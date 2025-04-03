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Новини Гарантії безпеки Членство України в ЄС
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Економічні гарантії, включаючи членство в ЄС, є основою справедливого миру для України, - Зеленський

Зеленський про гарантії безпеки

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що економічні гарантії повинні бути закріплені в документах після закінчення війни, щоб забезпечити Україні доступ до фінансів і програм ЄС.

Про це він повідомив під час зустрічі з керівниками територіальних громад Чернігівщини, інформує Цензор.НЕТ.

"Фінанси - це частина безпекових гарантій. Фінанси, які для нас важливі. Перше - це Європейський Союз, як економічний союз, в якому ми повинні бути найближчим часом. Ми на це розраховуємо. Для нас це економічні гарантії, це доступ до фінансів. Важливі також і свободи, і права, і цінності, які ми поділяємо з європейцями, але важливо, щоб ми були на рівних і щоб мали можливості доступу до всіх відповідних програм", - заявив Зеленський.

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Президент додав, що членство в Європейському Союзі відкриє для України значні економічні перспективи, зокрема для аграрного сектору Чернігівщини, де є великі можливості для експорту продукції. "Це дуже важливо розуміти і знати, бо це повернення грошей потім в ваш регіон від експорту (агропродукції)", - зазначив він.

Зеленський підкреслив, що ці економічні гарантії, разом із правами та свободами, є частиною справедливого миру, який необхідно закріпити в міжнародних угодах. "Щоб ніхто в майбутньому не міг заблокувати це, ми хочемо гарантій. І у відповідних документах при закінченні війни дуже важливо їх зафіксувати", - додав він.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23764) економіка (928) членство в ЄС (1242) гарантії безпеки (117)


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Топ коментарі
+6
як воно вже задрало,те чучело гундосне..кожен день,одне і те саме повторює по колу...не дурний сказав,що влада-то не милість Божа,то скоріше -покарання...
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03.04.2025 17:06
+5
Економічні гарантії, включаючи членство в ЄС, є основою справедливого миру для України, - Зеленський

А на додачу пику тобі варенням не помастити?
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03.04.2025 17:02
+2
ну, почав.
чи я один побачив приховану передвиборчу кампанію?
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03.04.2025 17:03
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Економічні гарантії, включаючи членство в ЄС, є основою справедливого миру для України, - Зеленський

А на додачу пику тобі варенням не помастити?
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03.04.2025 17:02 Відповісти
ну, почав.
чи я один побачив приховану передвиборчу кампанію?
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03.04.2025 17:03 Відповісти
від слова "гарантії" вже трусить.
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03.04.2025 17:04 Відповісти
як воно вже задрало,те чучело гундосне..кожен день,одне і те саме повторює по колу...не дурний сказав,що влада-то не милість Божа,то скоріше -покарання...
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03.04.2025 17:06 Відповісти
За*бав ти вже своїм справедливим миром. З яких пір членство в ЄС е основою гарантій безпеки і миру?
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03.04.2025 17:06 Відповісти
Губені вже перетворилися на хобот.
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03.04.2025 17:07 Відповісти
це вже буде "тримати" десь біля двох діб
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03.04.2025 17:13 Відповісти
одненький бредлі цінніший за членство в ЕС.
бо то коли буде а бредлі потрібен на позавчора.
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03.04.2025 17:16 Відповісти
Щоб ЄС прийняв до себе країну, на чолі якої невігласи в керуванні, а специ тільки в дерибані державних коштів, та ще й ідеологи всього прокацапського?
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03.04.2025 17:41 Відповісти
ще де-який час в Україні цього "зрадника" приведуть і до втрати й того.про що він куйню несе....Статус основного союзника США поза НАТО.на вимогу куйла "зелені зрадники " про..бали, вступ.а чи то запрошення в НАТО також.і логічним довершенням "антиукраїнської зеленої діяльності" буде неприйняття України в ЄС.через "зелену корупцію"
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03.04.2025 17:51 Відповісти
Надоела эта пустая болтовня!

Все эти членства нам до фенимора купера, главное и единственное, что нам нужно, это возврат

всех наших территорий, а уже потом будем смотреть, нужны нам эти союзы или будем сами по

себе.
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03.04.2025 18:13 Відповісти
В ЄС треба усім забути що в Україні є корупція !
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03.04.2025 18:56 Відповісти
Нитка, праворуч, дохлий бобер, хмаринка. Десь так виглядає ця маячня беззмістовна.
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04.04.2025 02:08 Відповісти
 
 