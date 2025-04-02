США не змінили своєї політики щодо Грузії, - Держдепартамент

Державний департамент США офіційно прокоментував позицію адміністрації Трампа щодо Грузії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

У зовнішньополітичному відомстві США заявили, що продовжать оцінювати підхід до Грузії "для просування американських інтересів".

"Сполучені Штати чітко позначили кроки, яких може вжити грузинський уряд, щоб продемонструвати, що він серйозно налаштований на поліпшення відносин зі Сполученими Штатами", – ідеться в коментарі.

На питання про антидемократичні дії "Грузинської мрії" Держдеп нагадав про промову віцепрезидента США Джей Ді Венса у Мюнхені, де він заявив, що "демократичного мандата не можна досягти цензурою або ув'язненням опонентів".

"Сполучені Штати були партнером Грузії та грузинського народу протягом 33 років і протягом цього часу були твердим прихильником незалежності, суверенітету і територіальної цілісності Грузії", – зазначили у Держдепартаменті.

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Нагадуємо, нинішня грузинська влада покладала на президенство Дональда Трампа надії щодо перезавантаження відносин зі США. За Байдена США критично коментували відкат демократії у Грузії, запровадили візові санкції проти грузинських посадовців і обмежили співпрацю з урядом "Грузинської мрії".