У районі Часового Яру росіяни накопичують сили та намагаються форсувати канал Сіверський Донець-Донбас, - 5 ОШбр

Армія РФ намагається форсувати канал Сіверський Донець-Донбас. На цьому напрямку армія РФ під час штурмів застосовує багі та мотоцикли.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів в ефірі телемарафону сержант роти вогневої підтримки П'ятої окремої штурмової бригади ЗСУ Юрій Сиротюк.

"Ворог хоче вирішити питання Часового Яру, активно атакує на торецькому фланзі та заглядає на Костянтинівку", - наголошує військовий.

За його словами, в окупантів нічого не виходить, оскільки українські захисники активно завдають ударів по них дронами та вогневими засобами. Він також додав, що малі групи росіян (по два-три солдати) йдуть на штурм українських позицій.

Нагадаємо, війська РФ намагаються взяти під контроль місто Часів Яр на Донеччині. Ворог активно обстрілює місто та його околиці, а також застосовує авіацію у напрямку навколишніх населених пунктів, де перебувають цивільні мешканці.

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