Україна частково розв’язала проблему нестачі військових на фронті, - Каволі

Україна, схоже, подолала певну нестачу військовослужбовців для боротьби з армією РФ, зокрема завдяки збільшенню кількості призовників.

Про це заявив у четвер командувач об’єднаних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, ЗСУ зайняли добре укріплені оборонні позиції, а ситуація з нестачею особового складу, яка була критичною минулої осені, покращилася.

"Українці зі свого боку зайняли дуже сильні оборонні позиції, добре укріплені, і, схоже, вони вирішили деякі зі своїх проблем з живою силою, які були особливо гострими минулої осені", - зауважив генерал.

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Каволі зазначив, що Україна змогла розширити резерв мобілізаційного ресурсу та добровольців, а також ефективно перерозподілити особовий склад, залучивши більше військових до бойових підрозділів.

Водночас, додав він, Росія нарощує чисельність військ та поповнює свої втрати. До того ж робить це ворог у достатньо швидкому темпі.

"Росія не лише посилює особовий склад, а й безпрецедентними темпами замінює бойову техніку та боєприпаси", - попередив Каволі.

Генерал армії США також наголосив, що будь-яке припинення надання США зброї та розвідувальних даних Україні буде надзвичайно шкідливим для її військових зусиль, попри спроби Києва диверсифікувати постачальників зброї.

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