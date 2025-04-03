Росія використає будь-яку паузу в бойових діях в Україні для відновлення своєї армії, - голова Комітету Сенату США Вікер

Голова військового комітету Сенату США Роджер Вікер вважає, що Росія може відновити свій військовий потенціал, якщо бойові дії проти України припиняться, тому Сполучені Штати не можуть ігнорувати російську загрозу.

Про це він сказав на слуханнях в комітеті у четвер, передає Цензор.НЕТ.

"Війна в Україні виявила слабкість російської армії. Але вона також показала, що Росія може адаптуватися до мінливих обставин і може зазнавати великих втрат. Російська промислова база за підтримки Китаю, Північної Кореї та Ірану продемонструвала свою здатність утримувати армію Путіна. Росія, швидше за все, використає будь-яку паузу в бойових діях, щоб відновити свою армію. Я кажу все це, щоб пояснити одну просту річ: ми не можемо відмахнутися від російської загрози", - зазначив він.

Вікер не погодився з позицією, що для США настав час різко скоротити свою військову присутність в Європі.

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"Я стурбований тим, що цієї глибоко помилкової й небезпечної думки дотримуються деякі бюрократи середньої ланки в Міністерстві оборони. Вони працюють над тим, щоб домогтися відступу США з Європи, і часто роблять це без узгодження з міністром оборони й Радою національної безпеки. Як я вже казав, Росія зараз мобілізована для перманентної війни. Виведення військ зараз знищить будь-яку надію на тривалий мир в Європі", - наголосив сенатор-республіканець.

"Після 3 років війни нам, ймовірно, слід внести деякі корективи в нашу позицію, в тому числі передислокувати війська на схід. Але ми повинні підтримувати сильну військову позицію в Європі в цілому. Якщо ми цього не зробимо, ми ризикуємо спокусити російський авантюризм до того, як наші європейські союзники зможуть повністю наростити свої сили й можливості", - додав Вікер.

Нагадаємо, раніше голова військового комітету Сенату США Роджер Вікер назвав російського диктатора Володимира Путіна воєнним злочинцем, який має сидіти у в’язниці до кінця життя або бути страченим за свої вчинки.

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