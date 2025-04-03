Рашисти намагаються розширити зону бойових дій у напрямку Новенького і Журавки, - ДПСУ

На окремих ділянках кордону в Сумській області фіксуються спроби малих штурмових груп РФ зайти на територію України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

"Росіяни продовжують обстрілювати Сумську область, але також і у межах Чернігівщини, і у межах Харківщини. Однак більшість обстрілів зараз фіксується саме по напрямку Сумщини, і тут ворог не зменшує активності своїх дій. Якщо говорити про Сумську область, то це і застосування великої кількості авіації, щоб завдавати ударів", - зазначив він.

За словами Демченка, у більшості випадків для атак на прикордоння у зазначених трьох областях ворог застосовує дрони, які скидають вибухові пристрої.

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На окремих ділянках кордону досі фіксуються спроби малих штурмових груп ворога зайти на українську територію, сказав речник.

"Це переважно напрямок населеного пункту Новеньке, напрямок Журавки. На інших ділянках також час від часу викриваються спроби заходу таких малих штурмових груп, але це все, у принципі, в одній операційній зоні, де ворог намагається, застосовуючи таку тактику, накопичитися на нашій території, щоб розширити зону активних боїв вже по території України", - пояснив він.

Ці штурмові групи знищуються - і на території України, коли вони переходять лінію кордону, і ще на підступах до державного рубежу, підсумував Демченко.

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