У найближчі тижні чи місяці є шанси змусити РФ припинити вогонь, - Зеленський. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський вважає, що у найближчі тижні чи місяці є можливість змусити Росію піти на припинення вогню.
Про це він сказав під час спілкування з керівниками територіальних громад Чернігівщини, передає Цензор.НЕТ.
"На сьогодні, як би ми по-різному не бачили деякі речі, але, безумовно, з американцями і з європейцями є свої інтереси у всіх. Безумовно, у питанні щодо якнайшвидшого припинення вогню всі ми об'єднані. Питання тиску на рускіх, щоб дійти до цього.
Я думаю, це можливо зробити максимально найближчі тижні, може місяці, так, може бути по різному. Іноді все в один момент відбувається. Особливо з цією частиною закінчення війни. Ми вважаємо, гаряча фаза - це повне припинення вогню", - сказав він.
Топ коментарі
+12 Петрик Похмільський
показати весь коментар03.04.2025 16:08
+8 Прощай немытая раССея
показати весь коментар03.04.2025 16:03
+8 ПАРАБЕЛЛУМ 777
показати весь коментар03.04.2025 16:17
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Як можно вірити в те, що ***** перестане стріляти? ??? якой тупой твариною треба бути, щоб в це вірити і "пАтужно" про це трендіти?
Отже, зараз йде "холодна" фаза? Оно, взагалі не розуміє сенсу того, що несе.