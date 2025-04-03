Суд продовжив до 8 травня арешт Коломойського у справі про замовне вбивство

Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання прокурорів і продовжив строк тримання під вартою для бізнесмена Ігоря Коломойського до 8 травня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Раніше суд залишав його під вартою у цій справі до 9 квітня, але рішення переглянули, з огляду на нові матеріали слідства.

Йдеться про справу щодо організації замовного вбивства юриста Сергія Карпенка у 2003 році в Феодосії. Офіс Генерального прокурора оголосив Коломойському підозру у травні 2024 року. За даними слідства, він, з мотивів особистої помсти, замовив вбивство директора юридичної компанії через невиконання вимог щодо анулювання рішень загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства.

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Під час засідання прокурор долучив до справи п’ять томів матеріалів із допитами свідків та експертними висновками. Суд, розглянувши подані докази, ухвалив рішення про продовження запобіжного заходу.

Окрім цієї справи, Коломойський перебуває під вартою з вересня 2023 року за підозрою у шахрайстві та легалізації майна.

Справи Коломойського

Нагадаємо, 8 травня 2024 року Ігорю Коломойському повідомили про підозру в організації замовного вбивства.

Адвокати олігарха заявили про безпідставність нових звинувачень, порушення статей КК та КПК.

У вересні 2023 року Коломойському повідомили про підозру за двома статтями. Йому інкримінують шахрайство та легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом. Під час розгляду справи суд обрав Коломойському запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю застави в 509 млн грн (згодом розмір застави було збільшено до 3,9 мільярда гривень).

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