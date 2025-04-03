У команди Волца було щонайменше 20 чатів у Signal, де обговорювали питання нацбезпеки, - Politico

Команда радника з національної безпеки президента США Майка Волца створила щонайменше 20 чатів у месенджері Signal. Там координувалась робота з питань України, Китаю, сектору Гази, політики США на Близькому Сході, Африки та Європи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Рolitico з посиланням на чотири джерела, які перебували в цих чатах.

Двоє з них заявили, що брали участь або безпосередньо знайомі щонайменше з 20 такими чатами. Усі четверо джерел підтвердили, що бачили випадки обговорення в таких чатах конфіденційної інформації.

"Це ширше використання застосунку, ніж повідомлялося раніше, і воно проливає нове світло на те, як часто команда національної безпеки адміністрації Трампа використовує Signal, загальнодоступний додаток для обміну повідомленнями, для своєї роботи", - пише видання.

Один зі співрозмовників заявив, що Волц "побудував весь комунікаційний процес Ради національної безпеки на Signal".

"Це було звичайною справою — організовувати чати на будь-яку тему національної безпеки", — сказало одне з джерел, додавши, що в групи часто входили члени уряду США і високопоставлені чиновники.

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Представник РНБ Брайан Г’юз зазначив у коментарі Politico, що Signal не заборонено на урядових гаджетах і що деякі держагентства США автоматично встановлюють його на смартфони співробітників. Він також підкреслив, що окремі чиновники користувалися месенджером і в адміністрації Байдена, і в адміністрації Трампа.

"Це один із дозволених способів зв’язку, але не основний і навіть не другорядний, це один із безлічі дозволених способів передавання несекретних матеріалів за умови розуміння, що користувач має зберігати запис. Будь-які твердження про використання для секретної інформації на 100% не відповідають дійсності", - заявив Г’юз.

Ніхто з чотирьох джерел видання не підтвердив, що їм відомо про те, чи передавали через Signal будь-яку секретну інформацію, але всі заявили, що повідомлення в групових чатах містили конфіденційні деталі роботи із гарантування національної безпеки США.

Скандал із секретним чатом у Signal у США

Нагадаємо, раніше головний редактор видання The Atlantic Джеффрі Голдберг випадково потрапив до закритого чату в Signal, де члени адміністрації президента США обговорювали удари по Ємену.

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Трамп також заявив, що йому "нічого не відомо" про репортаж журналіста The Atlantic, якого випадково додали до секретного чату в Signal, де члени його адміністрації обговорювали удари по Ємену.

Згодом міністр оборони США Піт Гегсет заперечив, що військові плани США обговорювали у чаті та звинуватив головного редактора The Atlantic у "поширенні фейків".

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