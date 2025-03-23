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Новини Перемовини в Саудівській Аравії Припинення ударів у Чорному морі
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Думаю, що в понеділок ми побачимо реальний прогрес, зокрема щодо припинення вогню в Чорному морі, - Віткофф

віткофф про прогрес на перемовинах

Спецпредставник президента США Стів Віткофф заявив, що під час переговорів у Саудівській Аравії буде "реальний прогрес", зокрема щодо припинення вогню між Україною та Росією в Чорному морі.

Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу Fox News, передає агентство Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

"Я думаю, що ви побачите у Саудівській Аравії у понеділок (24 березня, - ред.) певний реальний прогрес, особливо у тому, що стосується припинення вогню на Чорному морі щодо кораблів між обома країнами. І з цього ви, природньо, будете тяжіти до повного припинення вогню",- заявив американський посадовець.

Окрім цього, Віткофф сказав, що диктатор РФ Володимир Путін нібито "хоче миру".

"Я відчуваю, що він хоче миру", - сказав спецпредставник Трампа.

Раніше повідомлялося, що у неділю ввечері, 23 березня, в Саудівській Аравії відбудеться зустріч представників України та США для обговорення можливого часткового припинення вогню між Україною та Росією.

Ця зустріч відбудеться за день до запланованих на понеділок, 24 березня, переговорів між американською та російською делегаціями.

Читайте також: Зусилля зі стримування війни РФ проти України "певною мірою під контролем", - Трамп

Автор: 

США (22455) Чорне море (1658) Віткофф Стів (57) припинення вогню (104)


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Топ коментарі
+25
Тобто, Україні заборонять топити російські цілі на воді. А кацапи зможуть вже безбоязно виводити в море, можливо вже й якомога ближче до нас, ракетні носії та лупити по українським береговим спорудам.
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23.03.2025 17:46
+19
Реальний маразматик віткофф.
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23.03.2025 17:45
+13
путін хоче миру , що меле цей ідіот
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23.03.2025 17:44
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путін хоче миру , що меле цей ідіот
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23.03.2025 17:44 Відповісти
Реальний маразматик віткофф.
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23.03.2025 17:45 Відповісти
в Чорному морі вже стріляти нічого, все потоплено
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23.03.2025 17:46 Відповісти
Кацапи хочуть повернути чорноморський флот в Крим.
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23.03.2025 18:17 Відповісти
взагалі це наш крим. Хай повертають. Ми ж можемо топити свою власність?
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23.03.2025 18:54 Відповісти
Виткофф как на вкус жопа путина слаще чем Трампа ?
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23.03.2025 17:46 Відповісти
Тобто, Україні заборонять топити російські цілі на воді. А кацапи зможуть вже безбоязно виводити в море, можливо вже й якомога ближче до нас, ракетні носії та лупити по українським береговим спорудам.
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23.03.2025 17:46 Відповісти
Все так і є, американі поки ведуться під сопілку пуйла. А нам якраз на морі нема інтересу зараз припиняти, флот весь відігнали в новоросійьк, потопили чимало короблів і підлодку.... Пееримр'я не повинно бути полумірами, тільки цілком і кругом!
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23.03.2025 18:06 Відповісти
вы все прaвильно поняли.
любые уступки будут зa счет Укрaины
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23.03.2025 22:34 Відповісти
Думаю, що в понеділок ми побачимо реальний прогрес

Не думаю! (с)
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23.03.2025 17:47 Відповісти
Цей покидьок мав би кацапське прізвище Вітьков, якби не хтось з - рідні страждав на гонор бути мериканцем.
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23.03.2025 17:50 Відповісти
Цей виродок явно грає на боці злочинця путіна ,а кожну ніч атакувати міста і убивати мирних громадян виявляєтся можна ,чому рашисти хочуть так званий мир в Чрорному морі ? бо вони хочуть повернути чф в Севастополь і що б їх носії калібрів вільно почувались на морі ,аж до висадки десанту біля Одеси тому не ведітся на рашиські умови
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23.03.2025 17:51 Відповісти
Подивіться фільм про трампа. Що це за шушера прийшла до влади
Там клєйма немає на кому ставити. І на кожного є папочка в фсб
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23.03.2025 17:54 Відповісти
Dr Dre #442533 сподобався ваш коментар в теміУ Білому домі назвали "недалекоглядною" відмову Зеленського підписувати угоду про надра, - AP

IT Wlad West Эти все отбросы собирали по рекомендации фсб.
16.02.2025 18:48 Відкрити на форумі 3
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23.03.2025 18:23 Відповісти
Думаю,що в кінці понеділка,коли всі побачать дупу,і ти,в котрого глузду видно нема,засциш далі літатати та *******,подаш у відставку.Їдь на дачу,живи на пенсію і насолоджуйся рештою життя.
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23.03.2025 17:54 Відповісти
А чим він думає?!
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23.03.2025 17:57 Відповісти
Нашому теляті та вовка з'їсти...
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23.03.2025 17:58 Відповісти
Колись брити ввели в оборот поняття - дипломатія канонєрок. А Донні Рудий Чубчик одноособово доповнив - дипломатія маріонеток.
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23.03.2025 17:59 Відповісти
в морі може й вже, а над морем вряд чи.
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23.03.2025 18:05 Відповісти
Какие идиоты, мы думали, что придурки живут только в быдлостане, а оказалось, что и американские дебилы к ним присоединились!

