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Новини Малі вважає Україну спонсором тероризму
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МЗС Малі назвало Україну "терористичною державою", яка нібито допомагає повстанцям у Сахелі

Міністр закордонних справ Малі Абдулає Діоп

Міністр закордонних справ Малі Абдулає Діоп заявив, що Україна є "терористичною державою" через нібито підтримку повстанців-туарегів у Сахелі, які у 2024 році розгромили російських найманців ПВК "Вагнер".

Про це він сказав під час пресконференції в Москві, його цитують пропагандистські медіа ТАСС та "Известия", передає Цензор.НЕТ.

"Деякі держави допомагають цим терористам (у савані Сахель, яка частково розташована на території Малі - ред.), організовують для них тил. Наприклад, Україна. Для нас Україна — терористична держава", - заявив Діоп.

За словами глави МЗС, Малі, Нігер та Буркіна-Фасо мають намір створити об'єднані збройні сили для боротьби з угрупованнями в регіоні, які ці держави вважають терористичними. Діоп також заявив, що Україна є "спонсором тероризму", а також що її "треба зупинити".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Туареги влаштували засідку і ліквідували п’ятьох "вагнерівців" у Малі. ВIДЕО

Крім того, російський міністр Сергій Лавров звинуватив Україну в дестабілізації на африканському континенті.

"Київ намагається дестабілізувати Африку, відкрито підтримуючи терористів у Сахелі", - цитує його заяву росЗМІ на зустрічі із главою МЗС Малі. 

Також дивіться: Африканський найманець армії РФ, зв’язаний і покинутий спільниками під час відступу, замерзає серед засніженого поля на Курщині. ВIДЕО

Що передувало?

Нагадаємо, наприкінці липня 2024 року повідомлялось, що загін ополченців із племен туарегів "Захист народу Азавада" в районі міста Тін-Зауатін знищив понад 50 російських військовослужбовців, 5 росіян здалися в полон, також вбито понад 10 військовослужбовців ЗС Малі. Знищено колону бронеавтомобілів та пікапів "Вагнера", також ополченці збили вертоліт Мі-24 з російським екіпажем.

ЗМІ повідомили, що українські спецслужби навчають туарегів керувати безпілотниками.

Влада Малі звинуватила Україну у підтримці тероризму та заявила про розрив дипломатичних відносин.

У вересні 2024 року повстанський альянс туарегів у Малі стверджував, що співпрацює з Україною, хоча раніше там і заявляли про відсутність зовнішньої допомоги, зокрема в боях із "вагнерівцями".

Згодом видання Le Monde написало, що Україна передає повстанцям-туарегам БпЛА для боротьби з "вагнерівцями.

МЗС України відкинуло звинувачення у причетності до постачань дронів повстанцям та заперечило передання до регіону Сахеля озброєння та військової техніки, яку постачають їй союзники для боротьби з РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС заперечило інформацію про передачу Україною БпЛА повстанцям у Малі

Автор: 

Африка (306) тероризм (2865) Україна (5882) Малі (32)


