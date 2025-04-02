Чехія інвестує 100 млн євро на оновлення лікарень в Україні

У межах програми Ukraine Facility Чехія інвестує 100 млн євро на оновлення українських лікарень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко після Українсько-чеського медичного бізнес-форуму в Києві, у якому також взяв участь міністр охорони здоров’я Чехії Властіміл Валек.

"Чехія в межах програми Ukraine Facility потенційно готова взяти на себе фінансування модернізації 13 лікарень у 7 регіонах України. На сьогодні попередньо погоджено фінансування 6 проєктів на загальну суму понад 100 млн євро", - йдеться в повідомленні.

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Ляшко зазначив, що серед закладів, що отримають підтримку: