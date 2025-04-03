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Новини Коаліція охочих Зустріч коаліції охочих
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До Коаліції охочих готові долучитися 10-12 країн, - Паліса

паліса,умєров

До "Коаліції охочих", яка планує розміщення військового контингенту на території України, в тому чи іншому форматі готові долучитись 10-12 країн.

Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Під час візиту Президента до Парижа, було досягнуто домовленості про проведення зустрічі в Україні. Вона стосуватиметься практичного військового планування, зокрема — присутності контингенту. На цій зустрічі ми обговоримо наше спільне бачення подальших дій. Участь у ній стовідсотково братимуть представники Франції та Об’єднаного Королівства. Також, можливо, долучаться представники інших країн. Наразі до коаліції готові долучитися близько десяти-дванадцяти країн.

Питання лише в тому, в якому форматі це буде реалізовано. Саме тому зараз тривають обговорення: є наше базове бачення, і є бачення наших партнерів, виходячи з їхніх спроможностей", - розповів Паліса.

Він додав, що після узгодження всіх деталей можна буде переходити до більш предметної розмови, а незабаром відбудеться друга зустріч, яка носитиме більш технічний формат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна вважає, що домовленості, досягнуті в Саудівській Аравії, є чинними, - Паліса

Автор: 

Паліса Павло (28) гарантії безпеки (117)


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Топ коментарі
+6
А є якісь результати від цієї коаліції окрім зустрічей, заяв і висловлювань побажань?
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03.04.2025 19:27
+5
ніфіга не розумію!
це ж мав казати найвеличніший зе!лідар.
у минулому році зе!шмаркля так бадьоро мандрував по буркінам фасам.
гостював за наш рахунок у бажаючих приєднатися до безпекових гарантій.
всьо?
муза відвернулась від режисерів зеленої 95 шобли?
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03.04.2025 19:32
+3
От хто придумує такі дебільні назви?
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03.04.2025 19:20
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От хто придумує такі дебільні назви?
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03.04.2025 19:20 Відповісти
Ви що, раніше була назва "охочі та спроможні"
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03.04.2025 20:49 Відповісти
А є якісь результати від цієї коаліції окрім зустрічей, заяв і висловлювань побажань?
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03.04.2025 19:27 Відповісти
Для зе!команди - гроші вивозять й може музейні цінності.
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03.04.2025 19:33 Відповісти
ніфіга не розумію!
це ж мав казати найвеличніший зе!лідар.
у минулому році зе!шмаркля так бадьоро мандрував по буркінам фасам.
гостював за наш рахунок у бажаючих приєднатися до безпекових гарантій.
всьо?
муза відвернулась від режисерів зеленої 95 шобли?
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03.04.2025 19:32 Відповісти
Не может же зедрот признать, шо из *****й тучи подписантов фуфла не наберется и десятка желающих поучаствовать.
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03.04.2025 20:26 Відповісти
Опять нам прёт---везуха! Не успели предыдущее расфасовать в розницу---опять вода в хату водопадом водограем! И желающих всё больше. А у касабов сев корея и иран и всё.
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03.04.2025 19:41 Відповісти
То була хвормула миру, тепер коаліція хочунів, а війна все триває, а порхлригозебільне шапіто ніяк не вгамується, коли вони вже там виздихають...
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03.04.2025 19:47 Відповісти
Пару стран в "тому", а остальные в "іншому" формате.
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03.04.2025 20:20 Відповісти
"зелений змій з "козирним" вже стільки накуєвертили охочих з цілого світу.що аж глобальний Південь загарантував Україні безпеку...Брехуни,по новому займаються брехнею.Без брехні ,вони при владі не втримаються і 24години...
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03.04.2025 20:31 Відповісти
Коаліція охочих, Коаліція сміливих, Коаліція незламних, Коаліція нескорених. Це ніби все той же сюр з фарсу номерів кварталістів. Придумовуть назви, і ржуть над лохами.
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03.04.2025 20:41 Відповісти
Жодному слову і обіцянкам не довіряю банді Зелених ,
так як у них суцільна брехня і , як правило,
іхнє бажання не співпадає з можливістю , так як крадуть
бабло несамовито 🤬
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03.04.2025 20:44 Відповісти
 
 