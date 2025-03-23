Вже 244 тисячі громадян згенерували у "Дії" дозволи на зброю, - Федоров
У застосунку "Дія" наразі вже згенерували дозволи на зброю 244 тисячі осіб.
Про це в інтерв’ю телеканалу "Ми-Україна" повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ми нещодавно запустили цей сервіс, дійсно. І на сьогоднішній момент вже 244 тисячі громадян згенерували дозволи на зброю і активно продовжують використовувати цей сервіс. По цифрах велика кількість людей володіє зброєю в Україні, і я думаю, що це зручний сервіс, який дозволяє… не носити з собою паперовий документ, а завжди під рукою є цей документ у "Дії"", - сказав очільник Мінцифри.
За його словами, згенерувати дозвіл можна буквально у два кліки - для цього потрібно зайти в перелік документів і обрати такий документ як дозвіл на зброю і згенерувати його.
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Так чому всі ці 244 000 осіб сидять вдома й не приймають участь у захисті суверенітету та територіальної цілісності України?!
Зброя є, дозвіл дозвільної системи є, зі зброєю користуватись вміють, а за призначенням для захисту України у військовий стан вона не використовується!
Може тут щось не так?!
Може треба всі ці можливості повернути на користь України?!
Це ж справжнє військо! Армія!!!
Агов!
Дозвільна система України! Органи Національної поліції України!!!
Чому всі вони не мобілізовані за законом про військовий стану
і досі не в лавах ЗСУ, ТРО!?