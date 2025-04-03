5 років і 6 місяців ув’язнення отримав харків’янин, який поширив дані про місце дислокації Сил оборони, - прокуратура

42-річний харків'янин з проросійськими поглядами поширював матеріали, у яких міститься глорифікація армії РФ, а також оприлюднив інформацію про розташування ЗСУ. Його засуджено до 5 років 6 місяців позбавлення волі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав винним 42-річного чоловіка за фактами поширення інформації про розташування ЗСУ, а також поширення матеріалів, у яких міститься глорифікація осіб, що здійснюють збройну агресію рф проти України (ч. 2 ст. 114-2, ч. 2 ст. 436-2 КК України). Йому призначено покарання у виді 5 років 6 місяців позбавлення волі.

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Засуджений мав проросійські погляди

Обвинувачений — мешканець Харкова, який працював далекобійником. Прокурори довели, що фігурант, маючи проросійські погляди, писав коментарі в Телеграм-чатах антиукраїнської направленості, вболіваючи за військових держави-агресорки.

Протиправний характер висловлювань чоловіка підтверджено висновком судової лінгвістичної (семантико-текстуальної) експертизи.

Написанням коментарів чоловік не обмежився і додатково ще й поширив інформацію про місце дислокації українських захисників у Харкові — ці дані були необхідні ворогу для планування прицільних атак.

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Правоохоронці зібрали доказову базу і затримали зловмисника на початку травня минулого року. Під час судового розгляду обвинувачений повністю визнав вину лише за одним з епізодів.

Обвинувальний вирок виніс Орджонікідзевський районний суд м. Харкова. Вирок набрав законної сили.

Нагадаємо, нещодавно суд визнав винною 36-річну мешканку Харкова у державній зраді та призначив їй 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Жінка передавала російським спецслужбам координати для ударів по Харкову.