Думаю, що в понеділок ми побачимо реальний прогрес, зокрема щодо припинення вогню в Чорному морі, - Віткофф
Спецпредставник президента США Стів Віткофф заявив, що під час переговорів у Саудівській Аравії буде "реальний прогрес", зокрема щодо припинення вогню між Україною та Росією в Чорному морі.
Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу Fox News, передає агентство Reuters, інформує Цензор.НЕТ.
"Я думаю, що ви побачите у Саудівській Аравії у понеділок (24 березня, - ред.) певний реальний прогрес, особливо у тому, що стосується припинення вогню на Чорному морі щодо кораблів між обома країнами. І з цього ви, природньо, будете тяжіти до повного припинення вогню",- заявив американський посадовець.
Окрім цього, Віткофф сказав, що диктатор РФ Володимир Путін нібито "хоче миру".
"Я відчуваю, що він хоче миру", - сказав спецпредставник Трампа.
Раніше повідомлялося, що у неділю ввечері, 23 березня, в Саудівській Аравії відбудеться зустріч представників України та США для обговорення можливого часткового припинення вогню між Україною та Росією.
Ця зустріч відбудеться за день до запланованих на понеділок, 24 березня, переговорів між американською та російською делегаціями.
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любые уступки будут зa счет Укрaины
Не думаю! (с)
Там клєйма немає на кому ставити. І на кожного є папочка в фсб
IT Wlad West Эти все отбросы собирали по рекомендации фсб.
16.02.2025 18:48 Відкрити на форумі 3
Уже два месяца, изо дня в день мы слышим обещания этой дебилоидной команды, что с понедельника начнутся чудеса, а их всё нет и нет, наверное они начнутся, когда у трампа и его команды закончится кокс.
майже повністю добитий нами ЧФ паРаши, в тимчасово окупований кремлем наш
Український Севастополь. А нам потім знову прийдеться його гнати назад у Новоросійськ.
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Без прогресса не хожу:
То я хйу в забор просуну,
Или жопу покажу."
Прогрес для кого? Питання риторичне, з урахуванням того, хто з моря лупить по україських містах.
Західні люди такі боягузи) Ой. Я теж можу бити на вулиці дітей і рахувати себе сильним)
Ніхто тут не боровся з сидьним або хоча б рівноправним противником
Чому я не маю багато грошей?
Невже кримінал це мій єдиний вихід?
Я ж не тупий, хоч і далеко не розумний...
Як ці люди заробили бабки?
просто, как обычно, все испоганили. Виткоффу перевели не так как надо.