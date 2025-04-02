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Новини Заяви про мир Припинення вогню між Україною та РФ
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Війна в Україні наближається до перемир’я, але Україна та РФ мають піти на поступки, - Келлог

Спецпредставник президента США Кіт Келлог

Спецпредставник президента США з питань Росії та України Кіт Келлог заявив, що Дональд Трамп має намір досягти "всеосяжного 30-денного припинення вогню" між сторонами. Однак обидві країни мають прийти "до компромісу".

Про це Келлог сказав Fox News, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, американський лідер нібито розчарований і Зеленським, і Путіним.

"Ми хочемо досягти всеосяжного 30-денного припинення вогню. Як тільки ми цього досягнемо, буде дуже важко відновити війну знову. Це те, у що я вірю. І те, що нам потрібно — це те, що я б назвав технічним завданням. Перелік умов. Чого хочуть росіяни. Чого хочуть українці. Ви маєте звести їх разом", - зауважив Келлог, бо "президент Трамп зосереджений саме на цьому".

Посадовець також заявив, що впевнений, що саме Трампу вдасться "покласти край цій війні", оскільки лідер США знає "Зеленського та Путіна" та має "ідею" й "написану угоду".

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Однак обидві сторони, за словами Келлога, мають прийти "до компромісу".

"Жодна зі сторін не отримає того, що хоче, всього, що хоче. Тож доведеться піти на певну маргіналізацію, щоб знайти рішення", - наголосив спецпредставник.

На питання про весняний призов у Росії, Кіт Келлог заявив, що Росія нібито прагне повернутись до "глобальних відносин" з іншими країнами, а російсько-українська війна "вже затягується".

"Я думаю, що обидві сторони хочуть знайти вихід з цього конфлікту. Президент Трамп єдиний, хто може укласти цю угоду, і росіяни повинні це усвідомити, враховуючи їхній відсталий стан. Вони прагнуть повернутися до Ліги Націй, і така можливість існує. Трамп вже показав, що це реально", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тиск США зрештою змусить Росію погодитися на припинення вогню, - Зеленський

Келлог також згадав про угоду щодо рідкісноземельних ресурсів.

За його словами, ця угода є важливою для США та України.

США нібито вклали багато коштів в Україну, для допомоги в обороні проти Росії, і тому США хочуть повернути ці кошти.

"Це (корисні копалини — ред.) конституційно захищено Україною. Це записано в 13 і 14 статтях їхньої конституції. І те, що вони хочуть зробити, вони повинні піти до ради разом з людиною, яка очолює раду, Стефанчуком, і сказати: "Гаразд". Це те, що потрібно зробити. І я думаю, що цей процес розпочався, і він буде продовжуватися", - додав Келлог.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп може запровадити нові санкції проти РФ, якщо Путін не укладе угоду щодо завершення війни в Україні

Автор: 

перемир’я (895) Келлог Кіт (112) війна в Україні (3738) припинення вогню (120)


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Топ коментарі
+27
віддайте аляску рашці. і буде мир. ***** погодиться на такий обмін
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02.04.2025 21:00
+24
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02.04.2025 21:01
+19
Какие уступки от жертвы убийце, захватившему еще и пол квартиры?
Разрешить ему жить у себя, а тот пообещает не храпеть по ночам?
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02.04.2025 21:01
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У трампона вже шиза конкретна.
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02.04.2025 20:58 Відповісти
Як там може поміститися шиза ?
..
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02.04.2025 21:24 Відповісти
Видно у него разум в ухе.
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02.04.2025 21:58 Відповісти
віддайте аляску рашці. і буде мир. ***** погодиться на такий обмін
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02.04.2025 21:00 Відповісти
пуйло все равно будет ломаться.
Типа отдайте в придачу еще и Гренландию
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02.04.2025 21:03 Відповісти
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02.04.2025 21:01 Відповісти
В начале Украина отдала всё ядерное оружие россии в обмен на гарантии безопасности россии...
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02.04.2025 21:05 Відповісти
Серед гарантів були рф, США та Велика Британія.
Наразі тільки Велика Британія дотримується меморандуму.
Бо США вже також його порушують, а саме 3й пункт:
3. …підтверджують Україні їх зобов'язання згідно з принципами Заключного Акта НБСЄ утримуватись від економічного тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам здійснення Україною прав, притаманних її https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82 суверенітету, і таким чином отримувати будь-які переваги.
Що там Трамп про угоду з копалинами говорить? Погрожує великими проблемами
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02.04.2025 21:52 Відповісти
Стосовно 3. згоден. Все інше з 3. включно порушила лише росія.
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02.04.2025 21:59 Відповісти
Так, а ніякої гарантії зараз Трамп і не обіцяє.
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02.04.2025 21:20 Відповісти
Шо вони там курять,я думав там лише Маск пихтить,але схоже що він ділится з усім Білим Домом
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02.04.2025 21:01 Відповісти
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03.04.2025 02:26 Відповісти
нах. пішов кончений
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02.04.2025 21:01 Відповісти
Какие уступки от жертвы убийце, захватившему еще и пол квартиры?
Разрешить ему жить у себя, а тот пообещает не храпеть по ночам?
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02.04.2025 21:01 Відповісти
больно не бити пообіцяє
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02.04.2025 21:05 Відповісти
Келлог, якщо )(уйло зайде на Аляску, тоже будеш казати треба йти на поступки?
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02.04.2025 21:01 Відповісти
пісня )(уйла: нє валяй дурака амєріка..... але драп лише смачно смокче сморчок )(уйла.
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02.04.2025 21:08 Відповісти
черговий звіздьож. драп ладен цілувати )(уйла в дупу, але та дупа в памперсі.
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02.04.2025 21:02 Відповісти
С какого хрена Украина будет идти на уступки фашистам недоразвитым ? Абсурд, надо просто кацапию с дерьмом смешать.
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02.04.2025 21:03 Відповісти
Навіщо лайно перемішувати? Як воно вже лайно!
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02.04.2025 21:07 Відповісти
Нескінченно можна дивитися на три речі: як горить вогонь, як тече вода і на те, як війна в Україні наближається до трампівського перемир'я...
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02.04.2025 21:05 Відповісти
...США нібито вклали багато коштів в Україну, для допомоги в обороні проти Росії, і тому США хочуть повернути ці кошти...

