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Новини Мирні перемовини
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НАТО відкладає перегляд стратегії щодо Москви через переговори між США, РФ та Україною, - Euractiv

нато,рф

Через мирні переговори між США, Росією та Україною Альянс змушений відкласти обговорення своєї майбутньої стратегії щодо Москви. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Euractiv.

Дипломатичні джерела зазначають, що лідери країн НАТО планували переглянути підхід до Росії, але через тристоронні переговори між Вашингтоном, Москвою та Києвом усі обговорення призупинено.

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Очікувалося, що відповідні рекомендації будуть представлені на саміті в Гаазі у липні 2025 року. Це могло б стати поворотним моментом у відносинах НАТО і Росії після остаточного розриву в 2022 році.

Як зазначається, несподіванкою стали січневі переговори президента США з Володимиром Путіним, які призвели до домовленості про припинення вогню в Чорному морі та часткового пом’якшення санкцій проти РФ.

У Вашингтоні наголошують, що НАТО залишається єдиним у своїй підтримці України.

"Щодо України, усі члени Альянсу погоджуються, що смерть і руйнування мають припинитися. Президент Трамп хоче сприяти миру, і за його вказівкою ми готові забезпечити рішуче лідерство, необхідне для досягнення стійкого рішення", - зазначив представник Білого дому.

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Автор: 

НАТО (6436) перемовини (2865) росія (65052) США (22685) Україна (5882)


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Топ коментарі
+8
Питання стратегії відкладають через оті малозмістовна пермовини. А стратегія ж мусить бути розрахована на десятиріччя вперед… Таки НАТО зі шкіри пнеться, щоб довести власну безпорадність.
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02.04.2025 12:10
+5
То шо, Московія вже не потенційний ворог? Дружба, жуйка НАТО Русіч пхай пхай? Руській слон кращій друг натовському слону?
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02.04.2025 12:15
+3
Потім теж ніц не змінитеся, дурилки картонні!
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02.04.2025 12:09
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Потім теж ніц не змінитеся, дурилки картонні!
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02.04.2025 12:09 Відповісти
Питання стратегії відкладають через оті малозмістовна пермовини. А стратегія ж мусить бути розрахована на десятиріччя вперед… Таки НАТО зі шкіри пнеться, щоб довести власну безпорадність.
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02.04.2025 12:10 Відповісти
Призупинили ? Донік облизав пересохлі губи. Один з глашатаїв х.... Повідомив, дари від Доніка несуттєві нам потрібно все.
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02.04.2025 12:12 Відповісти
********* пряма реальна загроза усьому НАТО
от і вся стратегія
шмарклі у цьому питання призведуть до збільшення загрози
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02.04.2025 12:14 Відповісти
То шо, Московія вже не потенційний ворог? Дружба, жуйка НАТО Русіч пхай пхай? Руській слон кращій друг натовському слону?
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02.04.2025 12:15 Відповісти
Ти не втомився винирювати з кроглого отвору у підлозі Параши та онанувати тут, понуре та убоге касабське лайно?
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02.04.2025 13:05 Відповісти
Таких вкидів побільшає. Раніше за них платила лише москва, а зараз до неї долучився ще й помаранчевий Вашингтон.
Реальна картина проясниться коли почуємо, що скаже Мерц та побачимо його перші дії на посту.
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02.04.2025 12:22 Відповісти
Типовий вкид. В статті згадують невідомих "лідерів країн НАТО" без конкретики, а виступає за всіх "представник Білого Дому".
Трумп та хутін одного поля ягоди.
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02.04.2025 12:18 Відповісти
не згоден
рудий вищої школи кдб та інституту кдб не закінчував
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02.04.2025 12:21 Відповісти
Я про те, що обидва є ідіотами та нарцисами, які хочуть бути "владичіцой морской".
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02.04.2025 12:23 Відповісти
вкрай небезпечно сприймати ворога як ідіота (у широкому сенсі цього слова, бо ні за медичним значенням, ні за стародавнім римським воно тут не підходить)
шизофренія - явно, нарцисизм - однозначно, манія величі - стопудово, маніакальне бажання вселенської влади - так, проте вони не ідіоти
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02.04.2025 12:27 Відповісти
Щось мені підказує, що рано чипізно, а рудий трампон буде сусідом януковоща і асада в рязані
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02.04.2025 12:20 Відповісти
3,14дерація.окупувавши України .мабуть за згодою американського свого агента "краснова" подасть заявку на вступ в НАТО і буде прийнята разом з окупованими українськими територіями...
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02.04.2025 12:43 Відповісти
Для чого ці перемовини ? Так, для того, щоб Європа не приймала конкретних рішень, та дивились Трампу в рот. Що воно знову вигадає чи може це всЬо йому насниться ? Трамп рве зв'язки з Європою, а Європа ще сподівається на щось позитивне. Трамп показав свої "нутрощі" ! Що ще треба доводити ? Аморальна людина - це Тварина ! Навіть з хрестом на пузі.
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02.04.2025 14:00 Відповісти
 
 