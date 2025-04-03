МЗС Малі назвало Україну "терористичною державою", яка нібито допомагає повстанцям у Сахелі

Міністр закордонних справ Малі Абдулає Діоп заявив, що Україна є "терористичною державою" через нібито підтримку повстанців-туарегів у Сахелі, які у 2024 році розгромили російських найманців ПВК "Вагнер".

Про це він сказав під час пресконференції в Москві, його цитують пропагандистські медіа ТАСС та "Известия", передає Цензор.НЕТ.

"Деякі держави допомагають цим терористам (у савані Сахель, яка частково розташована на території Малі - ред.), організовують для них тил. Наприклад, Україна. Для нас Україна — терористична держава", - заявив Діоп.

За словами глави МЗС, Малі, Нігер та Буркіна-Фасо мають намір створити об'єднані збройні сили для боротьби з угрупованнями в регіоні, які ці держави вважають терористичними. Діоп також заявив, що Україна є "спонсором тероризму", а також що її "треба зупинити".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Туареги влаштували засідку і ліквідували п’ятьох "вагнерівців" у Малі. ВIДЕО

Крім того, російський міністр Сергій Лавров звинуватив Україну в дестабілізації на африканському континенті.

"Київ намагається дестабілізувати Африку, відкрито підтримуючи терористів у Сахелі", - цитує його заяву росЗМІ на зустрічі із главою МЗС Малі.

Також дивіться: Африканський найманець армії РФ, зв’язаний і покинутий спільниками під час відступу, замерзає серед засніженого поля на Курщині. ВIДЕО

Що передувало?

Нагадаємо, наприкінці липня 2024 року повідомлялось, що загін ополченців із племен туарегів "Захист народу Азавада" в районі міста Тін-Зауатін знищив понад 50 російських військовослужбовців, 5 росіян здалися в полон, також вбито понад 10 військовослужбовців ЗС Малі. Знищено колону бронеавтомобілів та пікапів "Вагнера", також ополченці збили вертоліт Мі-24 з російським екіпажем.

ЗМІ повідомили, що українські спецслужби навчають туарегів керувати безпілотниками.

Влада Малі звинуватила Україну у підтримці тероризму та заявила про розрив дипломатичних відносин.

У вересні 2024 року повстанський альянс туарегів у Малі стверджував, що співпрацює з Україною, хоча раніше там і заявляли про відсутність зовнішньої допомоги, зокрема в боях із "вагнерівцями".

Згодом видання Le Monde написало, що Україна передає повстанцям-туарегам БпЛА для боротьби з "вагнерівцями.

МЗС України відкинуло звинувачення у причетності до постачань дронів повстанцям та заперечило передання до регіону Сахеля озброєння та військової техніки, яку постачають їй союзники для боротьби з РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС заперечило інформацію про передачу Україною БпЛА повстанцям у Малі