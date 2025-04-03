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Новини Мобілізація
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В Україні потрібно запровадити "умовно короткий" контракт на службу в армії і для чоловіків, і для жінок, - Паліса

Павло Паліса

Заступник керівника Офісу президента України, полковник Павло Паліса вважає, що в Україні проходити службу в армії повинні всі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Відверто кажучи, саме слово "мобілізація" викликає у мене певне внутрішнє несприйняття. Мені складно прийняти, чому людей потрібно змушувати захищати свою країну - державу, народ, сім’ю, дім, район, область... Наші реалії такі, що від них нікуди не дітися. З півночі, сходу й півдня ми оточені агресивним сусідом. Це довгострокова реальність, у якій доведеться жити нашим дітям, онукам і правнукам", - зазначив Паліса.

Він пояснив, що "підхід має бути таким, коли усі мають служити в армії, бо це спільна справа".

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"Захист держави - це не лише обов’язок, прописаний у Конституції. Це те, що має бути глибоко вкорінене в системі. Моя ідея така: якщо ти претендуєш на роботу в державному секторі або плануєш отримувати зарплату з бюджету - ти маєш пройти службу. Це стосується і чоловіків, і жінок. Йдеться про один контракт - умовно короткий - під час якого людина пройде базову загальновійськову підготовку, отримає базові знання, побачить все на власні очі. Це допоможе подолати страхи, які часто виникають через брак інформації", - сказав заступника керівника ОП.

За його словами, людина зможе сама обрати підрозділ, у якому служитиме в резерві.

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Автор: 

мобілізація (3044) Паліса Павло (28)


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Топ коментарі
+23
закривайте двері в опі, "кумар" вивітрюється
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03.04.2025 21:30
+23
Ну якщо стратегія країни - це воювати десятиліттями на власній території всим населенням, то скоро в ній не залишиться людей від слова зовсім.
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03.04.2025 21:35
+23
А тому ,що українців поділили на багатих ,які або бронюються і відкуповуються ,і бідних яких бусифікують ,і не потрібно ,пане Паліса, тут розводити агітпроп "про захист своєї країні " її повинні захищати всі, незалежно від статків.,від 18 до 50 ,як було за совітів і не піднімати мобілізаційний вік до 60 ,може скоро вже і пенсіонерів бусифікувати будете ?
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03.04.2025 21:36
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Звідки цей дебіл виліз ?
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04.04.2025 07:57 Відповісти
"підхід має бути таким, коли усі мають служити в армії, бо це спільна справа" - 95 квартал теж повинен служити чи це "другое" ?
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04.04.2025 07:59 Відповісти
Правильно, і то всіх, починаючи від ради і олігархів, і закінчуючи їх родичами
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04.04.2025 08:10 Відповісти
Тільки потрібно почати з теперішніх заброньованих чиновників,поліції тд.і тп.Своїм прикладом покажуть як державу потрібно захищати і народ за рахунок якого вони живуть.
І ротації будуть,і держ. апарат очиститься.
А наприклад на їх місце ветеранів з пораненим.
Але ніт так не можна.Собі посади,бронь,хабарі.
А народу окопи і війна.
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04.04.2025 08:21 Відповісти
1. Слушна концепція служби в ЗСУ всіх без винятку без розділення на стать. Це вірно, бо хтось в окопі, а хтось в Париж їде в кружевних стрінгах.

2. Але одночасно мають пійти в ЗСУ
теперішні заброньовані держслужбовці, поліція, прокуратура з її фековими інвалідностями (або бути звільненими).
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04.04.2025 09:06 Відповісти
Занадто багато жінок-солдатів вплине на боєздатність армії.
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04.04.2025 09:09 Відповісти
не дооцнюєте жінок,,,
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04.04.2025 11:41 Відповісти
Донецьк - Луганськ - міст - не за баром...
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04.04.2025 10:58 Відповісти
може якийсь футбольнй матч по хоккейчику замандячимо?
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04.04.2025 11:36 Відповісти
Тобто про що йдеться? Із цих слів висновок такий що міністерство оборони займається невідомо чим. Напевно чимось засекреченим. Немає жодного аналізу тих обставин в яких опинилася спільнота України. Тобто абсолютно не враховується той факт що обороною займається відсотків з 10 всіх мешканців. Консолідації спільноти на тему війни як не було з 14 року так і немає і певно не буде. Тобто тих хто дійсно на своїй шкурі відчуває весь тягар мала кількість. Якщо так, то ок. Військовослужбовець це професія. Доброволець в більшості випадків тимчасово вимушений бути військовослужбовцем. Контрактна армія міністерством не розглядається як варіант взагалі. Тому демобілізації не буде ще довго. Професія військовослужбовця не престижна. Щоб змінити щось треба архізусилля в першу чергу того ж міністерства і всього генералітету. Наприклад контракт має бути не два аркушики А4. А в ньому має бути прописані всі умови і посадові інструкції, протоколи дій в тих чи інших обставинах. Тобто переписані мають бути всі статути. Збільшена відповідальність командного складу і т.д. Цього ніхто не робить і робити не буде. Цей склад як верховної ради так і всіх інших посадовців найгірший за всю історію. Гірші з найгірших. Вони не розуміють, що гасла не працюють. Ха ха ха.
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04.04.2025 13:45 Відповісти
От все вірно ви пишете , але питання одне -що робити , і кому ? Так званої опозиції по факту нема , бо вона не наполягає на змінах , а якщо щось і критикує , то як в тому анекдоті про крокодилів що літають низенько ,низенько.Люди ховаються , бо ніхто не хоче ставати безправним рабом , вже у дуже багатьох є наочні приклади близьких що загинули чи зникли у перші 3 дні як попали на нуль і у перші 2 місяці як були мобілізовані взагалі , а це яскравий приклад бездарності нашого командування і системи влади взагалі. Хто це змінить? Влада ніколи сама не зміниться! Вона тільки укріплює силовиків що її захищають і створює армію жополизів , які готові знищити будь-кого ,тільки б не попасти на фронт.
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04.04.2025 16:02 Відповісти
При демобілізації зі зброєю додому. Щоб калашмат стояв у кожній хаті. Ось тоді у свинособак апетит зникне на всю Україну і корупція знизиться в самій країні.
Геть монополію держави на зброю!
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04.04.2025 18:23 Відповісти
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