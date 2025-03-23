Після перемир’я в ударах по інфраструктурі та на морі планується припинення вогню на лінії фронту, - Волц
Радник президента США Майк Волц розповів про наступний крок, який може відбутися після морського припинення вогню між Україною та Росією та перемир'я в ударах по енергетичній інфраструктурі.
Про це радник Трампа розповів в інтерв'ю Fox News, повідомляє Цензор.НЕТ.
Волц сказав, що спочатку сторони мають перестати запускати безпілотники та ракети по енергетичній інфраструктурі.
"Одного дня це все має бути відбудовано, давайте зробимо перший крок, щоб відступити й зупинити насильство", - сказав Волц.
Американський посадовець також сказав, що "першим кроком доброї волі" може стати обмін полоненими.
І після цього, за словами радника Трампа, США, Україна та Росія перейдуть до встановлення перемир'я на Чорному морі.
"Їм потрібно торгувати і нафтою, і газом, і зерном, щоб буквально прогодувати свій народ та інших", - сказав американський посадовець.
Наступний крок, за його словами, це припинення вогню на лінії фронту. Волц визнає, що "це буде дуже складним".
"І після цього, дуже складне, що вони називають лінія контролю. Ця окопна війна протяжністю майже 800 миль (понад 1280 кілометрів, - ред.)", - сказав радник президента США.
Раніше повідомлялося, що у неділю ввечері, 23 березня, в Саудівській Аравії відбудеться зустріч представників України та США для обговорення можливого часткового припинення вогню між Україною та Росією.
Ця зустріч відбудеться за день до запланованих на понеділок, 24 березня, переговорів між американською та російською делегаціями.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://t.me/xydessa/51725 Ещё видео с места взрыва в отделе полиции Белявки. По одной из версий, женщина пронесла бомбу в помещение и взорвалась вместе с ней.
ЄДИНА надія на продовження консультацій для ЗЕ з дипломатичних відповідей та дій від Британії зі Стармером й надалі.
У нас на морі вже давно перемир'я. Кацапи сидять на жопі рівно в говнорасійску.
Хто ще скаже що це не в моцкві ця так звана угода була написана?
Это на сленге техасских ренжеров? Или от балды написано?
Якщо хто не знає для чого,то для того, щоб рос.кораблі повернулись в Чорне море і почувались в безпеці.А як інакше можна пояснити -міг же просто промовчати?
Давайте будемо умовляти маньяка під час того як він шматує жертву
И особенно рaдует дедушку Си потуги СШa воевaть против Китaя без союзников и будучи нa побегушкaх и Х у й лa.