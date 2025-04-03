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Новини Фото Виправдовування збройної агресії РФ
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Виправдовували агресію РФ проти України та чекали на прихід окупантів: Судитимуть працівника ДСНС із Сумщини і його товариша, - ДБР. ФОТО

Завершено досудове розслідування щодо співробітника ДСНС із Шостки в Сумській області та його знайомого. Вони поширювали через месенджери проросійську пропаганду та чекали на прихід окупантів. Обвинувальні акти скеровано до суду.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

Так, зазначається, що чоловіки мали активну проросійську позицію, яку старанно приховували. Але у закритих чатах вони писали про мрії жити за російськими законами та підтримували агресію РФ.

Зокрема, рятувальник писав у месенджерах, що чекає швидкого захоплення Харкова російськими військами, а його товариш поширював тези російської пропаганди, називаючи жителів заходу України послідовниками фашизму.

Читайте: Виправдовував у соцмережах збройну агресію РФ проти України – до 5 років ув’язнення засуджено киянина

Виправдовували збройну агресію РФ

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 1, 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України – виправдовування збройної агресії Російської Федерації проти України.

У ДБР додали, що санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.

Також читайте: Пропагандистський фільм "Росіяни на війні" хочуть показати в Гаазі: Україна вимагає скасувати покази

Виправдовували збройну агресію РФ

Автор: 

пропаганда (2799) Сумська область (3644) ДБР (3483)


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Топ коментарі
+7
Сидів би ти мовчки в США, прикацаплений дурнику...
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03.04.2025 14:44
+5
10 років розстрілу через повішання без права переписки.
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03.04.2025 14:16
+3
Скотиняка зкацаплена, сиділа на посаді в держструктурі, отримувала гроші, гадила Україні, як у кацапії вимагали куратори…і чекала на окупацію, як ЖДУН-коригувальник!
Вішати таких треба, ще з 2022 року!! Але ж Оманські, до параду готувалися!!…?.
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03.04.2025 15:13
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10 років розстрілу через повішання без права переписки.
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03.04.2025 14:16 Відповісти
Це до псіхіатра
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03.04.2025 14:17 Відповісти
Сидів би ти мовчки в США, прикацаплений дурнику...
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03.04.2025 14:44 Відповісти
вони зараз всі докази з собою приносять на обшук, ніхто не заморочується.
криворізька школа правозахисту вона така
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03.04.2025 15:07 Відповісти
Не поспішай, мордовороти трампа тобі за це медаль дадуть.
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03.04.2025 15:15 Відповісти
У мене вже давно спалено у грубі всіх підарів письменників з вигрібної ями московіі.
жодної книжки, жодного автора з московіі на моїх полицях вже з 13 року немає .
Якщо ти і твої батьки не розуміють цього ну то ви звичайні асимільовані манкурти з чим тебе вилупку і вітаю
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03.04.2025 15:21 Відповісти
Скотиняка зкацаплена, сиділа на посаді в держструктурі, отримувала гроші, гадила Україні, як у кацапії вимагали куратори…і чекала на окупацію, як ЖДУН-коригувальник!
Вішати таких треба, ще з 2022 року!! Але ж Оманські, до параду готувалися!!…?.
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03.04.2025 15:13 Відповісти
"Скотиняка зкацаплена, сиділа на посаді в держструктурі..."
Це лише ДСНС району. А скільки таких сидить у держструктурах набагато вищого рівня...
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03.04.2025 15:37 Відповісти
Яйценюк з авакіним, любили показувати через ЗМІ, різні шоу населенню, на засіданнях КМУ, з АРЕШТАМИ отих ДСНС залучення вертольотів по усій Україні, та таке інше….! Потім їх, з часом відпускали, та ще і виплачували «страждальця», КОМПЕНСАЦІЮ, правда, за гроші держБюджету!
Яценюк з авакіним, за це їм не платили з власної кишені!!! Регламентом КМУ, не визначено??
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03.04.2025 16:06 Відповісти
 
 