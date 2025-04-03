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Новини Військовий потенціал Росії
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Росія використає будь-яку паузу в бойових діях в Україні для відновлення своєї армії, - голова Комітету Сенату США Вікер

Голова військового комітету Сенату США Роджер Вікер

Голова військового комітету Сенату США Роджер Вікер вважає, що Росія може відновити свій військовий потенціал, якщо бойові дії проти України припиняться, тому Сполучені Штати не можуть ігнорувати російську загрозу.

Про це він сказав на слуханнях в комітеті у четвер, передає Цензор.НЕТ.

"Війна в Україні виявила слабкість російської армії. Але вона також показала, що Росія може адаптуватися до мінливих обставин і може зазнавати великих втрат. Російська промислова база за підтримки Китаю, Північної Кореї та Ірану продемонструвала свою здатність утримувати армію Путіна. Росія, швидше за все, використає будь-яку паузу в бойових діях, щоб відновити свою армію. Я кажу все це, щоб пояснити одну просту річ: ми не можемо відмахнутися від російської загрози", - зазначив він.

Вікер не погодився з позицією, що для США настав час різко скоротити свою військову присутність в Європі.

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"Я стурбований тим, що цієї глибоко помилкової й небезпечної думки дотримуються деякі бюрократи середньої ланки в Міністерстві оборони. Вони працюють над тим, щоб домогтися відступу США з Європи, і часто роблять це без узгодження з міністром оборони й Радою національної безпеки. Як я вже казав, Росія зараз мобілізована для перманентної війни. Виведення військ зараз знищить будь-яку надію на тривалий мир в Європі", - наголосив сенатор-республіканець. 

"Після 3 років війни нам, ймовірно, слід внести деякі корективи в нашу позицію, в тому числі передислокувати війська на схід. Але ми повинні підтримувати сильну військову позицію в Європі в цілому. Якщо ми цього не зробимо, ми ризикуємо спокусити російський авантюризм до того, як наші європейські союзники зможуть повністю наростити свої сили й можливості", - додав Вікер.

Нагадаємо, раніше голова військового комітету Сенату США Роджер Вікер назвав російського диктатора Володимира Путіна воєнним злочинцем, який має сидіти у в’язниці до кінця життя або бути страченим за свої вчинки.

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Автор: 

росія (65052) Сенат США (600) війна в Україні (3738)