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Топ коментарі
+32
рубероид зайди в бухгалтерию там тебе денежный перевод в рублях пришел
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03.04.2025 15:38
+23
Тут тобі "України не існує"...а тут раптом "Київ дестабілізує Африку"
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03.04.2025 15:45
+22
🤣 хз как дальше с єтим жить
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03.04.2025 15:37
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🤣 хз как дальше с єтим жить
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03.04.2025 15:37 Відповісти
Тут тобі "України не існує"...а тут раптом "Київ дестабілізує Африку"
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03.04.2025 15:45 Відповісти
Я аж запишався українцями, після такої заяви... Може, ми дійсно, пращури людства?
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03.04.2025 16:42 Відповісти
Дійсно так і є.
Гуглі "Стоянка Королево в Закарпатской области"
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03.04.2025 21:52 Відповісти
Не чув... Я в археології не великий "спец"...
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03.04.2025 22:04 Відповісти
Околиці Королева (середньовічна назва - Фелсас) були улюбленим місцем угорського короля https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD_V_%D0%90%D1%80%D0%BF%D0%B0%D0%B4 Іштвана V для полювання на зубрів, ведмедів та кабанів. 1262 року він наказав збудувати там мисливський будинок. 1264 року замок згадується в листі Папи Римського https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD_IV Урбана IV до Іштвана V, в якому той закликає короля повернути замок своїй матері, королеві https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%9B%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Марії Ласкарині.
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03.04.2025 23:20 Відповісти
Королевська стоянка - ранньопалеолітична https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F) стоянка в басейні верхньої Тиси в селищі https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE Королево, https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Берегівського району на https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F Закарпатті, одна з найбільших у Європі палеологічних колекцій. https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82 Палеолітична Королевська стоянка на https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F Закарпатті, якій близько 1 млн років, є найдавнішою https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97 археологічною пам'яткою в Україні. Деякі https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D0%BD%D1%96_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B4%D1%8F кам'яні знаряддя праці знайдені тут мають вік 1,4 млн років, що є найдавнішим доказом існування людини на території Європи.
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03.04.2025 23:22 Відповісти
Так що все що про нас говорять - то є істина правда. Укрьі породили Гомо Сапіенса. А ще викопали Чорне Море, із за чого створився Потоп
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03.04.2025 23:25 Відповісти
ти звідки взявся, Абдула? дивись , пожаліюся знайомим туарегам, вони тебе знову на пальму заженуть...
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03.04.2025 15:38 Відповісти
мавпе слова не давали.....
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03.04.2025 15:38 Відповісти
Стопе....ми нацисти які принижують РФ і США одночасно, ще й терористів титул просто не потягнемо - рілі, ми так низько не працюємо
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03.04.2025 15:38 Відповісти
по уровне жизни 186 место с 191))не наш уровень,мы кошмарим только нещастный ядерный кацапстан и тайно управляем сша
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03.04.2025 15:56 Відповісти
😁
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03.04.2025 16:07 Відповісти
рубероид зайди в бухгалтерию там тебе денежный перевод в рублях пришел
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03.04.2025 15:38 Відповісти
Якого дідька ви цей висер просуваєте в українському інформаційному просторі?
Не журналісти, я якісь довбні
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03.04.2025 15:41 Відповісти
Киньте йому банан, шоб заспокоївся
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03.04.2025 15:42 Відповісти
Кацапи йому вже кинули, а може й вставили
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03.04.2025 15:51 Відповісти
**** хунта, то виходить Україна така всемогутня, що у неї і на вас людожерів сил вистачає, допоки ваш Х-уйло, який допоміг здійснити у Малі військовий переворот, намагається знищити Україну у найбільшій війні у світі за останні майже півстоліття.
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03.04.2025 15:43 Відповісти
****** на плантацію.
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03.04.2025 15:43 Відповісти
Та які плантації! Їх ООН та МЧХ годують..й ми в тому числі
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03.04.2025 15:52 Відповісти
Ну і скільки ця мавпа отримала від кацапів за відсос?
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03.04.2025 15:43 Відповісти
- Оставьте свою учёность при себе, - перебил Швейка отделённый командир. - Подметите-ка лучше пол, сегодня ваша очередь.
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03.04.2025 15:43 Відповісти
Ще один привід пишатися нашою країною.
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03.04.2025 15:44 Відповісти
Ни фига себе, говорящая собачка была у кацапов в виде Шарикова а теперь ещё говорящей обезьянкой обзавелись..
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03.04.2025 15:44 Відповісти
Там в кіно і мавпи були. Спитайте у професора Преображенського.
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03.04.2025 15:53 Відповісти
Спонсор тероризму Малі фінансує вагнер. Сибіго, вилазь з ванної і працюй ротом.
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03.04.2025 15:44 Відповісти
Ще тіко ******** нігри не фатало!
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03.04.2025 15:44 Відповісти
А що робив ПВК «Вагнер» у Малі? Ворог мого ворога - мій друг! Тим більше туареги! Вони швидко вчаться!
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03.04.2025 15:44 Відповісти
Не Вагнер, а "распятиє африканские мальчики в трусиках"
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03.04.2025 15:53 Відповісти
Будете співпрацювати з московськими фашистами , будете получати виродки пізди
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03.04.2025 15:47 Відповісти
Шоза бабуин?
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03.04.2025 15:47 Відповісти
Абдулайе Диоп без костюма білих європейців у рідному одягу, бо зараз зима, яйцям морозно.

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03.04.2025 15:51 Відповісти
Це папуас в національному "вбранні". Але, можливо, він родич грустной лошаді.
Там цілий конячий заповідник.

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03.04.2025 16:00 Відповісти
Туареги - волелюбні воїни. А цей гібон - путінська лялька.
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03.04.2025 15:55 Відповісти
Факт залишається фактом, що туареги це єдиний в світі народ, який поза межами України воює та вбиває озброєних рашистів (вагнерівців),які вбивали українців.
А це значить, що цим , туареги зберегли хоч декілька життів українців.
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03.04.2025 16:23 Відповісти
Ти кончене що, на сонці прегрілося?!
Русівські рублі з московії примарились?!
Охолодись водичкою! Попустить!
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03.04.2025 15:56 Відповісти
А цей павіан школу закінчив хоча б.... чи віщає те, що дали кацапи? Ідіот за пачку цигарок жопу вилизує, таких бабуінів завжди вистачало
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03.04.2025 15:57 Відповісти
5 серпня 2024 року ця країна розірвала дипломатичні стосунки із Україною. ******* керівництво Малі є продуктом військового заколоту 24 травня 2021, тобто РЕАЛЬНИМИ звичайними терористами працюючими за гроші Кремля проти інтересів Франції у регіоні. Тож чия б корова мукала, а малійська лише б слухала!
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03.04.2025 15:57 Відповісти
Оце ми моцні укронацисти-бєндєри! Півсвіту раком поставили!😁
- Чому ви погано ставитеся до оточуючих?
- А чому вони мене оточують?
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03.04.2025 16:13 Відповісти
- В чому, насправді, полягає політика Трампа?
-Лякать оточуючих...
-Навіщо?
- Щоб сильно не оточували...

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03.04.2025 16:47 Відповісти
Ідіот.
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03.04.2025 16:17 Відповісти
Цим зерно не відвантажувати
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03.04.2025 16:24 Відповісти
Цей Діоп точно овеса на пару з лавро-коньом переїв .. А туареги - наші союзники !
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03.04.2025 16:40 Відповісти
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03.04.2025 16:50 Відповісти
- Простите, в Мали тоже я переворот совершил? (с)
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03.04.2025 17:02 Відповісти
Когось цікавить заява мавпи з рашиського цирку?
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03.04.2025 17:12 Відповісти
ах тиж ****** Абабала Бубабала...
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03.04.2025 17:47 Відповісти
ахаха малі був колись там султанат малі і евнухами були як раз діопи
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03.04.2025 18:06 Відповісти
ясно зерно постачати туарегам а уряд малі най у рузге просить
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03.04.2025 18:09 Відповісти
Це якийсь ЧОРНИЙ піар... чи пі*дар...
Хоча, в цьому випадку обидва варіанти є вірними.
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03.04.2025 18:20 Відповісти
Мали всегда была страной чудес - был у них президентом выпускник рязанского десантного училища ... плюс Йяго жена - кацапка танька.
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03.04.2025 21:37 Відповісти
 
 