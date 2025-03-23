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Новини Припинення вогню між Україною та РФ Припинення ударів у Чорному морі
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Після перемир’я в ударах по інфраструктурі та на морі планується припинення вогню на лінії фронту, - Волц

Волц про припинення вогню між Україною та РФ

Радник президента США Майк Волц розповів про наступний крок, який може відбутися після морського припинення вогню між Україною та Росією та перемир'я в ударах по енергетичній інфраструктурі.

Про це радник Трампа розповів в інтерв'ю Fox News, повідомляє Цензор.НЕТ.

Волц сказав, що спочатку сторони мають перестати запускати безпілотники та ракети по енергетичній інфраструктурі.

"Одного дня це все має бути відбудовано, давайте зробимо перший крок, щоб відступити й зупинити насильство", - сказав Волц.

Американський посадовець також сказав, що "першим кроком доброї волі" може стати обмін полоненими.

І після цього, за словами радника Трампа, США, Україна та Росія перейдуть до встановлення перемир'я на Чорному морі.

"Їм потрібно торгувати і нафтою, і газом, і зерном, щоб буквально прогодувати свій народ та інших", - сказав американський посадовець.

Читайте також: Путін жорстка людина, у нас немає ілюзій щодо того, з ким ми маємо справу, - Волц

Наступний крок, за його словами, це припинення вогню на лінії фронту. Волц визнає, що "це буде дуже складним".

"І після цього, дуже складне, що вони називають лінія контролю. Ця окопна війна протяжністю майже 800 миль (понад 1280 кілометрів, - ред.)", - сказав радник президента США.

Раніше повідомлялося, що у неділю ввечері, 23 березня, в Саудівській Аравії відбудеться зустріч представників України та США для обговорення можливого часткового припинення вогню між Україною та Росією.

Ця зустріч відбудеться за день до запланованих на понеділок, 24 березня, переговорів між американською та російською делегаціями.

Читайте також: Думаю, що в понеділок ми побачимо реальний прогрес, зокрема щодо припинення вогню в Чорному морі, - Віткофф

Автор: 

США (22455) Волц Майк (73) припинення вогню (104)


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Топ коментарі
+19
Якесь притрушене.
У нас на морі вже давно перемир'я. Кацапи сидять на жопі рівно в говнорасійску.
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23.03.2025 18:30
+15
так виглядає, що нас спонукають (більше кнутом, ніж пряником) до цілком одностороннього "перемир'я"...
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23.03.2025 18:27
+10
От інші цілі вибрали ..цивільні будинки
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23.03.2025 18:22
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чуть-чуть беременна
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23.03.2025 18:21 Відповісти
Патякання про "перемир'я на морі" потрібно співвідносити з хотєлкамі ***** про Одесу. Як тільки будуть відкриті протоки, кацади заведуть в Чорне море свої десантні корита.
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23.03.2025 19:08 Відповісти
"Їм потрібно торгувати і нафтою, і газом, і зерном, щоб буквально прогодувати свій народ та інших", - сказав американський посадовець. Нашим краденим зерном і краденим з вишок Бойка газом.
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23.03.2025 19:10 Відповісти
От інші цілі вибрали ..цивільні будинки
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23.03.2025 18:22 Відповісти
так виглядає, що нас спонукають (більше кнутом, ніж пряником) до цілком одностороннього "перемир'я"...
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23.03.2025 18:27 Відповісти
Тобто, по людях в своїх будинках припинення вогню не буде
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23.03.2025 18:27 Відповісти
В Беляевке Одесской области в отделе полиции вибухнула граната. Вылетели окна, есть пострадавшие, женщине оторвало ноги.