Прям откровення під'араса...
З Ізраїлю не хочеш повернути, там на порядок більше пішло? А можна ще з дітей, тих що по африкам голодують, гроші повернуть за благочиннісь USAID?
Для деградантів вроді вас непочатий край для повертання коштів...
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02.04.2025 21:05 Відповісти
Хай повернуть для початку ядерні бомби, відновлять порізані бомбардувальники та ядерну інфраструктуру, яку Україна здала по тому меморандуму. Там ще побачимо, хто кому й винний лишиться.
Де звіт кретина трампа по утриманню Афганістану? Нащо були вкинуті астрономічні суми - на що були витрачені, з якою метою, що США отримали в прибутку, крім назвиська неляканих довбограїв?
Що то за торгові війни з усім світом, в той час як чубате ніщо обійсцяло всім війнам покласти край?
І найголовніше - як скоро фанатики трампа зрозуміють, що то на них з неба не мана небесна сиплеться, а шматки гумна із трампового заднього отвору?
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02.04.2025 21:41 Відповісти
Цього старого шизоїда ще сьогодні не посилали?
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02.04.2025 21:06 Відповісти
Трампон енд компані, йдіть на ...
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02.04.2025 21:06 Відповісти
Пішов у сраку, трампівський ідіот.
ГАРАНТІЇ США НЕ ВАРТІ ВИКОРИСТАНОГО ПІПІФАКСА.
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02.04.2025 21:07 Відповісти
За цього пі'дора говорили що воно ще відносно притомне. Якщо оце притомне то які тоді інші...
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02.04.2025 21:07 Відповісти
Дуже відносно. Як він вигулькнув (ніби ж генерал), одна з перших його заяв була: "Солдати не хочуть умирати".
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02.04.2025 21:29 Відповісти
Хто іх покусав? - це звіздьож не здорових людеи
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02.04.2025 21:07 Відповісти
а в знак перемир'я, штати хай аляску віддадуть. датчанам, або канадцям )))
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02.04.2025 21:09 Відповісти
Де там що наближається? В чиїсь голові мабуть.
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02.04.2025 21:09 Відповісти
Таки в Білому домі ,вони під речовинами.
тому і називається --Білий дім
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02.04.2025 21:09 Відповісти
Віру як і в кінець епохи бідності
2019:Епоха бідності має закінчитьсят протягом 3-5 років
2025: огірок салатний 249 грн за кг
У Сільпо запустити розстрочку на продукти, можна брати їдло в кредит
Отако слухати клованів
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02.04.2025 21:11 Відповісти
закусьівать надо !
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02.04.2025 21:11 Відповісти
Единая уступка, на которую можно пойти-не сразу повесить х-ло, а передать его на суд в Гаагу.
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02.04.2025 21:13 Відповісти
Мерзенна американська морда!
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02.04.2025 21:15 Відповісти
для того щоб трампон черговий раз попіарився, який він крутий миротворець ***
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02.04.2025 21:16 Відповісти
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02.04.2025 21:16 Відповісти
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02.04.2025 21:18 Відповісти
Про поступки від України ми чули- знаємо. Які поступки очікують від параші? І де гарантії. Їх нема. ЗСУ наша гарантія. Тому ідуть нуркумани, разом із хлуйло відомим курсом
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02.04.2025 21:22 Відповісти
поступки параші це відмова від підписаного абрахамом та умеровим Стамбула та областей по межі адмістративних кордонів які ***** записало у свою книжку з куркою мутантом.
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02.04.2025 21:34 Відповісти
Прокидається вранці і зразу ж репетує- гдє мої деньгі, оні укралі мої деньгі. А то шас как вдарю автопробегом по тарифам, мало не буде.
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02.04.2025 21:24 Відповісти
Ті хто повірили в те,що "трамбон "закінчить війну за 24 години " плюють на чергову брехню цих самих американських аферистів,котрі співають чергову брехливу мантру "трамбону брехуну"
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02.04.2025 21:24 Відповісти
Дядько ти всрався коли взявся за це завдання Трампа.
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02.04.2025 21:29 Відповісти
"Це (корисні копалини - ред.) конституційно захищено Україною. Це записано в 13 і 14 статтях їхньої конституції. І те, що вони хочуть зробити, вони повинні піти до ради разом з людиною, яка очолює раду, Стефанчуком, і сказати: "Гаразд""

