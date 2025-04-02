Війна в Україні наближається до перемир’я, але Україна та РФ мають піти на поступки, - Келлог
Спецпредставник президента США з питань Росії та України Кіт Келлог заявив, що Дональд Трамп має намір досягти "всеосяжного 30-денного припинення вогню" між сторонами. Однак обидві країни мають прийти "до компромісу".
Про це Келлог сказав Fox News, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, американський лідер нібито розчарований і Зеленським, і Путіним.
"Ми хочемо досягти всеосяжного 30-денного припинення вогню. Як тільки ми цього досягнемо, буде дуже важко відновити війну знову. Це те, у що я вірю. І те, що нам потрібно — це те, що я б назвав технічним завданням. Перелік умов. Чого хочуть росіяни. Чого хочуть українці. Ви маєте звести їх разом", - зауважив Келлог, бо "президент Трамп зосереджений саме на цьому".
Посадовець також заявив, що впевнений, що саме Трампу вдасться "покласти край цій війні", оскільки лідер США знає "Зеленського та Путіна" та має "ідею" й "написану угоду".
Однак обидві сторони, за словами Келлога, мають прийти "до компромісу".
"Жодна зі сторін не отримає того, що хоче, всього, що хоче. Тож доведеться піти на певну маргіналізацію, щоб знайти рішення", - наголосив спецпредставник.
На питання про весняний призов у Росії, Кіт Келлог заявив, що Росія нібито прагне повернутись до "глобальних відносин" з іншими країнами, а російсько-українська війна "вже затягується".
"Я думаю, що обидві сторони хочуть знайти вихід з цього конфлікту. Президент Трамп єдиний, хто може укласти цю угоду, і росіяни повинні це усвідомити, враховуючи їхній відсталий стан. Вони прагнуть повернутися до Ліги Націй, і така можливість існує. Трамп вже показав, що це реально", - додав він.
Келлог також згадав про угоду щодо рідкісноземельних ресурсів.
За його словами, ця угода є важливою для США та України.
США нібито вклали багато коштів в Україну, для допомоги в обороні проти Росії, і тому США хочуть повернути ці кошти.
"Це (корисні копалини — ред.) конституційно захищено Україною. Це записано в 13 і 14 статтях їхньої конституції. І те, що вони хочуть зробити, вони повинні піти до ради разом з людиною, яка очолює раду, Стефанчуком, і сказати: "Гаразд". Це те, що потрібно зробити. І я думаю, що цей процес розпочався, і він буде продовжуватися", - додав Келлог.
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Типа отдайте в придачу еще и Гренландию
Наразі тільки Велика Британія дотримується меморандуму.
Бо США вже також його порушують, а саме 3й пункт:
3. …підтверджують Україні їх зобов'язання згідно з принципами Заключного Акта НБСЄ утримуватись від економічного тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам здійснення Україною прав, притаманних її https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82 суверенітету, і таким чином отримувати будь-які переваги.
Що там Трамп про угоду з копалинами говорить? Погрожує великими проблемами
Разрешить ему жить у себя, а тот пообещает не храпеть по ночам?
Прям откровення під'араса...
З Ізраїлю не хочеш повернути, там на порядок більше пішло? А можна ще з дітей, тих що по африкам голодують, гроші повернуть за благочиннісь USAID?
Для деградантів вроді вас непочатий край для повертання коштів...
Де звіт кретина трампа по утриманню Афганістану? Нащо були вкинуті астрономічні суми - на що були витрачені, з якою метою, що США отримали в прибутку, крім назвиська неляканих довбограїв?
Що то за торгові війни з усім світом, в той час як чубате ніщо обійсцяло всім війнам покласти край?
І найголовніше - як скоро фанатики трампа зрозуміють, що то на них з неба не мана небесна сиплеться, а шматки гумна із трампового заднього отвору?
ГАРАНТІЇ США НЕ ВАРТІ ВИКОРИСТАНОГО ПІПІФАКСА.
тому і називається --Білий дім
2019:Епоха бідності має закінчитьсят протягом 3-5 років
2025: огірок салатний 249 грн за кг
У Сільпо запустити розстрочку на продукти, можна брати їдло в кредит
Отако слухати клованів
Просто чудо, як у нього все просто. 24 години на закінчення війни, 2 години на підписання "договору про копалини" (беззастережний грабунок України), 5 секунд, щоб хусити скинули рушники з голови і здалися в повному складі авіаносній групі... Ці казкові чубануті **анати часом не в Трускавці курси політичної доцільності проходили, чи як той центр в
кацапстаніамерикостані зветься...
Навіщо підтримувати цю тему.
От тільки цікаво чому Зеля не поєднає свою енергію з хистом та розумом Пороха?
Як що та далі й триватиме, то можна вже казати про зарозумілісь ЗесьКи й далі про зраду.
Зрада завжди валила Україну сторіччями проти загарбників.
Я вже не хочу чекати. Настогидло!
Зеленський йди на всі перемовини пліч-о-пліч з Порохом! Україні це на користь й на подальше їснуіання. Інше - це руйнація нашої Держави.