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Топ коментарі
+6
Тому краще для України якщо паузи у бойових діях не буде взагалі, так? Ну будуть і далі бомбити і руйнувати Україну, але ж не відновленою армією.
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03.04.2025 23:13
+4
А чому?
А тому, що американці не бажають бити по виробничим потужностям Рашки!
Та й "руйнівні санкції" застосовувати не поспішають.
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03.04.2025 22:41
+4
Три класи церковної школи і можна дістатися цього потужного висновку
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03.04.2025 22:42
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А чому?
А тому, що американці не бажають бити по виробничим потужностям Рашки!
Та й "руйнівні санкції" застосовувати не поспішають.
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03.04.2025 22:41 Відповісти
Американцям на рашку пофіг. От слова совсем. В ВВП США рашка займає одиниці десятих частин відсотка. Навіть в 50 країн світу не входить. Ні по експорту, ні по імпорту. Саме більше залежав Боінг від імпорту титану та виробів з нього. І не тому що в рашкі його доxeра. А тому що він дуже дешевий. У вартості титану сировина складає менше відсотка. Пару відсотків саме виробництво і заробітня платня. А всі інші 90+% електроенергія. А там де її виробляють вартість електроенергії не просто нульова, вона від'ємна. Тому що тих користувачів, що були при совдєпії, вже давно на металобрухт пустили. А ті що ще лишилися без від'ємної електроенергії будуть не більш конкурентні ніш ДМЗ чи НПО "Вега". А це не тільки кілька тисяч "фуражєк" у великих кабінетах. Акі вже понаїдали три пуза, перетрaxaли все що шевелится (а що не шевелится - розшевелили), понастроїли дворців (що потемкіну навіть не снилися), та ще й вистачило вивести в бакси, євро і швейцарські франки мінімум два трильйони баксів (це не я видумав, це казав їх колишній карліковий фюрер). А це ще кілька мільйонів роботяг на тих збиткових підприємствах. Які при ринкових цінах на електроенергію і вуглеводи опиняться на лаві запасних. Всі, разом, одночас. Вони звісно кацапи, різних національностей, але і їсти їм таки треба. Звісно тиждень чи два вони побухають, потім кілька місяців походять в одіночньіх пікєтах (с чистими лістамі, чи с цитатами із конституції). А потім таки візьмуть свої шоломи та поїдуть в масвабад. Стучати по асфальту. І скінчиться все для кyйла так я закінчилося для горбатого. Короною царя без царства і премією конгресу США (за зусилля по досягненню миру і демократії). Воно йому надо? А навіть якщо воно того і бажає, поплічники таке дозволять? А їх багато. Дуже багато. 100500 олігархів, кілька мільйонів фуражєк і кілька десятків мільйонів байстрюковічєй (бюджетників).
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04.04.2025 04:19 Відповісти
Якщо "американцям на рашку пофіг", то чому проти рашки не ввели тарифи?
Проти 180+ країн ввели, а проти рашки - ні!
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04.04.2025 10:50 Відповісти
Три класи церковної школи і можна дістатися цього потужного висновку
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03.04.2025 22:42 Відповісти
Наскільки розумні, Оці Американці, усе розуміють, як і дітей робити!
Добре було б, ще і ОЗБРОЄННЯМ допомогти Україні, Адміністрації Трампа!!
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03.04.2025 22:44 Відповісти
хя собі, капітан очевидність.
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03.04.2025 22:45 Відповісти
Для "відновлення" кацапам треба років 15-20, аби скльопати 10 тис. нових танків, 20 тис. ббм та 20 тис. стволів арти.
А так все правильно...
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03.04.2025 22:53 Відповісти
Те озброєння вже застаріло - все що треба сьогодні - балістичні ракети, гаубиці існаряди, авіація і ФАБи, розвідувальні та ударні БПЛА та засоби доставки піхоти. Якщо цього буде в достатній кількості - якщо Рашка наклепає десятки тисяч безпілотників типу Шахед, тисячі балістичних ракет як Іран - то відбити все це ми як Ізраїль не зможемо і будуть величезні руйнуванні і жертви. А поки Рашка не має змоги накопичувати - вона катиться в економічну прірву, зливаючи економіку і валютні запаси
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04.04.2025 03:27 Відповісти
Та ні не може такого бути.
Віткофу сказали, що розпустять армію, посадать 1млн. дерев і відремонтують пошкодженний асфальт.
А росіяни не брешуть і путін хоче миру
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03.04.2025 22:54 Відповісти
бачите, як з нас швидко вивітрюється, сморід меншовартості?
ще недавно, ми всі були малоросами і дрочили на москву.
потім, ще лютіше почали дрочити на сша.
але ж, достатньо бути самим собою і не від кого не залежати!
бо, як виявляється, кацапія і піндосія, це одне і те ж.
великі загарбницькі імперії, що нападають на слабкіших.
і, достатньо, не впасти відразу, а вивернутись та вдарити у відповідь і вся пиха, з тих понтовитих дегенератів швидко злітає.
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03.04.2025 22:56 Відповісти
Та ні, не одне і теж.
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04.04.2025 00:25 Відповісти
Тарифи на московитів, трамп не накладає, бо так прутін наказав, а на Україну, 10%, базового! Це так по ХРИСТИЯНСЬКІ від трампа!
(Деякі країни зіткнуться лише з базовою ставкою 10%. До них, зокрема, належать Британія, Сінгапур, Бразилія, Австралія, Нова Зеландія, Туреччина, Україна.) (с)
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03.04.2025 23:07 Відповісти
Не накладав, бо нема на що накладати.
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04.04.2025 00:42 Відповісти
Ворога московськага, треба знати і відслідковувати! Трамп, старе брехло!
https://indpages.ru/news/tovarooborot-myezhdu-rosseeyeyi-ee-amyereekoyi/
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04.04.2025 01:11 Відповісти
ага ага ага, побільше по сайта .ru шляйся, там ще й не таке прочитаєш, каструля
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04.04.2025 02:01 Відповісти
голубок миру трампон обіцяв вічний мир у всьому світі
Яка війна ще знову? 🤔
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03.04.2025 23:13 Відповісти
Тому краще для України якщо паузи у бойових діях не буде взагалі, так? Ну будуть і далі бомбити і руйнувати Україну, але ж не відновленою армією.
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03.04.2025 23:13 Відповісти
Клацанням пальців Трамп-чудодійник перетворив "російську загрозу" у "пєрспєктівнає сатруднічєство".
Так що голові комітету краще мовчати.
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03.04.2025 23:36 Відповісти
Цей дядько точно в курсі того, що відбувається у політиці Штатів? То значить з Європи хочуть вийти якісь чиновники середньої ланки, а не міністр оборони під керівництвом Чубчика....
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04.04.2025 07:06 Відповісти
 
 