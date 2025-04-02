Сили безпілотних систем оголошують набір у жіночий підрозділ "Гарпії". ВIДЕО
Сили безпілотних систем оголосили набір військовослужбовиць до підрозділу "Гарпії".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в соцмережах Сил безпілотних систем.
""Гарпії" - це середовище для жінок, які прагнуть помститися ворогу, захистити своїх дітей, родини та державу, використовуючи безпілотні та роботизовані системи. Підрозділ залучає і чоловіків, але роль пілотів, що завдають фінального удару, виконуватимуть виключно жінки", - ідеться в повідомленні.
Командирка підрозділу — Дарія на псевдо "ДШК". Активна учасниця Революції Гідності, з 2022 року виконувала бойові завдання у складі кількох спецпідрозділів.
Що на тебе чекає?
- Професійна підготовка: 45 днів БЗВП, 30+ днів фахової підготовки, а також злагодження в екіпажі перед виконанням бойових завдань.
- Широкий вибір засобів: FPV-коптери, важкі бомбери, ударні БПЛА типу "крило", а також наземні роботизовані комплекси.
- Гідне грошове забезпечення та соціальні гарантії згідно з чинним законодавством.
Також є можливість переведення чинних військовослужбовиць або мобілізації резервісток.
У Силах оборони заявили, що гарантують потрапляння до "Гарпій" на обрану посаду. Заповнити анкету на вступ: https://usforces.army
Сили безпілотних систем
Як повідомляв Цензор.НЕТ, 6 лютого 2024 року президент Володимир Зеленський підписав указ, що передбачає створення у структурі ЗСУ Сил безпілотних систем як окремого роду військ.
Сили безпілотних систем були створені 7 травня. Кабінет Міністрів підтримав проєкт указу Президента про створення цього роду військ.
У червні 2024 року полковника Вадима Сухаревського було призначено командувачем Сил безпілотних систем Збройних Сил України.
Верховна Рада підтримала законопроєкт, згідно з яким у структурі ЗСУ створюється окремий рід сил - Сили безпілотних систем.
Раніше повідомлялося, що за пів року існування Сили безпілотних систем провели понад 220 операцій з глибинного ураження противника на території РФ.
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А якою мовою я пишу - то моя справа... Саме такі, як ти, "гімноплюї", змусили мене повністю перейти на українську мову - щоб ви не гавкали з підворіття, чому я пишу пости на захист України та українців, "на русскам яыке"... А я російською писав саме для вас - бо ви, телепні, крім свого "ізика", ніякого більше не знаєте...
- Як називається людина, що знає кілька мов?
- Поліглот...
- Як називається людина, що знає дві мови?
- Білінгв...
- Як називається людина, що знає одну мову, і ту, обмежено?
- Кацап...
Мене вражає менталітет, як у кацапів: і хрестик всі носять, і, частина ніби, молиться, і називають себе диявольськими іменами.
А "відьми", за дохристиянською слов"янською міфологією, "відаючі" (тобто, "знаючі") - це знахарки, цілительки, "травниці"... Тобто, люди (були і"відунами" і чоловіки), які володіли знаннями, які служили благу спільноти. Негативний відтінок їм надали християнські священники, які відчували у них "конкурентів" у боротьбі за душі людей... Бо "відьми" були прихильницями древніх вірувань та спиралися на потаємні знання, вироблені волхвами ...
Щодо відьом - така сама маніпуляція! Бо на території України розрізняли знахарок і відьом. І відьом не любили і боялися у всі часи, оскільки основним їх ремеслом було саме чаклунство (привороти, зоговори, порча і т.п.). Завзято обілювати репутацію відьом почали феміністки.
1. Чи багато людей знають про "гарпій" - "богинь вихору"? Думаю, не більше, ніж про "гарпій" - птахів... (у тебе суб"єктивне судження).
2. Чим відрізнялися лікарі часів Середньовіччя, які поєднували використання лікарських засобів того часу, з молитвами Ісусу Христу, Аллаху, чи Яхве, від такого ж використання тодішніх лікарських засобів, поєднаних з молитовними зверненнями до сил природи, язичницьких? Адже ці привороти, примовляння, порчі - це не що інше, як звернення до "обожествлених сил природи" з проханням допомоги... Чим це відрізняється від звернення християнина до Христа, чи мусульманина - до Аллаха?