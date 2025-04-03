Ворог збільшує використання артилерії та авіації на найбільш активних ділянках, - речник НГУ Музичук

Російські війська намагаються застосовувати дуже щільно артилерію різного калібру, так само активно залучають авіацію по тих ділянках, де намагаються діяти найбільш активно

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це у телеефірі повідомив речник Національної гвардії України Руслан Музичук.

"У першу чергу, ми бачимо, що противник для того, щоб забезпечити подальше просування штурмових своїх груп, груп піхоти, звичайно створює передумови. Бачимо, що навіть те застосування дронів оперативно-тактичного рівня типу "Орлан" і "Zala", яке противник намагається використовувати дуже часто, свідчить про активну аеророзвідку як переднього краю, так і тилових позицій. Розуміючи ситуацію по лінії фронту, противник в першу чергу намагається застосовувати дуже щільно артилерію різного калібру", - розповів він.

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Також Музичук повідомив, що протягом останніх тижнів зросла кількість артилерійських обстрілів з боку окупантів. Зокрема, в лютому по позиціях, де виконують завдання підрозділи Нацгвардії, окупанти застосовували від 300 до 400 обстрілів різного типу артилерії, а наразі їхня кількість в середньому близько 500 і більше.

"Так само противник активно залучає авіацію по тих ділянках, де намагається діяти найбільш активно. В цілому по наших позиціях протягом доби було 10 авіаційних ударів, з них більша частина - це Покровський і Торецький напрямки", - додав речник.

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