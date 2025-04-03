Україна частково розв’язала проблему нестачі військових на фронті, - Каволі
Україна, схоже, подолала певну нестачу військовослужбовців для боротьби з армією РФ, зокрема завдяки збільшенню кількості призовників.
Про це заявив у четвер командувач об’єднаних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, ЗСУ зайняли добре укріплені оборонні позиції, а ситуація з нестачею особового складу, яка була критичною минулої осені, покращилася.
"Українці зі свого боку зайняли дуже сильні оборонні позиції, добре укріплені, і, схоже, вони вирішили деякі зі своїх проблем з живою силою, які були особливо гострими минулої осені", - зауважив генерал.
Каволі зазначив, що Україна змогла розширити резерв мобілізаційного ресурсу та добровольців, а також ефективно перерозподілити особовий склад, залучивши більше військових до бойових підрозділів.
Водночас, додав він, Росія нарощує чисельність військ та поповнює свої втрати. До того ж робить це ворог у достатньо швидкому темпі.
"Росія не лише посилює особовий склад, а й безпрецедентними темпами замінює бойову техніку та боєприпаси", - попередив Каволі.
Генерал армії США також наголосив, що будь-яке припинення надання США зброї та розвідувальних даних Україні буде надзвичайно шкідливим для її військових зусиль, попри спроби Києва диверсифікувати постачальників зброї.
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Який же ти смішний...
В мене племінника 20річного в березні 2022 року в луганській області просто вулиці кинули в воронок і через 3 місяці похоронка - штурмував укрєпрайони, а помер від одного з перших хаймарсів, який прилетів в расоплагу - тіла не було - за номером поневіченого автомату визначили, що все.
Тож розкажи мені щось інше окрім повного повторення засрашинських забаганок - аби всі тут не хотіли захищати Україну, аби здалися, аби ... що там ще по методичці від *****? Тож іди нахєр в дупцю з своїми наративами. Вцмоктав, неупоротий пристосуванець кінчений?
Верховний Головнокомандувач офіційно заявив, що втрати ЗСУ за три роки війни - 40 тис.