УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9089 відвідувачів онлайн
Новини Окупація Криму Окуповані території
9 586 153

Віткофф щодо заяви про "референдуми" на окупованих територіях: Така думка існує в РФ. Я не стаю на жодну сторону

Віткофф про окуповані території

Спецпредставник президента США Стів Віткофф пояснив своє висловлювання стосовно окупованих Росією територій України і проведення там "референдумів".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"У самій Росії існує думка, що ці території (які були окуповані військами РФ в Україні. - Ред.) є російськими, що там відбулися референдуми, які виправдовують ці дії. Я не стаю на жодну сторону", - заявив Віткофф.

Спецпредставник додав, що насамперед необхідно чітко визначити суть проблеми, адже, на його думку, жоден конфлікт неможливо вирішити без встановлення фактів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окуповані території України юридично не можуть бути визнані російськими, - Павел

"І ми саме це й робимо - встановлюємо факти", - додав він.

Нагадаємо, раніше спецпредставник Трампа Стів Віткофф заявив, що найбільше питання в цій війні - це "так звані чотири регіони: Донбас, Крим, Луганськ і ще два. Ці території - російськомовні, і там проводилися референдуми, де більшість людей висловилася за те, щоб бути під владою Росії".

Автор: 

окупація (6658) Віткофф Стів (57)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+50
Ти мавби стояти на стороні міжнародного права ,а не дурником прикидатись ,є міжнародно визнані кордони України,є конституція України.
показати весь коментар
23.03.2025 17:56
+31
,,,на жодну сторону"??! А про міжнародне право ти не чув, мразота промоск...ка??!
показати весь коментар
23.03.2025 17:57
+30
А чого ще чекати від члєна каманди рижих придурків?
показати весь коментар
23.03.2025 18:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
А якщо провести "референдум" в тебе на ранчо?
Впевнений там знайдеться пара мексиканців які радо проголосують що тепер це ранчо не вітькова а їхнє?
показати весь коментар
23.03.2025 19:03 Відповісти
Уточнение - не"їхнє" - а принадлежит ихней исторической родине - Мексике
показати весь коментар
24.03.2025 10:11 Відповісти
"У самій Росії існує думка, що ці території (які були окуповані військами РФ в Україні. - Ред.) є російськими, що там відбулися референдуми, які виправдовують ці дії. Я не стаю на жодну сторону", - заявив Віткофф.цією заявою він видав себе,як рашистську консерву,котра стоїть на боці куйла...
показати весь коментар
23.03.2025 19:05 Відповісти
"Я не становлюсь ни на одну сторону."
Этот тип во время 2МР тоже не был бы ни на одной стороне, удобная, ев рейская позиция..
показати весь коментар
23.03.2025 19:11 Відповісти
Поясню нижче чого вони американці вагаються ставати на бік України.
показати весь коментар
23.03.2025 19:23 Відповісти
А нижче ти всрався...
показати весь коментар
23.03.2025 19:46 Відповісти
Погана оцінка теж оцінка. Мого бачення. Лише мого, наголошую.
показати весь коментар
23.03.2025 19:56 Відповісти
Розвинуті країни навпаки вважають в цьому інциденті хмирьом якраз тампона.
показати весь коментар
23.03.2025 19:38 Відповісти
Невідомо ще як вони думають. Приймають по протоколу, але це ще не означає що вони в захваті. Бо Лідора не випхнеш як це зробив Трамп. По-свойськи. Без реверансів. Шкода бабло як не кажи. Проте вони політики профі, і вирішили допомогти засранцю, який на Байдена наїзжав як на молодого. Консультували манєрам !
показати весь коментар
23.03.2025 19:54 Відповісти
Все відомо, вони відкрито висловили свою позицію.
показати весь коментар
23.03.2025 19:56 Відповісти
Побачимо далі. З допомогою.
показати весь коментар
23.03.2025 19:57 Відповісти
вже бачимо, допомагають.
показати весь коментар
23.03.2025 20:00 Відповісти
Це сказали ті ряжені військові, що зустрічали на Донеччині вялічного Лідора ? Проте не бачу нових танків, САУ та БТР. Дякувати Богу, що чех - військовий, розуміє військові справи. І потреби ЗСУ, а не ОПісу.
показати весь коментар
23.03.2025 20:11 Відповісти
киця, просто таким як ти заборонено показувати нові танки, САУ і БТР
показати весь коментар
23.03.2025 20:13 Відповісти
З якого часу, кицюню, наші ЗМІ все так засекретили ? Чи Лідор кадилом на публіку не охрестив ?
показати весь коментар
23.03.2025 20:16 Відповісти
Кицюнька, їх навіть під час комендантської години вночі переміщують, щоб ти не зміг побачити.
показати весь коментар
23.03.2025 20:21 Відповісти
Я не бачу, бо у нас немає активних дій. Зате ЗМІ все так чЬОтко показують, що й номери видно. А блогери так ті аж пищать, щоб встигнути сенсацію показати ! Тому я завжди у курсі. А ось ти, кицюлічка, з усього намагаєшся подати дезу. А ще гірше чесних людей осоромити. Заради оцього Лідора, негідника та крадія ?! Не раджу ставати на бік злочинця. Та його ОЗУ в "законЄ".
показати весь коментар
24.03.2025 00:40 Відповісти
Якщо тебе не влаштовує Зеленський, роби, як робив раніше. Виходь на майдан і змітай цю владу до біса. Ви ж супер патріоти з 2019 року кричали, якщо нас не влаштує Зеленський, ми його зметемо, як Яника. Мабуть, ви псевдо патріоти виявилися просто балаболами і терпилами.
показати весь коментар
