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Новини Викриття колаборантів Вимоги Путіна щодо війни в Україні
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Викрито зрадників, які просувають ідею Путіна про "зовнішнє управління" Україною. Серед них ексадвокат Шарія Рибін, - СБУ

СБУ викрила зрадників, які просували зовнішнє управління в Україні

Служба безпеки викрила та зібрала доказову базу на українських зрадників, які претендують на реалізацію ідеї диктатора РФ Володимира Путіна про "зовнішнє управління" в Україні. Серед них Валентин Рибін — колишній адвокат обвинувачених у державній зраді Анатолія Шарія та Віктора Медведчука. 

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Ці фігуранти переховуються у Росії, проголосили себе "єдиною легітимною владою" нашої держави й просувають план капітуляції України.

Зазазначається, що цього тижня лідери вказаного угруповання та інші українські зрадники відвідали форум "єдності" у Москві, участь у якому взяли також ідеолог російського фашизму Дугін, депутати держдуми, блогери та "Z-воєнкори".

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Уся риторика "конференції" була присвячена просуванню тези Путіна, що для тривалого миру в нашій державі необхідно створити перехідну адміністрацію під контролем РФ та США, яка б тимчасово керувала Україною.

До складу незаконного утворення увійшли зрадники, колаборанти та інші прихильники рашизму, які повтікали з нашої держави до РФ ще до початку повномасштабної війни, зауважили в СБУ.

Лідером цього угруповання є Дмитро Василець – голова забороненої партії "Держава", який уже має заочний термін ув’язнення за підтримку збройної агресії РФ.

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Учасники угруповання "Дружба"

До підривної діяльності Василень залучив таких "однодумців":

  • Валентина Рибіна – адвоката Анатолія Шарія, який підозрюється у державній зраді;
  • Олександра Скубченка – "політексперта" з телеканалів Медведчука, який наразі частий гість в ефірах московських пропагандистів;
  • Олександра Семенченка – заступника голови забороненої партії "Держава", який раніше проживав у Києві, а зараз ховається в Росії;
  • колаборанта Павла Оніщенка – очільника прокремлівського об’єднання "Слобожанська січ";
  • пропагандиста Віктора Малафеєва, який крім антиукраїнських виступів на росТБ, збирає "донати" на придбання озброєнь для окупантів;
  • проросійського агітатора в Криму Максима Шихалєєва, який ще у 2014 році підтримав захоплення півострова та пішов на співпрацю з РФ.

"Ці фігуранти створили сайт за аналогом із офіційними сторінками органів влади України, оголосили про проведення "онлайн-референдуму" щодо майбутнього нашої держави, а також розробили копію порталу "Дія", щоб сфальсифікувати результати фейкового голосування", - розповіли в СБУ.

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 Також після створення антиукраїнського осередку у Москві фігуранти отримали завдання від своїх російських кураторів сформувати власні "філії" в країнах ЄС як "альтернативу" диппредставництвам України.

Служба безпеки України оголосила усім учасникам угруповання підозру за статтею 28 та статтею 109 Кримінального кодексу, а саме вчинення дій з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади.

Нагадаємо раніше Путін заявив, що в Україні потрібно ввести тимчасове управління під егідою ООН для проведення виборів.

Автор: 

росія (65052) СБУ (12797) колабораціонізм (1158) Рибін Валентин (17)


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Топ коментарі
+16
так, а шо шарій?
не може, випадково послизнутися у ванній та головою вдаритися, і втопитися, з мотузкою на шиї?
агов, малюк?
чи, кришувати митніцю, набагато цікавіше?
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03.04.2025 19:39
+10
Цей рибін відвертий українофоб і завжди як адвокат захищає українофобів. В соцмережах дозволяє собі ще більше ніж Портнов.
Чому на нього звернули увагу тільки після виступу в Московії на форумі фашистів? - Питання риторичне.
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03.04.2025 19:58
+8
У СБУ стільки роботи по розповсюдженню самокатів
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03.04.2025 19:43
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так, а шо шарій?
не може, випадково послизнутися у ванній та головою вдаритися, і втопитися, з мотузкою на шиї?
агов, малюк?
чи, кришувати митніцю, набагато цікавіше?
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03.04.2025 19:39 Відповісти
Ваше политическое кредо? Всегда..Скоро наши будут в городе держитесь заграница нам поможет а теперь предлагаю добровольно оплатить по 200 рублей в пользу голодающих детей....ха все это было написано почти столетие тому назад и как актуально сегодня
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03.04.2025 20:22 Відповісти
ЩО ти мелеш, *****?!
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03.04.2025 20:32 Відповісти
Він відповів брєдом на брєд)
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03.04.2025 20:44 Відповісти
Що поганого в тому, щоб закобзонити шмарія?
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03.04.2025 20:47 Відповісти
Брєд, це звертатись в коментах цензора до малюка, а потім скиглити, що малюк не вбив на замовленню Гриши Глиби шмарія)
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03.04.2025 20:51 Відповісти
зрозумів.
то, не призначення сбу нищити ворогів та зрадників?
то, виключно на замовлення, тобто, за грошикі?
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03.04.2025 21:27 Відповісти
я думаю, що вбити шмарія в Іспанії чи де воно там пеерховується, набагато простіше ніж на болотах, але є ще політичний момент, і міжнародні відносини, Іспанія і ЄС цього не зрозуміють. От якби зайнялися питанням його екстрадиції, це цікавіше.
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03.04.2025 22:43 Відповісти
де ви прочитали про, вбити?
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03.04.2025 22:45 Відповісти
зрозумів.
то, не призначення сбу нищити ворогів та зрадників?
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03.04.2025 22:46 Відповісти
Не на часі)
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03.04.2025 21:23 Відповісти
У СБУ стільки роботи по розповсюдженню самокатів
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03.04.2025 19:43 Відповісти
Статуеток. Самокати - генералам.
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03.04.2025 21:16 Відповісти
а тутки не пробували пошукати? 👀🤓
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03.04.2025 19:43 Відповісти
вийдуть на зельону ОПу..а воно їм тра ? ))
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03.04.2025 20:26 Відповісти
Цей рибін відвертий українофоб і завжди як адвокат захищає українофобів. В соцмережах дозволяє собі ще більше ніж Портнов.
Чому на нього звернули увагу тільки після виступу в Московії на форумі фашистів? - Питання риторичне.
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03.04.2025 19:58 Відповісти
У украинской власти, все 33 года независимости есть такая игра - она даёт возможность всем нашим врагам спокойно выехать из страны и только удостоверившись в их полной недосягаемости, объявляет их врагами и начинает изображать бурную деятельность по привлечению оных к суду.

