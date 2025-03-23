Після перемир’я в ударах по інфраструктурі та на морі планується припинення вогню на лінії фронту, - Волц

Радник президента США Майк Волц розповів про наступний крок, який може відбутися після морського припинення вогню між Україною та Росією та перемир'я в ударах по енергетичній інфраструктурі.

Про це радник Трампа розповів в інтерв'ю Fox News, повідомляє Цензор.НЕТ.

Волц сказав, що спочатку сторони мають перестати запускати безпілотники та ракети по енергетичній інфраструктурі.

"Одного дня це все має бути відбудовано, давайте зробимо перший крок, щоб відступити й зупинити насильство", - сказав Волц.

Американський посадовець також сказав, що "першим кроком доброї волі" може стати обмін полоненими.

І після цього, за словами радника Трампа, США, Україна та Росія перейдуть до встановлення перемир'я на Чорному морі.

"Їм потрібно торгувати і нафтою, і газом, і зерном, щоб буквально прогодувати свій народ та інших", - сказав американський посадовець.

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Наступний крок, за його словами, це припинення вогню на лінії фронту. Волц визнає, що "це буде дуже складним".

"І після цього, дуже складне, що вони називають лінія контролю. Ця окопна війна протяжністю майже 800 миль (понад 1280 кілометрів, - ред.)", - сказав радник президента США.

Раніше повідомлялося, що у неділю ввечері, 23 березня, в Саудівській Аравії відбудеться зустріч представників України та США для обговорення можливого часткового припинення вогню між Україною та Росією.

Ця зустріч відбудеться за день до запланованих на понеділок, 24 березня, переговорів між американською та російською делегаціями.

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