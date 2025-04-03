Економічні гарантії, включаючи членство в ЄС, є основою справедливого миру для України, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що економічні гарантії повинні бути закріплені в документах після закінчення війни, щоб забезпечити Україні доступ до фінансів і програм ЄС.

Про це він повідомив під час зустрічі з керівниками територіальних громад Чернігівщини, інформує Цензор.НЕТ.

"Фінанси - це частина безпекових гарантій. Фінанси, які для нас важливі. Перше - це Європейський Союз, як економічний союз, в якому ми повинні бути найближчим часом. Ми на це розраховуємо. Для нас це економічні гарантії, це доступ до фінансів. Важливі також і свободи, і права, і цінності, які ми поділяємо з європейцями, але важливо, щоб ми були на рівних і щоб мали можливості доступу до всіх відповідних програм", - заявив Зеленський.

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Президент додав, що членство в Європейському Союзі відкриє для України значні економічні перспективи, зокрема для аграрного сектору Чернігівщини, де є великі можливості для експорту продукції. "Це дуже важливо розуміти і знати, бо це повернення грошей потім в ваш регіон від експорту (агропродукції)", - зазначив він.

Зеленський підкреслив, що ці економічні гарантії, разом із правами та свободами, є частиною справедливого миру, який необхідно закріпити в міжнародних угодах. "Щоб ніхто в майбутньому не міг заблокувати це, ми хочемо гарантій. І у відповідних документах при закінченні війни дуже важливо їх зафіксувати", - додав він.

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