https://t.me/xydessa/51725 Ещё видео с места взрыва в отделе полиции Белявки. По одной из версий, женщина пронесла бомбу в помещение и взорвалась вместе с ней.
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23.03.2025 18:27 Відповісти
тєлєграмні заробітчани. Це невиправно.
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23.03.2025 18:32 Відповісти
Ну чому..природний відбір..закінчаться ж коли небудь..
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23.03.2025 18:42 Відповісти
Хйло їм продемонструє який він "тримач слова".
ЄДИНА надія на продовження консультацій для ЗЕ з дипломатичних відповідей та дій від Британії зі Стармером й надалі.
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23.03.2025 18:28 Відповісти
Якщо він, ЗЕ , стане, як мінімум, ЗЕ а не зе+Є в домовленостях з європейцями на спільні рішення, (але я в це не вірю.)тільке це шанс для України. Й це буде дуже швидко помітно - недарма ж ТСтармер видав новину як ТРМАП тиснув на нього, щоб оголосив про засудження дій ЗЕ в "святому" Овальному...
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23.03.2025 18:34 Відповісти
Якесь притрушене.
У нас на морі вже давно перемир'я. Кацапи сидять на жопі рівно в говнорасійску.
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23.03.2025 18:30 Відповісти
у них план, щоб кацапи не сиділи ровно, тому почали гнити про море. покидьки
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23.03.2025 18:42 Відповісти
більше сидіти не будуть.... але ми при цьому будемо на перемир*ї....
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23.03.2025 18:43 Відповісти
це у нього вже старча ********** чи ще дитяча наївність?
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23.03.2025 18:31 Відповісти
Це у ньо дитячі мізки у бошці дорослого мущини. 😊
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23.03.2025 18:34 Відповісти
це якось генетично передається, чи заразне?
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23.03.2025 18:37 Відповісти
Цікаве запитання. Точно можу сказати, що то - набуте. Але чесні і порядні мають імунітет.
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23.03.2025 19:25 Відповісти
А РФ только удары по энергетике и волнуют. Волтц это знает, и весь трамповский гитлерюгенд. Зелебобик тоже знает. Прогундосит что-то вечером и усе тут.
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23.03.2025 18:33 Відповісти
Підпишуть припинення ударів в повітрі і на морі - значить, Україна почне бити сама по собі. І по портам в Одесі, і шахеди буде Украна сама по Київу запускати, і балістичними ракетами буде бити кожну ніч сама по своїм містам. Не Росія ж!
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23.03.2025 18:33 Відповісти
Про цивільні об'єкти ні слова в забороні зато Волца і Тампона більше цікавить заборона щоб Україна не била по рашистській енергетиці. То що вітер дме з кремля зразу видно неозброєним оком
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23.03.2025 18:33 Відповісти
После прошлых "позитивных" переговоров про "перемирие", начались массовые атаки по жилым кварталам...
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23.03.2025 18:34 Відповісти
Їм потрібно торгувати і нафтою, і газом, і зерном, щоб буквально прогодувати свій народ та інших", - сказав американський посадовець.
Хто ще скаже що це не в моцкві ця так звана угода була написана?
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23.03.2025 18:36 Відповісти
Та ви хоч щось зробіть -- одні анонси і наміри
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23.03.2025 18:37 Відповісти
Когда слушаешь этих недоумков, складывается такое впечатление, что они не просыхают от кокса, принимают новые дозы не приходя в сознание.
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23.03.2025 18:40 Відповісти
Якщо по справедливості то в перемир'ї має бути чітко вказано що вугода не забороняє бити кожному по своїй міжнародно визнаній території, на морі і в повітрі. Тільки це буде реальним здержуючим фактором від неадекватних кроків. А то виходить що хто кого схватив той того і гвалтує далі тільки вже на законних підставах під наглядом полійцейських, суддів і глядачів. Для миру потрібно зупинити злочин спочатку а не узаконювати його
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23.03.2025 18:42 Відповісти
особливо важливо тут море. Як раз тут у нас все ОК, але кацапи страждають. Треба їм допомогти. Гниди мерзенні
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23.03.2025 18:43 Відповісти
