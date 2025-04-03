У найближчі тижні чи місяці є шанси змусити РФ припинити вогонь, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський вважає, що у найближчі тижні чи місяці є можливість змусити Росію піти на припинення вогню.

Про це він сказав під час спілкування з керівниками територіальних громад Чернігівщини, передає Цензор.НЕТ.

"На сьогодні, як би ми по-різному не бачили деякі речі, але, безумовно, з американцями і з європейцями є свої інтереси у всіх. Безумовно, у питанні щодо якнайшвидшого припинення вогню всі ми об'єднані. Питання тиску на рускіх, щоб дійти до цього.

Я думаю, це можливо зробити максимально найближчі тижні, може місяці, так, може бути по різному. Іноді все в один момент відбувається. Особливо з цією частиною закінчення війни. Ми вважаємо, гаряча фаза - це повне припинення вогню", - сказав він.

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