23.03.2025 19:41 Відповісти
З псевдо ви занадто. Проте саме так і виглядає. Знесемо, а пороху не вистачає. Я пишу з кордону Сумщини - не вийду. Я одразу у 22 році не сприйняв оце "Так війна ж ..." Виглядало начебто без Лідора Україна впаде. А Лідора прямо у бункері можна було виправити прямо з Мівіною в зубах. Щоб не мучився. Оці поради владі на каналах експертів та колишніх з МЗС - це як горохом об стінку. Кажуть правильно, але їх ніхто не слухає з зєлєнської братії. Навпаки роблять гірше.
показати весь коментар
23.03.2025 19:48 Відповісти
Кращє їдьте з кордону Сумщини десь ближче до столиці, бо у вас дах підтікає і ви несете шопопало не по темі.
показати весь коментар
23.03.2025 19:57 Відповісти
Порадьте це кацапам, але до мацкви. Точно не в тему. Це як кажуть "після бійки..." Суддею нам буде .... ЧАС. Дякую за увагу і чесні коми.
показати весь коментар
23.03.2025 20:00 Відповісти
Ну точно не ЧАУС нам більше суддя, це ви праві.
показати весь коментар
23.03.2025 20:02 Відповісти
Я б зупинився на дЄрмакє. Він юрист потужний.
показати весь коментар
23.03.2025 20:06 Відповісти
Кращє просто призупинить свій спам потоком несвідомості.
показати весь коментар
23.03.2025 20:08 Відповісти
Спам зазвичай пишуть зацікавлені особи !
показати весь коментар
23.03.2025 20:13 Відповісти
Ну так ти і є ряжений "українець" на роботі.
показати весь коментар
23.03.2025 20:25 Відповісти
Кицюню, Ряжений - це той, хто зі своїми потужними "роззброювачами" ЗДАВ МАРІК за два дні !, це той, хто домовився з ****** про полон тисячі азовців. Долю деяких ви знаєте. Досить вже ПРОБЛЕМИ "хворої голови" закидати на ЗДОРОВУ, кицюню. Не знаю на якій ти РОБОТІ й у кого, проте впевнений дЄрмак тобі премію у конверті надішле. Як іншим своїм .... людЯм.
показати весь коментар
23.03.2025 23:54 Відповісти
Раніше ти прикривався своїм віком і агітував молодих на майдан. А тепер прикриваєшся Сумщиною. З чого два висновки, ти псевдо патріот або патріот, який співає пісні на мітингах за гроші.
показати весь коментар
23.03.2025 19:59 Відповісти
Я до речі не агітатор. Нікого й зараз не агітую до дій. Я лише дав оцінку трьом рокам порожніх балачок. Щодо віку, то це наклеп. Відвертий. Так, на війну запізно. А з майданами у мене своя історія. Я був лише у 2004 році, і тільки тому, що працював у Києві.
показати весь коментар
23.03.2025 20:04 Відповісти
Нюанс в тому, що тут обговорюється зовсім інша тема і ваша оцінка тут виглядає натужно приплетеною.
показати весь коментар
23.03.2025 20:05 Відповісти
Я в темі, що не в тему. Але дуже накипіло. Виплеснув так мовити.
показати весь коментар
23.03.2025 20:08 Відповісти
Я в курсі, методичка піджимає, 33 рубля самі себе не зароблять.
показати весь коментар
23.03.2025 20:09 Відповісти
Ні, мені надсилають "наколоті апельсини". Часом не з вашого офісу ?
показати весь коментар
23.03.2025 20:12 Відповісти
Це мабуть в палаті після вашої виписки знайшли)
показати весь коментар
23.03.2025 20:14 Відповісти
Оце вже почув "знайому" пташку. Назва якій ПАПУЖКА банкової.
показати весь коментар
23.03.2025 20:17 Відповісти
По "ряженим військовим" вже було зрозуміло, що назва тобі ІПСЯТИНА москалів.
показати весь коментар
23.03.2025 20:23 Відповісти
Парирую. ПАПУЖКА дЄрмака - це з тієї породи, що й **********.
показати весь коментар
23.03.2025 23:56 Відповісти
Ты даже не псевдо... - дальше не буду об тебя хорошее слово марать
показати весь коментар
24.03.2025 10:17 Відповісти
"Головне, там побачили організатора української організованого злочинного угрупування."
Ага, который "развязал войну".. ) А чтобы дружить с носорогом - надо иногда гладить его верхнюю губу и чесать за ушком, иначе разговора не получится, что и случилось..
показати весь коментар
23.03.2025 20:40 Відповісти
А давай не будемо ! Про шашлики в травні, про розмінування та інспекцію Чонгара, про "будєт хаос", який "НЕСПОДІВАННО для Лідора!" стався в Бучі, Ірпені та інших містах та селах ВСІЄЇ УКРАЇНИ ! Про 23 млрд авансу за снаряди при рєзнікові, які розчинились у кишенях української ОЗУ на чолі з Лідором, та про 56 млрд авансу, які зараз раптом вискочили у звітах ! Носорог хоч і Хмирь, але так красти вміє лише Лідор ! Зніми локшину з вух !
показати весь коментар
24.03.2025 00:04 Відповісти
"Про 23 млрд авансу за снаряди при рєзнікові, які розчинились у кишенях української ОЗУ на чолі з Лідором, та про 56 млрд авансу, які зараз раптом вискочили у звітах !"
..А факты есть? 23 миллиарда - это вам не пара миллионов, их не спрячешь, не скроешь.. Сильно попахивает руzzкой пропагандой..
показати весь коментар
24.03.2025 22:58 Відповісти
Re:
Так есть факты? 23 миллиарда - это вам не пара миллионов, их не спрячешь, не скроешь.. Сильно попахивает руzzкой пропагандой..
показати весь коментар
25.03.2025 08:50 Відповісти
Хм, то може свого часу американцям варто було прислухатись до думки членів Аль-Каіди?
показати весь коментар
23.03.2025 21:08 Відповісти
цей жи2яра порхатий кого обманути хоче?????
в інтерв'ю такеру воно все себе видало!!!! нах...й таких переговорщиків!!!!
показати весь коментар
23.03.2025 22:36 Відповісти
Ну, недипломатично, але по ділу
показати весь коментар
24.03.2025 00:36 Відповісти
то не рознось гівно по хаті

