5 років і 6 місяців ув’язнення отримав харків’янин, який поширив дані про місце дислокації Сил оборони, - прокуратура
42-річний харків'янин з проросійськими поглядами поширював матеріали, у яких міститься глорифікація армії РФ, а також оприлюднив інформацію про розташування ЗСУ. Його засуджено до 5 років 6 місяців позбавлення волі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав винним 42-річного чоловіка за фактами поширення інформації про розташування ЗСУ, а також поширення матеріалів, у яких міститься глорифікація осіб, що здійснюють збройну агресію рф проти України (ч. 2 ст. 114-2, ч. 2 ст. 436-2 КК України). Йому призначено покарання у виді 5 років 6 місяців позбавлення волі.
Засуджений мав проросійські погляди
Обвинувачений — мешканець Харкова, який працював далекобійником. Прокурори довели, що фігурант, маючи проросійські погляди, писав коментарі в Телеграм-чатах антиукраїнської направленості, вболіваючи за військових держави-агресорки.
Протиправний характер висловлювань чоловіка підтверджено висновком судової лінгвістичної (семантико-текстуальної) експертизи.
Написанням коментарів чоловік не обмежився і додатково ще й поширив інформацію про місце дислокації українських захисників у Харкові — ці дані були необхідні ворогу для планування прицільних атак.
Правоохоронці зібрали доказову базу і затримали зловмисника на початку травня минулого року. Під час судового розгляду обвинувачений повністю визнав вину лише за одним з епізодів.
Обвинувальний вирок виніс Орджонікідзевський районний суд м. Харкова. Вирок набрав законної сили.
Нагадаємо, нещодавно суд визнав винною 36-річну мешканку Харкова у державній зраді та призначив їй 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Жінка передавала російським спецслужбам координати для ударів по Харкову.
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Хтось має бути покараний чи ні ?
І будеш потім Зеленського з його кодлою шукати на тим світі і в раю і в пеклі. І не знайдеш, бо всі будуть у єврейському раю, куди нам вхід заборонений.
Раз за таку мелюзгу взялися, то всіх більш небезпечних зрадників вже знешкодили!
(сарказм)
Тепер те саме бачу і в нас. Ось вам посполиті і Вовочкина Правда.
Взагалі то в Конституції записана свобода слові, віросповідання і політичних поглядів. І за людина не може бути покарана. КАрають за дії - підпали, передача ворогу координат важливих обʼєктів, наклеп, дезинформація, терористичні акти.
І закрийте вже нах той Телеграм разом зі своїми каналами. Вже дійшло до того, що через нього не тільки наркотою торгують, а вже й вербують і навчають шахідів по всій Україні.