Армія РФ обстрілювала Сумщину 179 разів протягом дня, поранено людину
4 квітня росіяни здійснили 179 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 472 вибухи.
Про це пише пресслужба Сумської ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Обстрілів зазнали, зокрема
- Шалигинська громада: завдано удари FPV-дронами (14 вибухів), артилерійський обстріл (7 вибухів), мінометні обстріли (14 вибухів).
- Краснопільська громада: здійснено скидання ВОГ з БПЛА (5 вибухів), обстріл з АГС (9 вибухів), мінометів (21 вибух), РСЗВ (32 вибухів), удари FPV-дронами (11 вибухів), КАБами (8 вибухів), з артилерії (1 вибух). Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок.
- Юнаківська громада: ворог бив з мінометів (123 вибухи), артилерії (70 вибухів), FPV-дронами (5 вибухів), КАБами (4 вибухи) та скинув ВОГ з БПЛА (4 вибухи).
- Середино-Будська громада: зафіксовано удари FPV-дронами (6 вибухів), мінометні обстріли (16 вибухів), обстріл з РСЗВ (28 вибухів), скидання ВОГ з БпЛА (1 вибух).
- Білопільська громада: відбулися скидання ВОГ з БПЛА (13 вибухів), мінометні обстріли (6 вибухів).
- Великописарівська громада: завдано удари FPV-дронами (7 вибухів), артилерійський обстріл (8 вибухів), скидання ВОГ з БпЛА (1 вибух).
- Миропільська громада: здійснено авіаційний удар з використанням КАБ (4 вибухи), мінометний обстріл (5 вибухів), обстріл з РСЗВ (6 вибухів).
- Есманська громада: зафіксовано скидання ВОГ з БПЛА (2 вибухи), удари FPV-дронами (12 вибухів). Внаслідок обстрілу поранено 1 цивільну особу.
- Зноб-Новгородська громада: відбулися скидання ВОГ з БПЛА (2 вибухи).
- Миколаївська селищна громада: ворог атакував БПЛА (1 вибух). Внаслідок обстрілу пошкоджено нежитлове приміщення.
- Хутір-Михайлівська громада: росіяни вдарили FPV-дронами (7 вибухів).
- Глухівська громада: завдано удари FPV-дронами (13 вибухів), удар БПЛА (1 вибух), мінометний обстріл (1 вибух).
- Новослобідська громада: зафіксовано скидання ВОГ з БПЛА (1 вибух), удари FPV-дронами (4 вибухи). Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок.
- Миколаївська сільська громада: був удар БПЛА. Внаслідок обстрілу пошкоджено нежитлове приміщення.
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https://indpages.ru/news/tovarooborot-myezhdu-rosseeyeyi-ee-amyereekoyi/