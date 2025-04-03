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Новини
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5 років і 6 місяців ув’язнення отримав харків’янин, який поширив дані про місце дислокації Сил оборони, - прокуратура

Харків’янину дали 5 років 6 місяців за прославляння окупантів

42-річний харків'янин з проросійськими поглядами поширював матеріали, у яких міститься глорифікація армії РФ, а також оприлюднив інформацію про розташування ЗСУ. Його засуджено до 5 років 6 місяців позбавлення волі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав винним 42-річного чоловіка за фактами поширення інформації про розташування ЗСУ, а також поширення матеріалів, у яких міститься глорифікація осіб, що здійснюють збройну агресію рф проти України (ч. 2 ст. 114-2, ч. 2 ст. 436-2 КК України). Йому призначено покарання у виді 5 років 6 місяців позбавлення волі.

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Засуджений мав проросійські погляди

Обвинувачений — мешканець Харкова, який працював далекобійником. Прокурори довели, що фігурант, маючи проросійські погляди, писав коментарі в Телеграм-чатах антиукраїнської направленості, вболіваючи за військових держави-агресорки.

Протиправний характер висловлювань чоловіка підтверджено висновком судової лінгвістичної (семантико-текстуальної) експертизи.

Написанням коментарів чоловік не обмежився і додатково ще й поширив інформацію про місце дислокації українських захисників у Харкові — ці дані були необхідні ворогу для планування прицільних атак.

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Правоохоронці зібрали доказову базу і затримали зловмисника на початку травня минулого року. Під час судового розгляду обвинувачений повністю визнав вину лише за одним з епізодів.

Обвинувальний вирок виніс Орджонікідзевський районний суд м. Харкова. Вирок набрав законної сили.

Нагадаємо, нещодавно суд визнав винною 36-річну мешканку Харкова у державній зраді та призначив їй 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Жінка передавала російським спецслужбам координати для ударів по Харкову.

Автор: 

пропаганда (2799) Харків (5581) русский мир (450) Харківська область (751) Харківський район (219)


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Топ коментарі
+5
Чому такмй м'який вирок? Пожиттєвий й на уранові копальні!
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03.04.2025 15:47
+4
такий м'який вирок тому, що майже усі судді толерантні до москалів
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03.04.2025 15:56
+3
Невже п'ять з половиною років виправлять цього довбня?
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03.04.2025 15:43
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Невже п'ять з половиною років виправлять цього довбня?
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03.04.2025 15:43 Відповісти
Якщо посадять ра загальну зону а не доя таких то через тиждень його або саморобний електрокип,ятильник вб,є або повіситься
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03.04.2025 16:05 Відповісти
А ці наводять ракетні удари по лікарнях школах енергооб,єктах по інфраструктурі що ті що ворують що такі падлюки повинні висіти на ліхтарях
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03.04.2025 16:03 Відповісти
Чому такмй м'який вирок? Пожиттєвий й на уранові копальні!
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03.04.2025 15:47 Відповісти
Особисто вчора прочитав інформацію від зелупи, що в лікарнях Дніпра проходить лікування наших поранених бійців, як розцінювати цю інформацію ?
Хтось має бути покараний чи ні ?
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03.04.2025 15:54 Відповісти
а зеленський за розвал оборони України нічого не отримав.
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03.04.2025 15:55 Відповісти
Дайте час і кожен своє отримає всі під господом ходим і всі вчинки бог бачить
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03.04.2025 15:59 Відповісти
Ага, понадійся на Бога, коли повинен був це зробити сам.
І будеш потім Зеленського з його кодлою шукати на тим світі і в раю і в пеклі. І не знайдеш, бо всі будуть у єврейському раю, куди нам вхід заборонений.
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03.04.2025 16:24 Відповісти
такий м'який вирок тому, що майже усі судді толерантні до москалів
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03.04.2025 15:56 Відповісти
Віддайте родичам загиблих всюйого рідню поліції сбу подяка на цьому ваша робота завершена далі ми самі таких жаліти не можна розберемось Повірте 10 таких родин і всі продажні кацапські виродки або втечуть або заляжуть так що ніхто ніколи не найде
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03.04.2025 15:57 Відповісти
Ну, Я СПОКІЄН!
Раз за таку мелюзгу взялися, то всіх більш небезпечних зрадників вже знешкодили!
(сарказм)
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03.04.2025 16:06 Відповісти
Спочатку у ********** засуджували за статті в блогах!
Тепер те саме бачу і в нас. Ось вам посполиті і Вовочкина Правда.
Взагалі то в Конституції записана свобода слові, віросповідання і політичних поглядів. І за людина не може бути покарана. КАрають за дії - підпали, передача ворогу координат важливих обʼєктів, наклеп, дезинформація, терористичні акти.
І закрийте вже нах той Телеграм разом зі своїми каналами. Вже дійшло до того, що через нього не тільки наркотою торгують, а вже й вербують і навчають шахідів по всій Україні.
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03.04.2025 16:21 Відповісти
 
 