Как писал великий поэт - смешно, не правда ли, смешно....
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03.04.2025 20:04 Відповісти
А що за поет такий великий?
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03.04.2025 20:30 Відповісти
Великий советский поэт Владимир Семёнович Высоцкий.
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03.04.2025 20:32 Відповісти
Це виконавець голімого блатняка, такий самий "поет", як і Міхаіл Коло)
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03.04.2025 20:47 Відповісти
Откуда только вы такие тунгузы выползаете? Из вас хамство и бескультурье так и выпирает.
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03.04.2025 21:02 Відповісти
Те, що ви вирізали евенків (тунгусів), щє не означає, що ви культурніше за них, киця ти моя обісцяна.
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03.04.2025 21:05 Відповісти
До речі, кращє послухай тунгуський горловий спів, ніж свій гулагівський блатняк. Зазвичай тувінці цим славяться, але й тунгуси не відстають.
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03.04.2025 21:15 Відповісти
Величніший ніж пушкін?
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03.04.2025 20:49 Відповісти
Це той який з кгб плотно співпрацював?
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03.04.2025 21:01 Відповісти
Легче всего любить родину из другой страны, да?
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03.04.2025 21:25 Відповісти
Легче всего писать на сайтах такую чушь, а труднее всего, помогать своей Родине делом.
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03.04.2025 21:28 Відповісти
Не смешите мои пейсы (с)
Шановний патріот)
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03.04.2025 22:46 Відповісти
Кожному по самокату!
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03.04.2025 20:09 Відповісти
Сором за такі спецслужби, що Шарія в Україну не можуть привезти...
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03.04.2025 20:48 Відповісти
Якби той шмарій щє був тут комусь потрібен...
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03.04.2025 20:56 Відповісти
В ОПі кожен третій зорадник... але то ж святе.
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03.04.2025 20:52 Відповісти
Головних зрадників не викрито,триматимуться до кінця.
Та,ще питання,чи дійсно зрадники,якщо в них є паспорти країни-агресора і виконують завдання свого уряду?
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03.04.2025 20:52 Відповісти
"разработали копию портала "Дія""

Интересно, оно есть в Google Play? Можно было бы дружно заминусовать.
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03.04.2025 20:56 Відповісти
Звісно ні, портал, це сайт в інтернеті, а не додаток в Google Play. З гугл плей навіть додатки кацапських банків видаляють, викласти туди вони нічого не можуть. Ця чухня росповсюджується у вигляді посилання в баранограмі.
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03.04.2025 21:00 Відповісти
Що риба ***** відомо як мінімум 11 років.
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03.04.2025 21:10 Відповісти
Тільки не "російський фашизм", а "рашизм". Це ******** неологізм. Відрізняється від італійського фашизму та німецького нацизму.
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03.04.2025 21:58 Відповісти
Рибін він ще й колишній аблакат якунєвічя.
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03.04.2025 23:34 Відповісти
A Aлег шо, не попал в этот список безумных?!
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03.04.2025 23:37 Відповісти
Кстати, для Соссии было бы очень полезным внешнее управление .
А то они при любом царе на коленях стоят.
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04.04.2025 03:24 Відповісти
Борцуни від Віті Ростовського якось *******, офіс Клюєва-Сівкомича ховається в тіні, тепер кажани Медведчука в тренді на болотах.
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04.04.2025 04:58 Відповісти
 
 