.
показати весь коментар
24.03.2025 00:16 Відповісти
Яка різниця між той стороною, на якій стоїть вітьков, та стороной путєнських вилупків?
показати весь коментар
24.03.2025 00:35 Відповісти
І я не я, і хата не моя....
показати весь коментар
24.03.2025 08:17 Відповісти
Людина, яка виправдовує терористів і тих, хто порушив міжнародне право, чує тільки думку терористів, не може вести переговори, бо вона на стороні злочинця!
показати весь коментар
24.03.2025 09:04 Відповісти
що ви там "встановлюєте"? Які на*уй факти? Факти очевидні - *****/раша напав на сусідню суверенну країну. ВСЕ !!! Все інше, все, що ви намагаєтеся виколупати з дупи буде лише шматком лайна а не фактами. Факти очевидні. Ніякі "рехверендуми" НЕ ПРОВОДЯТЬСЯ ПІД ДУЛОМ АВТОМАТУ. Ми он навіть чергові вибори не можем провести, про які референдуми йдеться взагалі??
показати весь коментар
24.03.2025 12:45 Відповісти
Чого тоді цей ріелтор не уточнив цей момент такеру, а висловився так, ніби це його думка чи думка трампа? (хоча не сумнівайтесь - трамп саме так і думає, він вірить росіянам більше, ніж власним спецслужбам)

Ясно, що віткоф на стороні параші: він ніразу не був у Києві, він не озвучив жодної справедливої тези щодо України .

Хоч цей підр мріє про майбутні рублі, в історію він увійде з ганьбою та соромом: антиамериканець, корисний ідіот і тупий жлоб
показати весь коментар
24.03.2025 13:08 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 