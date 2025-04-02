НАТО відкладає перегляд стратегії щодо Москви через переговори між США, РФ та Україною, - Euractiv

Через мирні переговори між США, Росією та Україною Альянс змушений відкласти обговорення своєї майбутньої стратегії щодо Москви.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Euractiv.

Дипломатичні джерела зазначають, що лідери країн НАТО планували переглянути підхід до Росії, але через тристоронні переговори між Вашингтоном, Москвою та Києвом усі обговорення призупинено.

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Очікувалося, що відповідні рекомендації будуть представлені на саміті в Гаазі у липні 2025 року. Це могло б стати поворотним моментом у відносинах НАТО і Росії після остаточного розриву в 2022 році.

Як зазначається, несподіванкою стали січневі переговори президента США з Володимиром Путіним, які призвели до домовленості про припинення вогню в Чорному морі та часткового пом’якшення санкцій проти РФ.

У Вашингтоні наголошують, що НАТО залишається єдиним у своїй підтримці України.

"Щодо України, усі члени Альянсу погоджуються, що смерть і руйнування мають припинитися. Президент Трамп хоче сприяти миру, і за його вказівкою ми готові забезпечити рішуче лідерство, необхідне для досягнення стійкого рішення", - зазначив представник Білого дому.

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