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23.03.2025 18:44 Відповісти
Тупі пустозвони! Що, у Чорному морі якась морська війна? Наші тум щось хоть можуть сказати - що це повна хєрня ні про що!
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23.03.2025 18:46 Відповісти
Трамповские клоуны и стендаперы уже задолбали своей дурниной
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23.03.2025 18:47 Відповісти
то не слухай їх, дивись телемарафон і вечірні відосікі шашличного.
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23.03.2025 19:43 Відповісти
Ну ты русня по себе судишь, это твоя работа...
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23.03.2025 19:59 Відповісти
Тобто виходить , що м@скалі тепер будуть зброю возити морем на кораблях і наближатися , що раз блище до Миколаєва, Одеси , а ми будемо дивитися і не знищувати їхні каравани(((Таке собі!До цього їх в Чорному морі і видно не було і перевага є за Україною!
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23.03.2025 18:53 Відповісти
ні, не так виходить, це ти собі накрутив, а шоб привезти зброю з Кндр\Ірана обходяться якось і без моря, ок da?
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23.03.2025 19:45 Відповісти
Цей лось стверджує що обстріли припинились так? І всі синхронно кивають головою що все гаразд після вчорашніх обстрілів
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23.03.2025 19:00 Відповісти
Что такое "Лось"?
Это на сленге техасских ренжеров? Или от балды написано?
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23.03.2025 19:45 Відповісти
Від "балди" твоя свинособача говірка, буряте.
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23.03.2025 20:08 Відповісти
Хочь би одне трампиське п4дло приїхало у Київ послухати "перемир'я" а краще у Харкові чи Херсоні..... мразоти у владі США!
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23.03.2025 19:04 Відповісти
Перемир'я на морі-це була пропозиція ермака,як глави делегації.
Якщо хто не знає для чого,то для того, щоб рос.кораблі повернулись в Чорне море і почувались в безпеці.А як інакше можна пояснити -міг же просто промовчати?
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23.03.2025 19:13 Відповісти
На морі то це виключно вигідно кацапам, тепер зможуть вивести в море своі корита без ризику бути потопленими, про заборону запусків ракет з корит мови і не йшло по ходу!
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23.03.2025 19:15 Відповісти
Дегенерати з паралельної реальності
Давайте будемо умовляти маньяка під час того як він шматує жертву
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23.03.2025 19:15 Відповісти
А на коли заплановано припинити обстріли житлових будинків, лікарень шкіл, садочків? Йой бідна Росія не має чим кормити свій народ. То нехай її народ вибирає шо вони хотять більше :жерти чи клепати ракети і танки. Чим більше грошей на виробництво зброї та на війну тим менше на жратву. Хотять війни нехай сидять голодні
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23.03.2025 19:15 Відповісти
Ей, Волц, ти в Україні був? Бачив припинення вогню?
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23.03.2025 19:23 Відповісти
На перемирие в воздухе русские не идут, потому что у них тут доминирование, а море под украинским контролем. Как же Трамп и его прихвостень не поможет своему другу Володе: надо украинцев заставить отказаться от преимуществ. Зеленский, сворачивай эти глупости, от которых у всех уже отвращение. А то потом не отмоешься
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23.03.2025 19:25 Відповісти
Однозначно перемир'я на морі вигідніше для росії. Це дає змогу зберегти і відновити флот і кримський міст.
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23.03.2025 19:29 Відповісти
від імені адекватних Українців, котрим надоїли брехуни - корупціонери і псевдопатріоти в вишиванках, ДЯКУЄМО ВОЛЦ.
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23.03.2025 19:41 Відповісти
Поменяй методичку, русня
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23.03.2025 20:01 Відповісти
шо в тебе там за біда в ФРанції сталась? неподобається що Трамп намагається зупинити війну, припинять виплати, прийдеться вертатись в Україну і йти на роботу? утютю "погані-погані" США.
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23.03.2025 20:25 Відповісти
×уйло вже зайшло, якщо ти не в курсі
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23.03.2025 20:53 Відповісти
