Віткофф щодо заяви про "референдуми" на окупованих територіях: Така думка існує в РФ. Я не стаю на жодну сторону

Спецпредставник президента США Стів Віткофф пояснив своє висловлювання стосовно окупованих Росією територій України і проведення там "референдумів".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"У самій Росії існує думка, що ці території (які були окуповані військами РФ в Україні. - Ред.) є російськими, що там відбулися референдуми, які виправдовують ці дії. Я не стаю на жодну сторону", - заявив Віткофф.

Спецпредставник додав, що насамперед необхідно чітко визначити суть проблеми, адже, на його думку, жоден конфлікт неможливо вирішити без встановлення фактів.

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"І ми саме це й робимо - встановлюємо факти", - додав він.

Нагадаємо, раніше спецпредставник Трампа Стів Віткофф заявив, що найбільше питання в цій війні - це "так звані чотири регіони: Донбас, Крим, Луганськ і ще два. Ці території - російськомовні, і там проводилися референдуми, де більшість людей висловилася за те, щоб бути під владою Росії".