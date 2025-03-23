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Новини дозвіл на зброю в Дії
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Вже 244 тисячі громадян згенерували у "Дії" дозволи на зброю, - Федоров

Федоров розповів, скільки дозволів на зброю згенеровано в Дії

У застосунку "Дія" наразі вже згенерували дозволи на зброю 244 тисячі осіб.

Про це в інтерв’ю телеканалу "Ми-Україна" повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми нещодавно запустили цей сервіс, дійсно. І на сьогоднішній момент вже 244 тисячі громадян згенерували дозволи на зброю і активно продовжують використовувати цей сервіс. По цифрах велика кількість людей володіє зброєю в Україні, і я думаю, що це зручний сервіс, який дозволяє… не носити з собою паперовий документ, а завжди під рукою є цей документ у "Дії"", - сказав очільник Мінцифри.

За його словами, згенерувати дозвіл можна буквально у два кліки - для цього потрібно зайти в перелік документів і обрати такий документ як дозвіл на зброю і згенерувати його.

Читайте також: Понад 200 тис. дозволів на зброю згенерували українці через "Дію", - Федоров

Автор: 

зброя (7433) дозвіл (289) Федоров Михайло (872) Дія (1115)


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Топ коментарі
+15
а чи можна у Дії згенерувати анігіляцію єрмаків, стефанчуків, умертвій та ін.?
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23.03.2025 18:39
+10
Мусора,депутати і судійські гниди, мажори.
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23.03.2025 18:54
+8
Ого!
Так чому всі ці 244 000 осіб сидять вдома й не приймають участь у захисті суверенітету та територіальної цілісності України?!
Зброя є, дозвіл дозвільної системи є, зі зброєю користуватись вміють, а за призначенням для захисту України у військовий стан вона не використовується!
Може тут щось не так?!
Може треба всі ці можливості повернути на користь України?!
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23.03.2025 19:21
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а чи можна у Дії згенерувати анігіляцію єрмаків, стефанчуків, умертвій та ін.?
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23.03.2025 18:39 Відповісти
спочатку анігілюй кацапів.йди в ЗСУ!! чи страшно? жалко кацапів? тоді не пиз***ди тут, дешевка диванна!
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23.03.2025 20:00 Відповісти
... це також дозволяє касапії в 1 клік дізнатися у кого зброя...
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23.03.2025 18:42 Відповісти
і шо? навіть якщо це так, хоча дуже сумніваюсь, то що?
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23.03.2025 19:36 Відповісти
Мабуть піду видалю банківські застосунки, закрию всі карти та буду зарплатню отримувати в касі заводу
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23.03.2025 20:10 Відповісти
Скільки з них силовиків?
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23.03.2025 18:46 Відповісти
депутанів, держслужбовців, суддів, прокурворів, мусорів-пенсів
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23.03.2025 18:55 Відповісти
Мусора,депутати і судійські гниди, мажори.
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23.03.2025 18:54 Відповісти
з ними потім покінчемо.спочатку треба з кацапами закінчити,ти вже в ЗСУ,чи в тилу? ухилянт на дивані? тоді йди НХ дешевка ухилянтська...
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23.03.2025 20:02 Відповісти
а що ж Ганул не зміг потрапити в це число? і як там з розслідуванням? не вийшли ще на себе?
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23.03.2025 19:03 Відповісти
По ньому плакали кримінальні справи, яка зброя?
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23.03.2025 20:08 Відповісти
Ого!
Так чому всі ці 244 000 осіб сидять вдома й не приймають участь у захисті суверенітету та територіальної цілісності України?!
Зброя є, дозвіл дозвільної системи є, зі зброєю користуватись вміють, а за призначенням для захисту України у військовий стан вона не використовується!
Може тут щось не так?!
Може треба всі ці можливості повернути на користь України?!
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23.03.2025 19:21 Відповісти
Брєд !!! Перенесли архів в електронний вид і трублят на весь світ про мега успіхи. Ви мразі і я вас не ненавиджу, за те як ви ставитесь до людей. Бажаю вам смерті гниди, держеморди прокляті.
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23.03.2025 19:57 Відповісти
я бачу твоє майбутнє - інсульт тебе-істєрічку схопить
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23.03.2025 20:06 Відповісти
ещё один малоросс фьодоров-гнида, на моих налогах
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23.03.2025 20:47 Відповісти
240 000 озброєних і готових до бойових дій власників зброї!
Це ж справжнє військо! Армія!!!
Агов!
Дозвільна система України! Органи Національної поліції України!!!
Чому всі вони не мобілізовані за законом про військовий стану
і досі не в лавах ЗСУ, ТРО!?
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23.03.2025 21:31 Відповісти
 
 