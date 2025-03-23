Розпочали зустріч з американською командою, на столі пропозиції для безпеки об’єктів енергетики та інфраструктури, - Умєров
У неділю, 23 березня, в Саудівській Аравії стартували перемовини між делегаціями України та США.
Про це у соцмережі фейсбук повідомив очільник Міністерства оборони України Рустем Умєров, інформує Цензор.НЕТ.
"Розпочали зустріч з американською командою в Ер-Ріяді. Виконуємо завдання Президента України щодо наближення достойного миру для нашої держави і гарантування безпеки", - написав Умєров.
За словами міністра, на столі, зокрема, пропозиції для безпеки обʼєктів енергетики та інфраструктури.
"Сьогодні працюємо над низкою складних технічних питань - у складі нашої делегації фахівці з енергетики, а також військові представники морської та повітряної компонент", - розповів очільник оборонного відомства.
Раніше повідомлялося, що у неділю ввечері, 23 березня, в Саудівській Аравії відбудеться зустріч представників України та США для обговорення можливого часткового припинення вогню між Україною та Росією.
Ця зустріч відбудеться за день до запланованих на понеділок, 24 березня, переговорів між американською та російською делегаціями.
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Але свої українські паспорти вони чомусь отримували в посольстві України в США.
Який талановитий дядько!
Життя людей безцінне чи не варте уваги?
В Україні немає влади народу, у вигляді ВР є влада трьох олігархів. Бізнесмен Віткофф не домовляється з політиками та дипломатами -в рашці з кооперативом ОЗЕРО в Україні з мініукромасками та їхніми менеджерами типу УМЄРОВА .
Головне - як ЗЕ думає все це протягти вже за підписами основних угод.
А щодо виборів -перевиборів з переходом до парламентсько-презедентвства справжнього , де президент "свдєбний гєнєрал"дуже добре розклав по полицях Балашов - нижче блог з АНЕКСІЯ. При моєму його несприйнятті в багатьох інших дєлішках у політиці , тут він правий про те, як перейти Україні на парламнтський устрій типу в Європі...
Обман Ермака.. Предупреждение Залужного.. Роль Татарова.. Зе нашептывают на ухо - Геннадий Балашов -ютуб
І хочеться на Марс
Це сталась трагедія
А ви зіграли фарс
Піднялися на Говерлу
Заспівали: "Ще не вмерла"
І спитала їх Говерла:
"Ви подбали, щоб не вмерла?"
Бо таке щось вибираєте
Що самі повимираєте
Ліна Костенко
Сидить дебіл і не знає що сказати. Взули єрмака. І він перший з усіх підписав визнання ордло і сепаратистів.
Уявіть що було в Омані. Де Зебіл погоджується розмінувати кордони і запустити ворога
компонент, це посада?
тобто?
на торг виставлені об'єкти енергетики та інфраструктури.
що, сподобається трампу/маску?
А як же справедливий?!
Відповіді на ці та багато інших життєвоважливих питань Ви знайдете тут http://loveread.ec/view_global.php?id=2398
спасение баб с собаками с целью совокупленияэкскурсии тратить во время войны? лучше б пару десятков дронов купили за поездку. хотя - кому что важнее, да.