Окупанти впродовж дня тричі обстріляли Покровськ, одна людина загинула, ще шість – зазнали поранень

Упродовж дня середи, 2 квітня, російські загарбники тричі обстріляли Покровськ Донецької області. Загинув чоловік, ще шестеро осіб зазнали поранень.

Про це повідомляє прокуратура Донецької області, інформує Цензор.НЕТ.

"2 квітня армія РФ завдала декілька ударів по Покровську. Під прицілом опинились житлові будинки містян. У першій половині дня під час атаки окупантів травмовано подружжя віком 64 і 67 років, а також 62-річного чоловіка", - розповіли у відомстві.

Пізніше, вдень окупанти вдарили по приватному сектору міста. Внаслідок обстрілів загинув 53-річний місцевий житель.

Ввечері росіяни знову обстріляли місто, внаслідок чого поранення дістали 48-річний громадянин і двоє 28 й 29-річних братів.

"У постраждалих діагностовано мінно-вибухові й черепно-мозкову травми, осколкові поранення і перелами. Вони перебували за місцями мешкання. Стан деяких потерпілих лікарі оцінюють як середньої тяжкості та важкий", - розповіли у прокуратурі.

Розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Раніше повідомлялося, що станом на зараз у Покровській громаді на Донеччині досі залишаються 3 926 людей, у самому місті – 1300 жителів. Безпекова ситуація дуже складна.

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