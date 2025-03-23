Росіяни атакували "Ланцетом" Руську Лозову на Харківщині, поранено чоловіка
Вдень неділі, 23 березня, російські загарбники вдарили безпілотником по населеному пункту Руська Лозова, що на Харківщині. Поранення дістав місцевий мешканець.
Про це в телеграм повідомила Харківська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.
"За даними слідства, вдень 23 березня ворожий безпілотник вдарив по с. Руська Лозова Харківського району. Дістав поранення 54-річний місцевий мешканець. Постраждалого доставили до лікарні для надання допомоги", - розповіли у відомстві.
Попередньо встановлено, що окупанти застосували для атаки по мирному населенню БпЛА "Ланцет".
Наразі правоохоронці документують черговий воєнний злочи РФ. Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).
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Оце недолуге на якійсь іншій планеті живе? Хай цей розумник приїде в Україну і побачить всі ці вбивства. Як кожного вечора русня запускає 150+ шахедів, що летять в будинки українців. Чи він все бачив у сторіс, як Венс і сидить триндить єресь в маси?