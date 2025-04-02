США не повинні загарбати Гренландію, острів належить гренландцям, - Фредеріксен

Під час свого триденного візиту до Гренландії прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен вкотре розкритикувала резонансні заяви президента США Дональда Трампа про захоплення острова.

Її слова цитує DR, повідомляє Цензор.НЕТ.

Фредеріксен заявила, що під час візиту вона хоче надіслати чіткий сигнал США.

"США не повинні захоплювати Гренландію. Гренландія належить гренландцям, і США не повинні загарбати Гренландію. І, звичайно, це те послання, про яке ми всі разом будемо говорити протягом наступних кількох днів", - наголосила вона.

За її словами, під час її візиту буде обговорюватися ситуація у сфері зовнішньої політики та безпеки й те, як разом підходити до цього "дуже складного завдання".

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Відповідаючи на питання щодо критики її візиту новообраною міністеркою закордонних справ Гренландії Вівіан Мотцфельдт, Фредеріксен зауважила:

"Я бачила цю дискусію. І я хотіла б сказати всім у Гренландії, що у мене є тільки одне бажання – зробити все, що в моїх силах, щоб подбати про цю чудову країну. І підтримати Гренландію в дуже складній ситуації".

Прем'єрка Данії сказала, що наразі потрібно триматися разом у цей "дійсно складний час, який переживає Гренландія".

"А коли Гренландія перебуває у складній ситуації, Королівство Данія та Європа також опиняються у складній ситуації", - додала Фредеріксен.

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Раніше повідомлялося, що цього тижня прем'єрка Данії Метте Фредеріксен відвідаєГренландію з метою зміцнення співдружності.