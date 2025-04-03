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Новини Бойові дії на сході
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Ворог збільшує використання артилерії та авіації на найбільш активних ділянках, - речник НГУ Музичук

Бойові дії на сході

Російські війська намагаються застосовувати дуже щільно артилерію різного калібру, так само активно залучають авіацію по тих ділянках, де намагаються діяти найбільш активно

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це у телеефірі повідомив речник Національної гвардії України Руслан Музичук.

"У першу чергу, ми бачимо, що противник для того, щоб забезпечити подальше просування штурмових своїх груп, груп піхоти, звичайно створює передумови. Бачимо, що навіть те застосування дронів оперативно-тактичного рівня типу "Орлан" і "Zala", яке противник намагається використовувати дуже часто, свідчить про активну аеророзвідку як переднього краю, так і тилових позицій. Розуміючи ситуацію по лінії фронту, противник в першу чергу намагається застосовувати дуже щільно артилерію різного калібру", - розповів він.

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Також Музичук повідомив, що протягом останніх тижнів зросла кількість артилерійських обстрілів з боку окупантів. Зокрема, в лютому по позиціях, де виконують завдання підрозділи Нацгвардії, окупанти застосовували від 300 до 400 обстрілів різного типу артилерії, а наразі їхня кількість в середньому близько 500 і більше.

"Так само противник активно залучає авіацію по тих ділянках, де намагається діяти найбільш активно. В цілому по наших позиціях протягом доби було 10 авіаційних ударів, з них більша частина - це Покровський і Торецький напрямки", - додав речник.

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По обіцянкам гнидви у 24 році воно випускає 20 штук САУ Богдана. Ще три місяці 25 року - то вже повинно бути на фронті близько 300 штук тіки цих САУ. Ну там є ще проблемка, невеличка, на думку зелених гнидв, - з початку року жодного контракту на постачання снарядів до арти від мо України. Ну то таке - цеж не вони гинуть у голих полях без окопів то ЗСУ.
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03.04.2025 13:05 Відповісти
Так нічого нового у тактиці кацапні немає; вони діяли так завжди.
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03.04.2025 15:26 Відповісти
 
 