Це до тебе не зайшло, трамподрочере, а я в Україні, тому до мене давно зайшло, а тепер цей окупаційний захід намагається узаконити ×уйловський відсмоктувач трамп.
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23.03.2025 21:41 Відповісти
то тобі телемарафоні казкарі росказують "тепер цей окупаційний захід намагається узаконити ×уйловський відсмоктувач трамп." а ти віриш.
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23.03.2025 21:50 Відповісти
Це тобі, мудило ×уйловське, щось розказують, я марафон не дивлюся.
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23.03.2025 21:56 Відповісти
Щось твоя дякувалка валізкою смердить.
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23.03.2025 20:12 Відповісти
Віслюк мав би одразу поставити жорстку умову - насамперед має бути припинений обстріл всіх цивільних об'єктів, включно з житловими будинками, медзакладами, школами і т.і. А там подивимось. Але Боневтік навіть не заікнувся про це - таке враження, що йому по×рін на життя українців.
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23.03.2025 20:18 Відповісти
то не враження, то так і є.
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23.03.2025 20:26 Відповісти
Трампоновську устілку не питав.
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23.03.2025 20:55 Відповісти
×уйло вже давно зайшло, трамподрочере
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23.03.2025 21:43 Відповісти
Відсмокчи з валізки, трамподрочере - бери приклад з шефа.
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23.03.2025 22:16 Відповісти
хто обзивається той сам так і називається
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23.03.2025 21:29 Відповісти
Знов від тебе ×уйловською валізкою засмерділо.
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23.03.2025 21:44 Відповісти
Мені нема сенсу вмикати вар'ята перед імбецилом. Помітно, що ти не українець, тому ні хера не розумієш, чому мій дім - Україна. Можеш хоч сто разів повторювати тупу ×уйловську ×ерню, але для цього тобі спочатку треба знайти тупіших за себе - це буде важко.
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23.03.2025 22:13 Відповісти
Приємно, що в лахту понабирали таких тупих дегегераток-істеричок - самі топляться у своєму ж тупому гівні.
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23.03.2025 22:31 Відповісти
Смокчи з валізки, не відволікайся, дегенерате притруханий. ))
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23.03.2025 23:05 Відповісти
он не имеет возможности требовaть тaк кaк Зеленского шестерки ржaвого нa х@й пошлют
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23.03.2025 22:01 Відповісти
Свинособачу не сприймаю, тунгусе - ти помилився країною.
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23.03.2025 22:07 Відповісти
Що, під×уйловику, вже судоми почалися після валізки? )))
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23.03.2025 22:37 Відповісти
Відхопив би саме ти під×уйловику за те, що постійно пхаєш своє рило, куди не просять, і нескінченно задовбуєш тупою ×ернею, яка нікому не цікава.
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23.03.2025 23:00 Відповісти
Те, що смокчеш в трампа і ×уйла, викриває лише, що ти смоктальщик. Віслюка це аж ніяк не зачіпає. )))
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23.03.2025 23:28 Відповісти
Він і сам посмоктує, аж гай шумить. ))
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23.03.2025 23:30 Відповісти
Звісно так, інші смоктальщики дуже заздритимуть, бо їм до тебе з Віслюком далеко. )))
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23.03.2025 23:56 Відповісти
Я нікого не шукаю - то ти до мене клеїшся зі своєю дурістю. )) А якщо правда так очі коле, то по-дівчачому повидаляй свої коментарі, як ти робиш щоразу, як всрешся, а обсираєшся ти постійно, під×уйловику. ))
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24.03.2025 00:22 Відповісти
Ти далекий від правди,частково-маніпулятор,а ще більше-дикун.
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24.03.2025 10:00 Відповісти
А видаляю,бо зрозумів твою тактику: втягувати в срач,щоб потім жалітись,посилаючись на якийсь допис,хоча в тебе такі,практично,всі.
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24.03.2025 10:11 Відповісти
Где-то в Пекине улыбaется дедушкa Си, видя кaк его вaссaл ссыт в лицо aмерике и их лидерaм.
И особенно рaдует дедушку Си потуги СШa воевaть против Китaя без союзников и будучи нa побегушкaх и Х у й лa.
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23.03.2025 21:59 Відповісти
 
 