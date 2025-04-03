Виправдовували агресію РФ проти України та чекали на прихід окупантів: Судитимуть працівника ДСНС із Сумщини і його товариша, - ДБР. ФОТО
Завершено досудове розслідування щодо співробітника ДСНС із Шостки в Сумській області та його знайомого. Вони поширювали через месенджери проросійську пропаганду та чекали на прихід окупантів. Обвинувальні акти скеровано до суду.
Про це повідомило Державне бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.
Так, зазначається, що чоловіки мали активну проросійську позицію, яку старанно приховували. Але у закритих чатах вони писали про мрії жити за російськими законами та підтримували агресію РФ.
Зокрема, рятувальник писав у месенджерах, що чекає швидкого захоплення Харкова російськими військами, а його товариш поширював тези російської пропаганди, називаючи жителів заходу України послідовниками фашизму.
Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 1, 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України – виправдовування збройної агресії Російської Федерації проти України.
У ДБР додали, що санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.
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криворізька школа правозахисту вона така
жодної книжки, жодного автора з московіі на моїх полицях вже з 13 року немає .
Якщо ти і твої батьки не розуміють цього ну то ви звичайні асимільовані манкурти з чим тебе вилупку і вітаю
Вішати таких треба, ще з 2022 року!! Але ж Оманські, до параду готувалися!!…?.
Це лише ДСНС району. А скільки таких сидить у держструктурах набагато вищого рівня...
Яценюк з авакіним, за це їм не платили з власної кишені!!! Регламентом КМУ, не визначено??