Просто чудо, як у нього все просто. 24 години на закінчення війни, 2 години на підписання "договору про копалини" (беззастережний грабунок України), 5 секунд, щоб хусити скинули рушники з голови і здалися в повному складі авіаносній групі... Ці казкові чубануті **анати часом не в Трускавці курси політичної доцільності проходили, чи як той центр в кацапстані америкостані зветься...
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02.04.2025 21:31 Відповісти
Cкажу так- після того як США вчинили з Україною, американцям більш ніхто не повірить. Гадаю, років за 10 США на мапі світу важитеме разів в 10 менше за Сомалі.
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02.04.2025 21:32 Відповісти
Щось у них в головах у цих Келогів, не все гаразд, з причинно-наслідковий зв'язками!! Жертва, повинна підти, на поступки Убивці?
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02.04.2025 21:41 Відповісти
Ты шутишь, товарисч (с)
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02.04.2025 21:42 Відповісти
Тобто вже самі визнали, що буде НІЯКИЙ НЕ МИР, А ПЕРЕМИР'Я. Американці ще довго з кров'ю вихаркуватимуть президенство трампакса...
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02.04.2025 21:50 Відповісти
Скільки не кажи "халва" в роті солодше не стане.
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02.04.2025 21:51 Відповісти
Які поступки з боку України? До кордонів 2013 року. Щось інше- пішов на куй!
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02.04.2025 22:09 Відповісти
Діду 82 роки. Невже приємно, в кінці життєвого шляху, так ганьбитися та йти в могилу брехуном? За вікном працює ппо по шахедах. Мир близько, вірю Келлогу!
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02.04.2025 22:10 Відповісти
Ну вже всім, крім США зрозуміло, що що трам імбеціл.
Навіщо підтримувати цю тему.
От тільки цікаво чому Зеля не поєднає свою енергію з хистом та розумом Пороха?
Як що та далі й триватиме, то можна вже казати про зарозумілісь ЗесьКи й далі про зраду.
Зрада завжди валила Україну сторіччями проти загарбників.
Я вже не хочу чекати. Настогидло!
Зеленський йди на всі перемовини пліч-о-пліч з Порохом! Україні це на користь й на подальше їснуіання. Інше - це руйнація нашої Держави.
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02.04.2025 22:12 Відповісти
Що наші можновладці бла-бла-бла,що адміністрація теж саме На які поступки повинна йти Україна?Є країна- агресор,країна -терорист,яка порушила всі існуючи договори,міжнародне право.Зажміть рашу до рівня 10 через місяць їм будуть сниться "ножки Буша".Дайте Україні все,що потрібно. ЗСУ гарант миру і в Європі,і і світі!
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02.04.2025 22:20 Відповісти
Мені одне не зрозуміло чого оцього Келлога називають проукраїнським у команді трампа ?
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02.04.2025 22:22 Відповісти
Наївний дурачок цей Келог.По перше, сама рашка без війни вже просто не зможе спокійно жити,по друге,Китай не зніме з неї ошийник скільки би та не рипалась і не просилась на ручки до Трампа.
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02.04.2025 22:41 Відповісти
Віддайте хУтінУ Аляску
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02.04.2025 22:51 Відповісти
Кєллог має піти на хєр....
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03.04.2025 00:17 Відповісти
 
 