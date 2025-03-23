Думаю, що в понеділок ми побачимо реальний прогрес, зокрема щодо припинення вогню в Чорному морі, - Віткофф

Спецпредставник президента США Стів Віткофф заявив, що під час переговорів у Саудівській Аравії буде "реальний прогрес", зокрема щодо припинення вогню між Україною та Росією в Чорному морі.

Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу Fox News, передає агентство Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

"Я думаю, що ви побачите у Саудівській Аравії у понеділок (24 березня, - ред.) певний реальний прогрес, особливо у тому, що стосується припинення вогню на Чорному морі щодо кораблів між обома країнами. І з цього ви, природньо, будете тяжіти до повного припинення вогню",- заявив американський посадовець.

Окрім цього, Віткофф сказав, що диктатор РФ Володимир Путін нібито "хоче миру".

"Я відчуваю, що він хоче миру", - сказав спецпредставник Трампа.

Раніше повідомлялося, що у неділю ввечері, 23 березня, в Саудівській Аравії відбудеться зустріч представників України та США для обговорення можливого часткового припинення вогню між Україною та Росією.

Ця зустріч відбудеться за день до запланованих на понеділок, 24 березня, переговорів між американською та російською делегаціями.

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