Уже два месяца, изо дня в день мы слышим обещания этой дебилоидной команды, что с понедельника начнутся чудеса, а их всё нет и нет, наверное они начнутся, когда у трампа и его команды закончится кокс.
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23.03.2025 18:12 Відповісти
Союзник )(уйла підступний трап допомагає проклятим кацапам повернути свій
майже повністю добитий нами ЧФ паРаши, в тимчасово окупований кремлем наш
Український Севастополь. А нам потім знову прийдеться його гнати назад у Новоросійськ.
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23.03.2025 18:13 Відповісти
Шавка рудого стерв'ятника
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23.03.2025 18:13 Відповісти
Ось наслідки таких "переговорів" на фото нижче, с касетною б./ч. :
https://cfts.org.ua/imglib/00/9d98dab308de1512c3a8f1de4b0d3347.jpg https://mtu.gov.ua/files/362224230_660830599418458_8315398818185882433_n.jpg https://gdb.rferl.org/08ce4368-4853-413a-af56-63037943c6c8_w1200_r1.jpg
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23.03.2025 18:16 Відповісти
По енергооб'ектах вже побачили
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23.03.2025 18:16 Відповісти
"Мимо Виткова Стива
Без прогресса не хожу:
То я хйу в забор просуну,
Или жопу покажу."

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23.03.2025 18:16 Відповісти
ПНХ ти зі своїми прогресами. Вже всі кроми тебе бачать до чого призводять твої прогреси
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23.03.2025 18:18 Відповісти
В чому вигода України в цій *********************** угодя в упор не бачу. Рашисти і так вже знищили всю нашу енергетику і зараз б'ють тільки по цивільним. Ми ж по рашистським цивільним не б'ємо а якщо заборонять енергетику то ми зовсім будемо сидіти зі зв'язаними руками. Те ж саме в чорному морі. В нас вже не існує флоту а у рашистів є, ще й з дня на день ждуть коли після перемир'я по Босфору Турція пропустить рашистські військові кораблі в Чорне море. Тобто всі ці заборони доторкнуться лише України. А рашисти по суходолу і по мирних як били так і будуть бити притому ще більше так як для них Тампон вибив мир там де рашисти вимушені були тримати оборону
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23.03.2025 18:31 Відповісти
це буде "дуже гарна", "чудова" і "дуже позитивна" зустріч
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23.03.2025 18:20 Відповісти
Намагаються звязати Україні руки зобов'язаннями там деє успіхи, а кацапи к гатили так і гатитимуть.
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23.03.2025 18:38 Відповісти
Трампівська собака хоче повернути флот кацапський в Крим, а зелупи раді старатися.
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23.03.2025 18:39 Відповісти
Ср.ку ***** вже до дір зализали.
Прогрес для кого? Питання риторичне, з урахуванням того, хто з моря лупить по україських містах.
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23.03.2025 18:49 Відповісти
на кой х* нам погоджуватися на море??? що за маразм??
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23.03.2025 18:56 Відповісти
Припинення вогню в Чорному морі.має відбутися із поверненням окупованого українського Криму Україні і знищення "мосту куйла"
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23.03.2025 19:11 Відповісти
звичайно, але в нас не має ресурсів зоб повернути крим, а всі навколо не даватимуть нам зброї щоб піздарнути рашку, всі бояться ядерки. Тільки партнери не бачать, як кацапи бояться звичайних дронів в Москві. Уявляю якби хоч з 30 ракет долетіло до Москви і вдарили по енергооб'єктам, з 1,5 т. вибухівки то росіянт вже б на другий день молили би перемир'я у *****.
Західні люди такі боягузи) Ой. Я теж можу бити на вулиці дітей і рахувати себе сильним)
Ніхто тут не боровся з сидьним або хоча б рівноправним противником
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23.03.2025 19:23 Відповісти
заяви американських посадовців такі самі, як заяви зе в 2019-му. Я чесно кажучи не знаю, як люди, які мають величезні статки не вчаться на помилках чужих людей?
Чому я не маю багато грошей?
Невже кримінал це мій єдиний вихід?
Я ж не тупий, хоч і далеко не розумний...
Як ці люди заробили бабки?
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23.03.2025 19:17 Відповісти
Звичайно. Найперше це припинити вогонь у Чорному морі. Бо так росія збереже флот і кримський міст.
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23.03.2025 19:36 Відповісти
ну да, Хйло хочет мир - и, желательно, весь. раньше думали, что это коммуняки, а это кацапы просто, как обычно, все испоганили. Виткоффу перевели не так как надо.
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23.03.2025 22:58 Відповісти
 
 