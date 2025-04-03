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Новини Відео Зеленський про припинення вогню
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У найближчі тижні чи місяці є шанси змусити РФ припинити вогонь, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський вважає, що у найближчі тижні чи місяці є можливість змусити Росію піти на припинення вогню.

Про це він сказав під час спілкування з керівниками територіальних громад Чернігівщини, передає Цензор.НЕТ.

"На сьогодні, як би ми по-різному не бачили деякі речі, але, безумовно, з американцями і з європейцями є свої інтереси у всіх. Безумовно, у питанні щодо якнайшвидшого припинення вогню всі ми об'єднані. Питання тиску на рускіх, щоб дійти до цього.

Я думаю, це можливо зробити максимально найближчі тижні, може місяці, так, може бути по різному. Іноді все в один момент відбувається. Особливо з цією частиною закінчення війни. Ми вважаємо, гаряча фаза - це повне припинення вогню", - сказав він.

Читайте: Зеленський відвідав село Ягідне на Чернігівщині, де росіяни тримали людей у підвалі школи. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленський Володимир (23764) припинення вогню (120)


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Топ коментарі
+12
На піку потужності шанси є, а потім як відпускає то вже нема, і так до наступної порції
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03.04.2025 16:08
+8
То не було шансів, а то вже є...
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03.04.2025 16:03
+8
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03.04.2025 16:17
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То не було шансів, а то вже є...
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03.04.2025 16:03 Відповісти
На піку потужності шанси є, а потім як відпускає то вже нема, і так до наступної порції
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03.04.2025 16:08 Відповісти
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03.04.2025 16:14 Відповісти
Може як Ішак Оманський заткне ї#бало то щось і вийде, а ще б краще забрався з України разомм зі своєю ригоГнидокомандою!!!
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03.04.2025 17:10 Відповісти
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03.04.2025 16:17 Відповісти
Заморозка по лінії фронту, і як глобальне досягнення - не віддамо правобережжя Дніпра? Оце так досягнення!!! НЕ зрозуміло, чи зє ідіот, чи підстраюється під заскоки рижого придурка?
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03.04.2025 16:18 Відповісти
Бачите люди, який у нас потужний президент! Все знає наперед, всіх змусив, всім ролі розписав. От тільки не сказав, коли перестане дурню нести, а то перед світом соромно.
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03.04.2025 16:05 Відповісти
Якої біди він говорить "рускіх"? То вже кажи або грамотно "росіян", або народно "кацапів", а то ні те ні се)
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03.04.2025 16:05 Відповісти
Давайте не будем комментировать всякие глупости.
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03.04.2025 16:06 Відповісти
"А лучше сдєлаєм..."
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03.04.2025 16:15 Відповісти
Є шанс, що ***** здохне у цей термін?
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03.04.2025 16:07 Відповісти
Дякуєм Баидену - бо Трамп ні кує ні меле
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03.04.2025 16:07 Відповісти
"У найближчі тижні чи місяці..."
Чи роки... чи десятиліття... чи століття...
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03.04.2025 16:09 Відповісти
Мабуть, це і є, наслідки отих численних самітів міру-мір по усьому Світу?
Бухгалтерія з ДУС, знає їх вартість!
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03.04.2025 16:09 Відповісти
Що воно верзе!
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03.04.2025 16:11 Відповісти
Бажаю вкотре почути, що Мінська-3 не буде!
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03.04.2025 16:13 Відповісти
Яким ******? Тільки потужними українськими санкціями
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03.04.2025 16:20 Відповісти
Бла-бла-бла.Это текст его речи по нормальному.
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03.04.2025 16:27 Відповісти
maladec , dabavil bi roki , bil bi sami tochneishi pragnoz ....maladec
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03.04.2025 16:27 Відповісти
Шанси то є...і великі, але ніхто не знає, як це зробити.
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03.04.2025 16:32 Відповісти
Для цього треба по параші бити кожний день. москва, пітер...
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03.04.2025 16:39 Відповісти
Задовбало це тупе, наркоманське продажне ує..... Не дали цій тварі здати країну в 2022 році і стати пожиттєвим гайляйтером, тепер він нас просто всіх зживе сосвіту в компанії ***** та волосатої халви- кого на фронт під кулі, хто тут втече закордон, кого в країні як не посадят за нелояльність то сам здохне чи під обстрілами, чи с голодухи, чи від повної безнадії.
Як можно вірити в те, що ***** перестане стріляти? ??? якой тупой твариною треба бути, щоб в це вірити і "пАтужно" про це трендіти?
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03.04.2025 16:45 Відповісти
я б сподівалась, що це будуть роки...
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03.04.2025 16:49 Відповісти
Невже влуплять паляніцами та дронами по Червоній площі девята мая і влаштують криваву баню з ***** та ряджених ветеранів?
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03.04.2025 17:00 Відповісти
пи.добол
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03.04.2025 17:01 Відповісти
а ти яким боком до того? аби папзідєть!
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03.04.2025 17:10 Відповісти
Ага, "майські шашлики"...
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03.04.2025 17:23 Відповісти
...чи роки чи десятиріччя
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03.04.2025 18:10 Відповісти
Ми вважаємо, гаряча фаза - це повне припинення вогню", - сказав він Джерело...
Отже, зараз йде "холодна" фаза? Оно, взагалі не розуміє сенсу того, що несе.
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03.04.2025 18:18 Відповісти
Бред,опять передоз
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03.04.2025 18:28 Відповісти
Коли його слухаєш, складається таке враження, що у нього хвороба Піка.
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03.04.2025 18:31 Відповісти
Найпотужніший през усіх часів і народів, у українців до тебе величезне прохання: ТИ МОЖЕШ НАРЕШТІ ПОМОВЧАТИ?
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03.04.2025 21:13 Відповісти
На нари словоблуда!
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03.04.2025 21:37 Відповісти
 
 