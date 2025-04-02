Атака РФ на Харків: пошкоджено щонайменше 29 будівель

Унаслідок нічної атаки безпілотників на Харків пошкоджено щонайменше 29 будівель.

Про це повідомили в Харківській міській раді, передає Цензор.НЕТ.

"У Холодногірському районі зафіксовано пошкодження щонайменше 29 будівель внаслідок атаки безпілотників, яка сталася в ніч на 2 квітня. У будинках було вибито 88 вікон. Комунальники ще вночі почали ліквідацію наслідків. Зокрема, працівники КП "Харківспецбуд" закрили вже 60% вікон", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, комунальні служби продовжують обстежувати будівлі на наявність пошкоджень.

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Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що через атаку російських БпЛА на Харків постраждали 4 людини, серед них немовля. На ранок стало відомо, що через атаку ворога 8 осіб постраждали, є влучання по двох цивільних підприємствах.