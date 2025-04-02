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Новини Членство України в НАТО
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Шлях України до НАТО є незворотним. Це рішення лишається чинним, - представник Альянсу

Вступ України в НАТО

Представник Північноатлантичного альянсу запевняє, що в політиці НАТО щодо майбутнього членства України не відбулося жодних змін.

Про це він заявив у розмові з журналістами у Брюсселі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Представник Альянсу спілкувався на умовах анонімності, представляючи, утім, офіційну позицію організації.

За словами посадовця, попри останні заяви керівництва США, у НАТО не вважають, що позиція щодо членства Україна зазнала змін.

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"Нічого не змінилося у наших відносинах. Наші відносини й надалі є сильними, у нас сильна політична пов’язаність та практична взаємодія у багатьох сферах", - наголосили в Альянсі.

Крім того, за словами представника, не відбулося змін у раніше ухваленій політиці у відносинах з Україною.

"Союзники сказали на саміті у Вашингтоні, що шлях України до НАТО є незворотним. Це рішення лишається чинним, воно лишається спільною політикою НАТО. Для нас право України обирати свої альянси та визначати свій зовнішньополітичний шлях так само важливе зараз, як і завжди було", - стверджують у секретаріаті Альянсу.

Також там наголосили, що принципова позиція щодо права держави обирати рівень прагнень у відносинах з НАТО є чинною не лише для України, а й для всіх держав, оскільки є частиною засад світової політики.

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Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що вступ України в НАТО не розглядається, як частина мирної угоди з Росією.

Президент України Володимир Зеленський сказав, що питання членства України в НАТО ніколи не було частиною угоди про корисні копалини зі США.

Автор: 

НАТО (6436) членство в НАТО (1720)


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Топ коментарі
+4
Незворотним і безкінечним.
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02.04.2025 16:50
+4
"Світло в кінці тунелю видно.Тільки тунель,с...ка,ніяк не кінчається"...
М.Жванецький.
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02.04.2025 16:51
+3
Цій обіцянці вже як 17 років... Обіцяйте шось ще
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02.04.2025 16:51
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Незворотним і безкінечним.
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02.04.2025 16:50 Відповісти
У інтерв'ю представник альянсу отак просто взяв і послав трампа на×уй.
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02.04.2025 16:51 Відповісти
гарні новини з Віскосін +

ПРЕКРАСНЫЕ НОВОСТИ! МАСКА И ЕГО КАНДИДАТА РАЗГРОМИЛИ ИЗБИРАТЕЛИ ШТАТА ВИСКОНСИНА. И другие-ЮТУБ Юрій Рашкін , перемога в виборах Верховного судді
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02.04.2025 17:05 Відповісти
"Світло в кінці тунелю видно.Тільки тунель,с...ка,ніяк не кінчається"...
М.Жванецький.
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02.04.2025 16:51 Відповісти
Цій обіцянці вже як 17 років... Обіцяйте шось ще
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02.04.2025 16:51 Відповісти
Забув додати, що тільки не з оцим херпіду.
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02.04.2025 16:51 Відповісти
Які причини нас не брати ? Бо рашка образиться ? Переживуть рашисти. Не хвилюйтесь.
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02.04.2025 16:52 Відповісти
- Ви згодні зробити Україну членом НАТО?
- Ні, але в нас є дещо краще для України - дозвіл хотіти в НАТО.
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02.04.2025 16:53 Відповісти
На умовах анонімності якийсь дятел щось поколупав. Позиція Іспанії, Німеччини та США загальновідома, не кажучи про ******* з фіцами.
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02.04.2025 16:55 Відповісти
Хватит пустых разговоров, если Украина не возвратит все свои территории, то и от НАТО может ничего не остаться.
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02.04.2025 16:56 Відповісти
Так ти ж Мессинг ,то ж повинен наперед передбачати чи вступить Україна до Нато і чи поверне окуповані території .
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02.04.2025 17:00 Відповісти
Я всё знаю, но, во-первых, никто не даст мне это опубликовать, даже на этом сайте, а во-вторых, никто этого в Украине не поймёт, да и в мире тоже остались считанные единицы думающих и понимающих, так что, меньше знаешь лучше спишь.
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02.04.2025 17:42 Відповісти
За совітський агітпроп казав " наша мета-комунізм " ,а український агітпроп каже "наша мета єс і нато " але те і те для українців є пустопорожніми казочками для дурників.
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02.04.2025 16:58 Відповісти
Менше слів--більше діла. НАТО треба чистити. Для початку прийміть Україну та виженіть Штати та Угорщину; далі буде видно, яким напрямком рухатися. Хтось рахував, з якого року почало смердіти з ЄС, з НАТО? Хтось замислювався, чому пуйло розпочав (з 2008-го року, як хто вже забув) свої завойовницькі "сво"? Чи не тому, що у нього у ЄС, ООН, ФІФА/УЄФА/ATP/WTA, третина держчиновників/сенаторів Сполучених Штатів, Червоному Хресті, МАГАТЕ, МОК, чинні влади країн на кшталт Мадагаскару тощо "фсьо схвачєно"?
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02.04.2025 17:25 Відповісти
Украина и НАТО это уже как вечный коридор - путь вроде бы есть, но выхода из него не видно
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02.04.2025 17:54 Відповісти
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02.04.2025 18:06 Відповісти
Я старый пердун мне можно. Поедьте в Прагу. Пройдите по Карлову мосту. Поглядите на чехов. И вы поймёте что в НАТО нас примут когда враг будет под Брно и кому то нужно будет его останавливать.
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02.04.2025 18:33 Відповісти
 
 