Де Зебіл погоджується розмінувати кордони і запустити ворога
показати весь коментар
23.03.2025 18:05 Відповісти
представники морської та повітряної компонент.

компонент, це посада?
тобто?
на торг виставлені об'єкти енергетики та інфраструктури.
що, сподобається трампу/маску?
показати весь коментар
23.03.2025 18:18 Відповісти
Грегож, це нове диджиталізоване словесо😂
показати весь коментар
23.03.2025 18:57 Відповісти
Шо ви там робите? мінськ-3?
показати весь коментар
23.03.2025 18:20 Відповісти
Ні, СССР-2
показати весь коментар
23.03.2025 18:56 Відповісти
Вони доводять домовленості Оману до кінця.
показати весь коментар
23.03.2025 20:46 Відповісти
Виконуємо завдання Президента України щодо наближення достойного миру Джерело: https://censor.net/ua/n3542775

А як же справедливий?!
показати весь коментар
23.03.2025 18:24 Відповісти
показати весь коментар
23.03.2025 18:38 Відповісти
Чергова шизофренічна маячня! Тобто можна повністю переходити на обстріли житлових районів? Наші легкі дрони хоч якось дошкуляли кацапам обстрілами НПЗ та нафотових сховищ, тепер умєрови й це припинять?
показати весь коментар
23.03.2025 18:59 Відповісти
Безпека України і українського народу їм *****.Це є влада "зрадників і рашистських васалів,слуг і манкуртів",котрі відробляють "оманські срібняки" "зеленого Юди"
показати весь коментар
23.03.2025 19:08 Відповісти
Якщо Вас цікавлять відповіді на питання: чому почалася війна, чому світові пох доля нашої країни, чому так поводять себе трампи, маски, путлери, наші нікчемні владні дегенерати, чому наші громадяни вимушені втікати зі своєї рідної землі…

Відповіді на ці та багато інших життєвоважливих питань Ви знайдете тут http://loveread.ec/view_global.php?id=2398
показати весь коментар
23.03.2025 19:34 Відповісти
Це й так видно було с початку війни як воно здавало Україну зі своєю шоблою
показати весь коментар
23.03.2025 20:03 Відповісти
Немає ніякої інтриги.Продадут що змогут.
показати весь коментар
23.03.2025 19:34 Відповісти
Практически уверен, что вся эта говорильня закончится ничем, надеяться нужно только на Европу, только она может помочь нам выстоять и отстоять наши интересы.
показати весь коментар
23.03.2025 19:36 Відповісти
Друзі, спробую пояснити чого нашого Лідора так "крєпко" зустріли в Овальному кабінеті. Трамп запитав сенаторів, які їздили в Україну в час війни. Гадаєте Спартц забула дЄрмака і його "витівки" ? Чи їй бабця у Ніжині не розказала про нашу корупцію ? Ну йому й виклали "розводи" наших потужних. Трамп - чувак того ж розливу як і наші 95-ті. Значить зустрів їх (з дЄрмаком) як на стрільці. Проте, він відчув що його РОЗВОДИТЬ наш Хмирь. "Не поважає". Вийшли з кабінету і рішили відправити ... додому Хмиря. Там побачили організатора ... українського організованого злочинного угрупування. Хмирь хмиря чують здаля. Саме так виглядав і поводився наш Вялічний. Поважний Хмирь не стерпів. А наш Хмирь налякався не на жарт, і почав вибачатись через слово. Але вже це інша історія.
показати весь коментар
23.03.2025 19:42 Відповісти
ПНХ малоросс
показати весь коментар
23.03.2025 20:45 Відповісти
Цей чучмек - то справжнє позорисько !!!
показати весь коментар
23.03.2025 20:53 Відповісти
а кацапский министр обороны - тоже присутствует? и ихние "энерго фахевцы"? а американсий? - нет? наверное, делом заняты, всякие мины, оружие, оборонные сооружение и бк клепают. а кули туда "наш" поперся? зачем госбабло впустую на спасение баб с собаками с целью совокупления экскурсии тратить во время войны? лучше б пару десятков дронов купили за поездку. хотя - кому что важнее, да.
показати весь коментар
23.03.2025 22:05 Відповісти
Умеров - це ворог, щотимчасово займає посаду міністра оборони. Займається на угоду московії питаннями енергетики.
показати весь коментар
24.03.2025 08:42 Відповісти
 
 