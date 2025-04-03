Викрито зрадників, які просувають ідею Путіна про "зовнішнє управління" Україною. Серед них ексадвокат Шарія Рибін, - СБУ

Служба безпеки викрила та зібрала доказову базу на українських зрадників, які претендують на реалізацію ідеї диктатора РФ Володимира Путіна про "зовнішнє управління" в Україні. Серед них Валентин Рибін — колишній адвокат обвинувачених у державній зраді Анатолія Шарія та Віктора Медведчука.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Ці фігуранти переховуються у Росії, проголосили себе "єдиною легітимною владою" нашої держави й просувають план капітуляції України.

Зазазначається, що цього тижня лідери вказаного угруповання та інші українські зрадники відвідали форум "єдності" у Москві, участь у якому взяли також ідеолог російського фашизму Дугін, депутати держдуми, блогери та "Z-воєнкори".

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Уся риторика "конференції" була присвячена просуванню тези Путіна, що для тривалого миру в нашій державі необхідно створити перехідну адміністрацію під контролем РФ та США, яка б тимчасово керувала Україною.

До складу незаконного утворення увійшли зрадники, колаборанти та інші прихильники рашизму, які повтікали з нашої держави до РФ ще до початку повномасштабної війни, зауважили в СБУ.

Лідером цього угруповання є Дмитро Василець – голова забороненої партії "Держава", який уже має заочний термін ув’язнення за підтримку збройної агресії РФ.

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Учасники угруповання "Дружба"

До підривної діяльності Василень залучив таких "однодумців":

Валентина Рибіна – адвоката Анатолія Шарія, який підозрюється у державній зраді;

Олександра Скубченка – "політексперта" з телеканалів Медведчука, який наразі частий гість в ефірах московських пропагандистів;

Олександра Семенченка – заступника голови забороненої партії "Держава", який раніше проживав у Києві, а зараз ховається в Росії;

колаборанта Павла Оніщенка – очільника прокремлівського об’єднання "Слобожанська січ";

пропагандиста Віктора Малафеєва, який крім антиукраїнських виступів на росТБ, збирає "донати" на придбання озброєнь для окупантів;

проросійського агітатора в Криму Максима Шихалєєва, який ще у 2014 році підтримав захоплення півострова та пішов на співпрацю з РФ.

"Ці фігуранти створили сайт за аналогом із офіційними сторінками органів влади України, оголосили про проведення "онлайн-референдуму" щодо майбутнього нашої держави, а також розробили копію порталу "Дія", щоб сфальсифікувати результати фейкового голосування", - розповіли в СБУ.

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Також після створення антиукраїнського осередку у Москві фігуранти отримали завдання від своїх російських кураторів сформувати власні "філії" в країнах ЄС як "альтернативу" диппредставництвам України.

Служба безпеки України оголосила усім учасникам угруповання підозру за статтею 28 та статтею 109 Кримінального кодексу, а саме вчинення дій з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади.

Нагадаємо раніше Путін заявив, що в Україні потрібно ввести тимчасове управління під егідою ООН для проведення виборів.