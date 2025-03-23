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Новини Удар Ланцетом по Руській Лозовій
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Росіяни атакували "Ланцетом" Руську Лозову на Харківщині, поранено чоловіка

Окупанти атакували Ланцетом Харківщину

Вдень неділі, 23 березня, російські загарбники вдарили безпілотником по населеному пункту Руська Лозова, що на Харківщині. Поранення дістав місцевий мешканець.

Про це в телеграм повідомила Харківська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

"За даними слідства, вдень 23 березня ворожий безпілотник вдарив по с. Руська Лозова Харківського району. Дістав поранення 54-річний місцевий мешканець. Постраждалого доставили до лікарні для надання допомоги", - розповіли у відомстві.

Попередньо встановлено, що окупанти застосували для атаки по мирному населенню БпЛА "Ланцет".

Наразі правоохоронці документують черговий воєнний злочи РФ. Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

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Автор: 

безпілотник (4083) Харківська область (674) Харківський район (183) Руська Лозова (1)


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Це розвідувальний дрон? На фото видно, що так. Якщо все вірно, рф запустили по мирному мешканцю розвідувальним дроном? Ну так буває, все падає на війні...
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23.03.2025 18:58 Відповісти
На фото видно, що це дрон-камікадзе "Ланцет".
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23.03.2025 19:28 Відповісти
Ну про заборону бити по цивільних ніхто ж в угоді даже не вспоминав. Так як і про удари дронами, КАБами по нашим містам. Тампон більше переживає за рашистську енергетику, нафту і газ, про що постійно і гавкає
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23.03.2025 18:59 Відповісти
Вже є припинення вогню по повітряній інфраструктурі. І воно вступило в силу одразу після телефонної розмови Трампа і путіна - Волтц.

Оце недолуге на якійсь іншій планеті живе? Хай цей розумник приїде в Україну і побачить всі ці вбивства. Як кожного вечора русня запускає 150+ шахедів, що летять в будинки українців. Чи він все бачив у сторіс, як Венс і сидить триндить єресь в маси?
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23.03.2025 19:39 Відповісти
 
 