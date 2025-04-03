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Новини Бої за Часів Яр Ситуація на Донеччині
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У районі Часового Яру росіяни накопичують сили та намагаються форсувати канал Сіверський Донець-Донбас, - 5 ОШбр

Росіяни намагаються перетнути канал Сіверський Донець-Донбас

Армія РФ намагається форсувати канал Сіверський Донець-Донбас. На цьому напрямку армія РФ під час штурмів застосовує багі та мотоцикли. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів в ефірі телемарафону сержант роти вогневої підтримки П'ятої окремої штурмової бригади ЗСУ Юрій Сиротюк.

"Ворог хоче вирішити питання Часового Яру, активно атакує на торецькому фланзі та заглядає на Костянтинівку", - наголошує військовий.

За його словами, в окупантів нічого не виходить, оскільки українські захисники активно завдають ударів по них дронами та вогневими засобами. Він також додав, що малі групи росіян (по два-три солдати) йдуть на штурм українських позицій.

Нагадаємо, війська РФ намагаються взяти під контроль місто Часів Яр на Донеччині. Ворог активно обстрілює місто та його околиці, а також застосовує авіацію у напрямку навколишніх населених пунктів, де перебувають цивільні мешканці.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог має просування у Запорізькій та Донецькій областях, - DeepState. КАРТА

Автор: 

Донецька область (8401) бойові дії (3760) 5 ОШБр (94) Часів Яр (327) Бахмутський район (368) війна в Україні (3738)


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На цьому напрямку армія РФ під час штурмів застосовує багі та мотоцикли

Звірюки...
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03.04.2025 12:40 Відповісти
В Часовом Яру світлофори вже смарагдові?
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03.04.2025 13:12 Відповісти
 
 