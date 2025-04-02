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Новини Трамп хоче бачити Гренландію в складі США Візит Фредеріксен до Гренландії
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США не повинні загарбати Гренландію, острів належить гренландцям, - Фредеріксен

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен

Під час свого триденного візиту до Гренландії прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен вкотре розкритикувала резонансні заяви президента США Дональда Трампа про захоплення острова.

Її слова цитує DR, повідомляє Цензор.НЕТ.

Фредеріксен заявила, що під час візиту вона хоче надіслати чіткий сигнал США.

"США не повинні захоплювати Гренландію. Гренландія належить гренландцям, і США не повинні загарбати Гренландію. І, звичайно, це те послання, про яке ми всі разом будемо говорити протягом наступних кількох днів", - наголосила вона.

За її словами, під час її візиту буде обговорюватися ситуація у сфері зовнішньої політики та безпеки й те, як разом підходити до цього "дуже складного завдання".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Фредеріксен прибула в Гренландію з кількаденним візитом. ФОТО

Відповідаючи на питання щодо критики її візиту новообраною міністеркою закордонних справ Гренландії Вівіан Мотцфельдт, Фредеріксен зауважила:

"Я бачила цю дискусію. І я хотіла б сказати всім у Гренландії, що у мене є тільки одне бажання – зробити все, що в моїх силах, щоб подбати про цю чудову країну. І підтримати Гренландію в дуже складній ситуації".

Прем'єрка Данії сказала, що наразі потрібно триматися разом у цей "дійсно складний час, який переживає Гренландія".

"А коли Гренландія перебуває у складній ситуації, Королівство Данія та Європа також опиняються у складній ситуації", - додала Фредеріксен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гренландія - це частина Данії, - генсек НАТО Рютте

Раніше повідомлялося, що цього тижня прем'єрка Данії Метте Фредеріксен відвідаєГренландію з метою зміцнення співдружності.

Автор: 

Гренландія (73) США (22685) Фредеріксен Метте (88)


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Топ коментарі
+7
Ось де вона Гренландія. І Панамський канал десь там )))
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02.04.2025 20:41
+3
США повинні йти за кацапським крейсером...
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02.04.2025 20:49
+3
з аляски рукою подати
коли буде реперендум за приєднання до штатів
всі 200 % проголосують
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02.04.2025 20:56
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Ось де вона Гренландія. І Панамський канал десь там )))
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02.04.2025 20:41 Відповісти
з аляски рукою подати
коли буде реперендум за приєднання до штатів
всі 200 % проголосують
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02.04.2025 20:56 Відповісти
кстати, зелебобик подписал с Данией гарантии безопасности. мы часом не должны будем воевать с США? нам и Кореи хватит. а то будем воевать со всем миром, наш наполеон он такой
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02.04.2025 20:48 Відповісти
вчи мову недоумок, розбирайся з твоїм )(уйлом.
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02.04.2025 20:52 Відповісти
Драп ху-ху отримає, а не Гренландію?!
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02.04.2025 20:49 Відповісти
США повинні йти за кацапським крейсером...
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02.04.2025 20:49 Відповісти
Ну, это дело наживное...
проконсультируйся с зеленым - он тебе расскажет как сделать так что ты еще и должна будеш
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02.04.2025 20:50 Відповісти
Гренландія належить пінгвінам!
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02.04.2025 20:59 Відповісти
Трампові "хотілки" будуть розпалювати сепаратизм. Серйозна проблема!
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02.04.2025 21:09 Відповісти
Frihed for Grønland!
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02.04.2025 21:11 Відповісти
Україна може допомогти США трішки (подумати) так:

Щоб США (чи інші країни) отримали доступ до Арктики, не обов'язково анексувати Гренландію -
можна змінити конвенції, які регулюють (обмежують) доступ різних країн до Арктики. Справді, це явно несправедливо, що тільки деякі північні країни мають права на Арктику більші за інші країни. Океан є океан, як інші. Тож і права на нього мають бути подібні до прав на інші океани.
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03.04.2025 03:55 Відповісти
Заодно це був би "удар по шапці" РФ.
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03.04.2025 03:57 Відповісти
 
 