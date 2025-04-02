Шлях України до НАТО є незворотним. Це рішення лишається чинним, - представник Альянсу
Представник Північноатлантичного альянсу запевняє, що в політиці НАТО щодо майбутнього членства України не відбулося жодних змін.
Про це він заявив у розмові з журналістами у Брюсселі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
Представник Альянсу спілкувався на умовах анонімності, представляючи, утім, офіційну позицію організації.
За словами посадовця, попри останні заяви керівництва США, у НАТО не вважають, що позиція щодо членства Україна зазнала змін.
"Нічого не змінилося у наших відносинах. Наші відносини й надалі є сильними, у нас сильна політична пов’язаність та практична взаємодія у багатьох сферах", - наголосили в Альянсі.
Крім того, за словами представника, не відбулося змін у раніше ухваленій політиці у відносинах з Україною.
"Союзники сказали на саміті у Вашингтоні, що шлях України до НАТО є незворотним. Це рішення лишається чинним, воно лишається спільною політикою НАТО. Для нас право України обирати свої альянси та визначати свій зовнішньополітичний шлях так само важливе зараз, як і завжди було", - стверджують у секретаріаті Альянсу.
Також там наголосили, що принципова позиція щодо права держави обирати рівень прагнень у відносинах з НАТО є чинною не лише для України, а й для всіх держав, оскільки є частиною засад світової політики.
Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що вступ України в НАТО не розглядається, як частина мирної угоди з Росією.
Президент України Володимир Зеленський сказав, що питання членства України в НАТО ніколи не було частиною угоди про корисні копалини зі США.
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М.Жванецький.
- Ні, але в нас є дещо краще для України - дозвіл хотіти в НАТО.