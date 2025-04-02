Чехія інвестує 100 млн євро на оновлення лікарень в Україні
У межах програми Ukraine Facility Чехія інвестує 100 млн євро на оновлення українських лікарень.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко після Українсько-чеського медичного бізнес-форуму в Києві, у якому також взяв участь міністр охорони здоров’я Чехії Властіміл Валек.
"Чехія в межах програми Ukraine Facility потенційно готова взяти на себе фінансування модернізації 13 лікарень у 7 регіонах України. На сьогодні попередньо погоджено фінансування 6 проєктів на загальну суму понад 100 млн євро", - йдеться в повідомленні.
Ляшко зазначив, що серед закладів, що отримають підтримку:
- Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих ім. Юрія Липи – 35,27 млн євро;
- Рівненський обласний госпіталь ветеранів війни – 18,9 млн євро;
- Волинська обласна клінічна лікарня – 4,31 млн євро;
- Криворізька міська лікарня №5 – 16,57 млн євро;
- Міська клінічна лікарня №16 у Дніпрі – 14,93 млн євро;
- Київська обласна дитяча лікарня – 10,27 млн євро.
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Джерело: https://censor.net/ua/n3544599
Інвестиція - це вкладання грошей у певний актив (матеріальну чи нематеріальну цінність - нерухомість, акції, метали, бізнес тощо) з метою отримання прибутку.
А цей зебіл шЛяшко знає значення вжитого слова?
яіякі