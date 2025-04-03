До Коаліції охочих готові долучитися 10-12 країн, - Паліса

До "Коаліції охочих", яка планує розміщення військового контингенту на території України, в тому чи іншому форматі готові долучитись 10-12 країн.

Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Під час візиту Президента до Парижа, було досягнуто домовленості про проведення зустрічі в Україні. Вона стосуватиметься практичного військового планування, зокрема — присутності контингенту. На цій зустрічі ми обговоримо наше спільне бачення подальших дій. Участь у ній стовідсотково братимуть представники Франції та Об’єднаного Королівства. Також, можливо, долучаться представники інших країн. Наразі до коаліції готові долучитися близько десяти-дванадцяти країн.

Питання лише в тому, в якому форматі це буде реалізовано. Саме тому зараз тривають обговорення: є наше базове бачення, і є бачення наших партнерів, виходячи з їхніх спроможностей", - розповів Паліса.

Він додав, що після узгодження всіх деталей можна буде переходити до більш предметної розмови, а незабаром відбудеться друга зустріч, яка носитиме більш технічний формат.

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