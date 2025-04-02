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Новини Допомога Чехії в модернізації медзакладів України
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Чехія інвестує 100 млн євро на оновлення лікарень в Україні

Чехія інвестує в оновлення українських лікарень

У межах програми Ukraine Facility Чехія інвестує 100 млн євро на оновлення українських лікарень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко після Українсько-чеського медичного бізнес-форуму в Києві, у якому також взяв участь міністр охорони здоров’я Чехії Властіміл Валек.

"Чехія в межах програми Ukraine Facility потенційно готова взяти на себе фінансування модернізації 13 лікарень у 7 регіонах України. На сьогодні попередньо погоджено фінансування 6 проєктів на загальну суму понад 100 млн євро", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Чехія допоможе із модернізацією українських лікарень, погоджено 6 проєктів, - МОЗ

Ляшко зазначив, що серед закладів, що отримають підтримку:

Автор: 

лікарня (1359) Чехія (1610) Ляшко Віктор (1513)


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Чехія інвестує 100 млн євро на оновлення українських лікарень
Джерело: https://censor.net/ua/n3544599

Інвестиція - це вкладання грошей у певний актив (матеріальну чи нематеріальну цінність - нерухомість, акції, метали, бізнес тощо) з метою отримання прибутку.

А цей зебіл шЛяшко знає значення вжитого слова?
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02.04.2025 12:54 Відповісти
То вже дрібниці. Згадайте, як Ляшко примчав на "дєльож" коштів, зібраних на ремонт Охматдиту.
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02.04.2025 13:10 Відповісти
Покажете потім, яі зміни відбулися хоч в одній лікарні на чеські гроші?
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02.04.2025 13:07 Відповісти
яі
які
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02.04.2025 13:12 Відповісти
які гроші? скаже будь-який голов. лікар
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02.04.2025 13:13 Відповісти
 
 