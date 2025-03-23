Віткофф щодо заяви про "референдуми" на окупованих територіях: Така думка існує в РФ. Я не стаю на жодну сторону
Спецпредставник президента США Стів Віткофф пояснив своє висловлювання стосовно окупованих Росією територій України і проведення там "референдумів".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"У самій Росії існує думка, що ці території (які були окуповані військами РФ в Україні. - Ред.) є російськими, що там відбулися референдуми, які виправдовують ці дії. Я не стаю на жодну сторону", - заявив Віткофф.
Спецпредставник додав, що насамперед необхідно чітко визначити суть проблеми, адже, на його думку, жоден конфлікт неможливо вирішити без встановлення фактів.
"І ми саме це й робимо - встановлюємо факти", - додав він.
Нагадаємо, раніше спецпредставник Трампа Стів Віткофф заявив, що найбільше питання в цій війні - це "так звані чотири регіони: Донбас, Крим, Луганськ і ще два. Ці території - російськомовні, і там проводилися референдуми, де більшість людей висловилася за те, щоб бути під владою Росії".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Впевнений там знайдеться пара мексиканців які радо проголосують що тепер це ранчо не вітькова а їхнє?
Этот тип во время 2МР тоже не был бы ни на одной стороне, удобная, ев рейская позиция..
Ага, который "развязал войну".. ) А чтобы дружить с носорогом - надо иногда гладить его верхнюю губу и чесать за ушком, иначе разговора не получится, что и случилось..
..А факты есть? 23 миллиарда - это вам не пара миллионов, их не спрячешь, не скроешь.. Сильно попахивает руzzкой пропагандой..
Так есть факты? 23 миллиарда - это вам не пара миллионов, их не спрячешь, не скроешь.. Сильно попахивает руzzкой пропагандой..
в інтерв'ю такеру воно все себе видало!!!! нах...й таких переговорщиків!!!!
.
Ясно, що віткоф на стороні параші: він ніразу не був у Києві, він не озвучив жодної справедливої тези щодо України .
Хоч цей підр мріє про майбутні рублі, в історію він увійде з ганьбою та соромом: антиамериканець, корисний ідіот і тупий жлоб