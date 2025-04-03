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Україна частково розв’язала проблему нестачі військових на фронті, - Каволі

Крістофер Каволі: Україна розв’язала проблему нестачі солдатів

Україна, схоже, подолала певну нестачу військовослужбовців для боротьби з армією РФ, зокрема завдяки збільшенню кількості призовників.

Про це заявив у четвер командувач об’єднаних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, ЗСУ зайняли добре укріплені оборонні позиції, а ситуація з нестачею особового складу, яка була критичною минулої осені, покращилася.

"Українці зі свого боку зайняли дуже сильні оборонні позиції, добре укріплені, і, схоже, вони вирішили деякі зі своїх проблем з живою силою, які були особливо гострими минулої осені", - зауважив генерал.

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Каволі зазначив, що Україна змогла розширити резерв мобілізаційного ресурсу та добровольців, а також ефективно перерозподілити особовий склад, залучивши більше військових до бойових підрозділів.

Водночас, додав він, Росія нарощує чисельність військ та поповнює свої втрати. До того ж робить це ворог у достатньо швидкому темпі.

"Росія не лише посилює особовий склад, а й безпрецедентними темпами замінює бойову техніку та боєприпаси", - попередив Каволі.

Генерал армії США також наголосив, що будь-яке припинення надання США зброї та розвідувальних даних Україні буде надзвичайно шкідливим для її військових зусиль, попри спроби Києва диверсифікувати постачальників зброї.

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Автор: 

армія (3770) Каволі Крістофер (60) ЗСУ (7528) війна в Україні (3738)


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Топ коментарі
+27
А можна без примітивних маніпуляцій? Критика не означає капітуляцію. Навпаки, проблема в тому, що замість ефективної мобілізаційної політики ми бачимо хаос і правовий свавіл. Чи ви справді вважаєте, що боротьба за державу - це коли військкомати діють як ОЗУ, поліція полює на громадян, а командування боїться навіть обговорювати реформу системи? Оборона країни має грунтуватися на стратегії, а не на паніці та беззаконні. Але якщо вас влаштовує бардак - продовжуйте виправдовувати.
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03.04.2025 20:58
+18
Пан пропонує здатися і пити вкусную русскую брагу?
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03.04.2025 20:53
+12
З точки зору держави все це пуста балаканина - на фронт треба жива сила, а будуть це усміхнені мотивовані добровольці чи побиті бусифіковані, нікого не хвилює. І якщо треба ще мільйон чоловік, то система шукатиме їх в першу чергу не зі своїх рядів (в другу, третю і десяту чергу теж). Так що кількість бусиків і дастерів тільки збільшуватиметься.
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03.04.2025 21:10
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Я так розумію, що це тобі прямо особисто ***** розповів про втрати "1 до 2"? От прямо особисто в америкнащину приїхав і особисто доповів?

Який же ти смішний...
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03.04.2025 22:03 Відповісти
Вони черпають інфу не тільки від підарів, в маршрутці не збрешуть. А в новинах теж в основному показують постійно проблемні ділянки. Там, де ми їбемо підарусню, не сильно цікаво - нема драматизму, зокрема північніше Харкова. А тут орки просто виють від безвиході, від втрат кожного дня глибиною майже до Бєлгорода, і кожен наший знищений пікап, чи броньовик, підари преподносять як вєлічайшую пабєду.
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03.04.2025 22:26 Відповісти
Сірський казав,що в курській операції втрати 1 до 2.А там,день в день каби і все інше прилітало,не менше,ніж десь на покровському напрямку.Втрати москалів там зараз,вже понад 40 тисяч.
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04.04.2025 00:36 Відповісти
Такі упороті патріоти ніколи не можуть дати відповідь на одне питання. Яким ви бачите план перемоги України? Розпиши стратегію перемоги, бо у вас одна тільки тактика воювати і оставатись при владі або на теплих пригрітих місцях. Мої однокласники і брати що на війні зовсім не розділяють позицію таких упоротих як ти.
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04.04.2025 10:17 Відповісти
Такі упороті любителі здатися як ти ніколи не можуть дати відповідь на одне питання: якби ви бачите життя в окупації? Невже реально сподіваєтесь, що вас не чіпатимуть? Невже вірите в те, що вас омине підвал (та виривання нігтів, аби віддав всі гроші)? Невже вірите в те, що вас не мобілізують методом відлову прямо на вулиці і кидання в воронок? З наступною штурмовкою польських посадок?

В мене племінника 20річного в березні 2022 року в луганській області просто вулиці кинули в воронок і через 3 місяці похоронка - штурмував укрєпрайони, а помер від одного з перших хаймарсів, який прилетів в расоплагу - тіла не було - за номером поневіченого автомату визначили, що все.

Тож розкажи мені щось інше окрім повного повторення засрашинських забаганок - аби всі тут не хотіли захищати Україну, аби здалися, аби ... що там ще по методичці від *****? Тож іди нахєр в дупцю з своїми наративами. Вцмоктав, неупоротий пристосуванець кінчений?
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04.04.2025 11:17 Відповісти
це ти дуже перегнув. загальні втрати підрахувати важко, але зрозуміло, що у козломордих втрати на порядок більші.
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03.04.2025 22:07 Відповісти
Геть поплавило. Телемарафон заблокували в Польщі, я не маю де інформацію черпати
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03.04.2025 22:04 Відповісти
Яка нестача?
Верховний Головнокомандувач офіційно заявив, що втрати ЗСУ за три роки війни - 40 тис.
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03.04.2025 22:05 Відповісти
перерозподіл аж гуде но багато перегибів, багато хворих женут в бойові частини а там інфаркти та інсульти
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04.04.2025 13:20 Відповісти
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