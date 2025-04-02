Сили безпілотних систем оголошують набір у жіночий підрозділ "Гарпії". ВIДЕО

Сили безпілотних систем оголосили набір військовослужбовиць до підрозділу "Гарпії".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в соцмережах Сил безпілотних систем.

""Гарпії" - це середовище для жінок, які прагнуть помститися ворогу, захистити своїх дітей, родини та державу, використовуючи безпілотні та роботизовані системи. Підрозділ залучає і чоловіків, але роль пілотів, що завдають фінального удару, виконуватимуть виключно жінки", - ідеться в повідомленні.

Командирка підрозділу — Дарія на псевдо "ДШК". Активна учасниця Революції Гідності, з 2022 року виконувала бойові завдання у складі кількох спецпідрозділів.

Що на тебе чекає?

Професійна підготовка: 45 днів БЗВП, 30+ днів фахової підготовки, а також злагодження в екіпажі перед виконанням бойових завдань.

Широкий вибір засобів: FPV-коптери, важкі бомбери, ударні БПЛА типу "крило", а також наземні роботизовані комплекси.

Гідне грошове забезпечення та соціальні гарантії згідно з чинним законодавством.

Також є можливість переведення чинних військовослужбовиць або мобілізації резервісток.

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У Силах оборони заявили, що гарантують потрапляння до "Гарпій" на обрану посаду. Заповнити анкету на вступ: https://usforces.army

Сили безпілотних систем

Як повідомляв Цензор.НЕТ, 6 лютого 2024 року президент Володимир Зеленський підписав указ, що передбачає створення у структурі ЗСУ Сил безпілотних систем як окремого роду військ.

Сили безпілотних систем були створені 7 травня. Кабінет Міністрів підтримав проєкт указу Президента про створення цього роду військ.

У червні 2024 року полковника Вадима Сухаревського було призначено командувачем Сил безпілотних систем Збройних Сил України.

Верховна Рада підтримала законопроєкт, згідно з яким у структурі ЗСУ створюється окремий рід сил - Сили безпілотних систем.

Раніше повідомлялося, що за пів року існування Сили безпілотних систем провели понад 220 операцій з глибинного ураження противника на території РФ.