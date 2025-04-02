Шлях України до НАТО є незворотним. Це рішення лишається чинним, - представник Альянсу

Представник Північноатлантичного альянсу запевняє, що в політиці НАТО щодо майбутнього членства України не відбулося жодних змін.

Про це він заявив у розмові з журналістами у Брюсселі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Представник Альянсу спілкувався на умовах анонімності, представляючи, утім, офіційну позицію організації.

За словами посадовця, попри останні заяви керівництва США, у НАТО не вважають, що позиція щодо членства Україна зазнала змін.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": НАТО відкладає перегляд стратегії щодо Москви через переговори між США, РФ та Україною, - Euractiv

"Нічого не змінилося у наших відносинах. Наші відносини й надалі є сильними, у нас сильна політична пов’язаність та практична взаємодія у багатьох сферах", - наголосили в Альянсі.

Крім того, за словами представника, не відбулося змін у раніше ухваленій політиці у відносинах з Україною.

"Союзники сказали на саміті у Вашингтоні, що шлях України до НАТО є незворотним. Це рішення лишається чинним, воно лишається спільною політикою НАТО. Для нас право України обирати свої альянси та визначати свій зовнішньополітичний шлях так само важливе зараз, як і завжди було", - стверджують у секретаріаті Альянсу.

Також там наголосили, що принципова позиція щодо права держави обирати рівень прагнень у відносинах з НАТО є чинною не лише для України, а й для всіх держав, оскільки є частиною засад світової політики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мелоні пропонує поширити взаємну оборону НАТО на Україну без вступу в Альянс, - FT

Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що вступ України в НАТО не розглядається, як частина мирної угоди з Росією.

Президент України Володимир Зеленський сказав, що питання членства України в НАТО ніколи не було частиною угоди про корисні копалини зі США.