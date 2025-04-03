Викрито зрадників, які просувають ідею Путіна про "зовнішнє управління" Україною. Серед них ексадвокат Шарія Рибін, - СБУ
Служба безпеки викрила та зібрала доказову базу на українських зрадників, які претендують на реалізацію ідеї диктатора РФ Володимира Путіна про "зовнішнє управління" в Україні. Серед них Валентин Рибін — колишній адвокат обвинувачених у державній зраді Анатолія Шарія та Віктора Медведчука.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Ці фігуранти переховуються у Росії, проголосили себе "єдиною легітимною владою" нашої держави й просувають план капітуляції України.
Зазазначається, що цього тижня лідери вказаного угруповання та інші українські зрадники відвідали форум "єдності" у Москві, участь у якому взяли також ідеолог російського фашизму Дугін, депутати держдуми, блогери та "Z-воєнкори".
Уся риторика "конференції" була присвячена просуванню тези Путіна, що для тривалого миру в нашій державі необхідно створити перехідну адміністрацію під контролем РФ та США, яка б тимчасово керувала Україною.
До складу незаконного утворення увійшли зрадники, колаборанти та інші прихильники рашизму, які повтікали з нашої держави до РФ ще до початку повномасштабної війни, зауважили в СБУ.
Лідером цього угруповання є Дмитро Василець – голова забороненої партії "Держава", який уже має заочний термін ув’язнення за підтримку збройної агресії РФ.
Учасники угруповання "Дружба"
До підривної діяльності Василень залучив таких "однодумців":
- Валентина Рибіна – адвоката Анатолія Шарія, який підозрюється у державній зраді;
- Олександра Скубченка – "політексперта" з телеканалів Медведчука, який наразі частий гість в ефірах московських пропагандистів;
- Олександра Семенченка – заступника голови забороненої партії "Держава", який раніше проживав у Києві, а зараз ховається в Росії;
- колаборанта Павла Оніщенка – очільника прокремлівського об’єднання "Слобожанська січ";
- пропагандиста Віктора Малафеєва, який крім антиукраїнських виступів на росТБ, збирає "донати" на придбання озброєнь для окупантів;
- проросійського агітатора в Криму Максима Шихалєєва, який ще у 2014 році підтримав захоплення півострова та пішов на співпрацю з РФ.
"Ці фігуранти створили сайт за аналогом із офіційними сторінками органів влади України, оголосили про проведення "онлайн-референдуму" щодо майбутнього нашої держави, а також розробили копію порталу "Дія", щоб сфальсифікувати результати фейкового голосування", - розповіли в СБУ.
Також після створення антиукраїнського осередку у Москві фігуранти отримали завдання від своїх російських кураторів сформувати власні "філії" в країнах ЄС як "альтернативу" диппредставництвам України.
Служба безпеки України оголосила усім учасникам угруповання підозру за статтею 28 та статтею 109 Кримінального кодексу, а саме вчинення дій з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади.
Нагадаємо раніше Путін заявив, що в Україні потрібно ввести тимчасове управління під егідою ООН для проведення виборів.
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не може, випадково послизнутися у ванній та головою вдаритися, і втопитися, з мотузкою на шиї?
агов, малюк?
чи, кришувати митніцю, набагато цікавіше?
то, не призначення сбу нищити ворогів та зрадників?
то, виключно на замовлення, тобто, за грошикі?
то, не призначення сбу нищити ворогів та зрадників?
Чому на нього звернули увагу тільки після виступу в Московії на форумі фашистів? - Питання риторичне.
Как писал великий поэт - смешно, не правда ли, смешно....
Шановний патріот)
Та,ще питання,чи дійсно зрадники,якщо в них є паспорти країни-агресора і виконують завдання свого уряду?
Интересно, оно есть в Google Play? Можно было бы дружно заминусовать.
А то они при любом царе на коленях стоят.