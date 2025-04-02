Війна в Україні наближається до перемир’я, але Україна та РФ мають піти на поступки, - Келлог

Спецпредставник президента США з питань Росії та України Кіт Келлог заявив, що Дональд Трамп має намір досягти "всеосяжного 30-денного припинення вогню" між сторонами. Однак обидві країни мають прийти "до компромісу".

Про це Келлог сказав Fox News, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, американський лідер нібито розчарований і Зеленським, і Путіним.

"Ми хочемо досягти всеосяжного 30-денного припинення вогню. Як тільки ми цього досягнемо, буде дуже важко відновити війну знову. Це те, у що я вірю. І те, що нам потрібно — це те, що я б назвав технічним завданням. Перелік умов. Чого хочуть росіяни. Чого хочуть українці. Ви маєте звести їх разом", - зауважив Келлог, бо "президент Трамп зосереджений саме на цьому".

Посадовець також заявив, що впевнений, що саме Трампу вдасться "покласти край цій війні", оскільки лідер США знає "Зеленського та Путіна" та має "ідею" й "написану угоду".

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Однак обидві сторони, за словами Келлога, мають прийти "до компромісу".

"Жодна зі сторін не отримає того, що хоче, всього, що хоче. Тож доведеться піти на певну маргіналізацію, щоб знайти рішення", - наголосив спецпредставник.

На питання про весняний призов у Росії, Кіт Келлог заявив, що Росія нібито прагне повернутись до "глобальних відносин" з іншими країнами, а російсько-українська війна "вже затягується".

"Я думаю, що обидві сторони хочуть знайти вихід з цього конфлікту. Президент Трамп єдиний, хто може укласти цю угоду, і росіяни повинні це усвідомити, враховуючи їхній відсталий стан. Вони прагнуть повернутися до Ліги Націй, і така можливість існує. Трамп вже показав, що це реально", - додав він.

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Келлог також згадав про угоду щодо рідкісноземельних ресурсів.

За його словами, ця угода є важливою для США та України.

США нібито вклали багато коштів в Україну, для допомоги в обороні проти Росії, і тому США хочуть повернути ці кошти.

"Це (корисні копалини — ред.) конституційно захищено Україною. Це записано в 13 і 14 статтях їхньої конституції. І те, що вони хочуть зробити, вони повинні піти до ради разом з людиною, яка очолює раду, Стефанчуком, і сказати: "Гаразд". Це те, що потрібно зробити. І я думаю, що цей процес розпочався, і він буде продовжуватися", - додав Келлог.

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