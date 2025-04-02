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Сили безпілотних систем оголошують набір у жіночий підрозділ "Гарпії". ВIДЕО

Сили безпілотних систем оголосили набір військовослужбовиць до підрозділу "Гарпії".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в соцмережах Сил безпілотних систем.

""Гарпії" - це середовище для жінок, які прагнуть помститися ворогу, захистити своїх дітей, родини та державу, використовуючи безпілотні та роботизовані системи. Підрозділ залучає і чоловіків, але роль пілотів, що завдають фінального удару, виконуватимуть виключно жінки", - ідеться в повідомленні.

Командирка підрозділу — Дарія на псевдо "ДШК". Активна учасниця Революції Гідності, з 2022 року виконувала бойові завдання у складі кількох спецпідрозділів.

Що на тебе чекає?

  •  Професійна підготовка: 45 днів БЗВП, 30+ днів фахової підготовки, а також злагодження в екіпажі перед виконанням бойових завдань.
  •  Широкий вибір засобів: FPV-коптери, важкі бомбери, ударні БПЛА типу "крило", а також наземні роботизовані комплекси.
  •  Гідне грошове забезпечення та соціальні гарантії згідно з чинним законодавством.

Також є можливість переведення чинних військовослужбовиць або мобілізації резервісток.

Також читайте: Сили безпілотних систем перехоплюють "Шахеди" за допомогою новітнього засобу

У Силах оборони заявили, що гарантують потрапляння до "Гарпій" на обрану посаду. Заповнити анкету на вступ: https://usforces.army 

Сили безпілотних систем

Як повідомляв Цензор.НЕТ, 6 лютого 2024 року президент Володимир Зеленський підписав указ, що передбачає створення у структурі ЗСУ Сил безпілотних систем як окремого роду військ.

Сили безпілотних систем були створені 7 травня. Кабінет Міністрів підтримав проєкт указу Президента про створення цього роду військ.

У червні 2024 року полковника Вадима Сухаревського було призначено командувачем Сил безпілотних систем Збройних Сил України.

Верховна Рада підтримала законопроєкт, згідно з яким у структурі ЗСУ створюється окремий рід сил - Сили безпілотних систем.

Раніше повідомлялося, що за пів року існування Сили безпілотних систем провели понад 220 операцій з глибинного ураження противника на території РФ.

Автор: 

жінки (624) мобілізація (3044) Сили безпілотних систем (92)


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Топ коментарі
+5
Створююють ******** аналог "нічних відьом"? Не заздрю я кацапам... Бо жінки - більш ретельніші, терплячіші і більш жорстокіші в бою... (Історія каже саме про це...).
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02.04.2025 13:38
+1
Четвертий рік на "Цензорі" - а розуму так і не додалося... І української мови не засвоїв... Мабуть, кацап...
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02.04.2025 15:31
+1
Гарпія великаhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BF%D1%96%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0#cite_note-1 [1] (Harpia harpyja) - великий хижий птах із родини https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%96 Яструбових, єдиний вид у роді Гарпія. Мешкає в тропічних лісах https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Південної й https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Центральної Америки; живиться в основному https://uk.wikipedia.org/wiki/Folivora лінивцями й https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%89%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8 мавпами.
А "відьми", за дохристиянською слов"янською міфологією, "відаючі" (тобто, "знаючі") - це знахарки, цілительки, "травниці"... Тобто, люди (були і"відунами" і чоловіки), які володіли знаннями, які служили благу спільноти. Негативний відтінок їм надали християнські священники, які відчували у них "конкурентів" у боротьбі за душі людей... Бо "відьми" були прихильницями древніх вірувань та спиралися на потаємні знання, вироблені волхвами ...
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02.04.2025 15:39
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Створююють ******** аналог "нічних відьом"? Не заздрю я кацапам... Бо жінки - більш ретельніші, терплячіші і більш жорстокіші в бою... (Історія каже саме про це...).
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02.04.2025 13:38 Відповісти
Четвертий рік на "Цензорі" - а розуму так і не додалося... І української мови не засвоїв... Мабуть, кацап...
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02.04.2025 15:31 Відповісти
Кацапе! Тут мова не про мене, а про тебе ведеться... А будеш "бикувать" проти українських солдатів - підеш "курсом русскава *******"...
А якою мовою я пишу - то моя справа... Саме такі, як ти, "гімноплюї", змусили мене повністю перейти на українську мову - щоб ви не гавкали з підворіття, чому я пишу пости на захист України та українців, "на русскам яыке"... А я російською писав саме для вас - бо ви, телепні, крім свого "ізика", ніякого більше не знаєте...
- Як називається людина, що знає кілька мов?
- Поліглот...
- Як називається людина, що знає дві мови?
- Білінгв...
- Як називається людина, що знає одну мову, і ту, обмежено?
- Кацап...
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02.04.2025 16:26 Відповісти
Побільше відьомских і демонічних назв - точно "переможемо"...
Мене вражає менталітет, як у кацапів: і хрестик всі носять, і, частина ніби, молиться, і називають себе диявольськими іменами.
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02.04.2025 15:01 Відповісти
Гарпія великаhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BF%D1%96%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0#cite_note-1 [1] (Harpia harpyja) - великий хижий птах із родини https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%96 Яструбових, єдиний вид у роді Гарпія. Мешкає в тропічних лісах https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Південної й https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Центральної Америки; живиться в основному https://uk.wikipedia.org/wiki/Folivora лінивцями й https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%89%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8 мавпами.
А "відьми", за дохристиянською слов"янською міфологією, "відаючі" (тобто, "знаючі") - це знахарки, цілительки, "травниці"... Тобто, люди (були і"відунами" і чоловіки), які володіли знаннями, які служили благу спільноти. Негативний відтінок їм надали християнські священники, які відчували у них "конкурентів" у боротьбі за душі людей... Бо "відьми" були прихильницями древніх вірувань та спиралися на потаємні знання, вироблені волхвами ...
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02.04.2025 15:39 Відповісти
Сумніваюся, що хоча б половина з них знає про гарпій-птахів, а от про: Га́рпії (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 грец. Άρπυιες) - богині https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%80 вихору. Сестри богині веселки https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B0 Іріди - знають всі.
Щодо відьом - така сама маніпуляція! Бо на території України розрізняли знахарок і відьом. І відьом не любили і боялися у всі часи, оскільки основним їх ремеслом було саме чаклунство (привороти, зоговори, порча і т.п.). Завзято обілювати репутацію відьом почали феміністки.
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03.04.2025 09:31 Відповісти
Кілька питань:
1. Чи багато людей знають про "гарпій" - "богинь вихору"? Думаю, не більше, ніж про "гарпій" - птахів... (у тебе суб"єктивне судження).
2. Чим відрізнялися лікарі часів Середньовіччя, які поєднували використання лікарських засобів того часу, з молитвами Ісусу Христу, Аллаху, чи Яхве, від такого ж використання тодішніх лікарських засобів, поєднаних з молитовними зверненнями до сил природи, язичницьких? Адже ці привороти, примовляння, порчі - це не що інше, як звернення до "обожествлених сил природи" з проханням допомоги... Чим це відрізняється від звернення християнина до Христа, чи мусульманина - до Аллаха?
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03.04.2025 09:57 Відповісти
Який оголтєлий сексизм!
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02.04.2025 15:33 Відповісти
 
 