В Україні потрібно запровадити "умовно короткий" контракт на службу в армії і для чоловіків, і для жінок, - Паліса
Заступник керівника Офісу президента України, полковник Павло Паліса вважає, що в Україні проходити службу в армії повинні всі.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Відверто кажучи, саме слово "мобілізація" викликає у мене певне внутрішнє несприйняття. Мені складно прийняти, чому людей потрібно змушувати захищати свою країну - державу, народ, сім’ю, дім, район, область... Наші реалії такі, що від них нікуди не дітися. З півночі, сходу й півдня ми оточені агресивним сусідом. Це довгострокова реальність, у якій доведеться жити нашим дітям, онукам і правнукам", - зазначив Паліса.
Він пояснив, що "підхід має бути таким, коли усі мають служити в армії, бо це спільна справа".
"Захист держави - це не лише обов’язок, прописаний у Конституції. Це те, що має бути глибоко вкорінене в системі. Моя ідея така: якщо ти претендуєш на роботу в державному секторі або плануєш отримувати зарплату з бюджету - ти маєш пройти службу. Це стосується і чоловіків, і жінок. Йдеться про один контракт - умовно короткий - під час якого людина пройде базову загальновійськову підготовку, отримає базові знання, побачить все на власні очі. Це допоможе подолати страхи, які часто виникають через брак інформації", - сказав заступника керівника ОП.
За його словами, людина зможе сама обрати підрозділ, у якому служитиме в резерві.
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І ротації будуть,і держ. апарат очиститься.
А наприклад на їх місце ветеранів з пораненим.
Але ніт так не можна.Собі посади,бронь,хабарі.
А народу окопи і війна.
2. Але одночасно мають пійти в ЗСУ
теперішні заброньовані держслужбовці, поліція, прокуратура з її фековими інвалідностями (або бути звільненими).
Геть монополію держави на зброю!