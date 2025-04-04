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Новини Обстріли прикордоння Сумщини
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Армія РФ обстрілювала Сумщину 179 разів протягом дня, поранено людину

Обстріл Сумщини

4 квітня росіяни здійснили 179 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 472 вибухи.

Про це пише пресслужба Сумської ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Обстрілів зазнали, зокрема

  • Шалигинська громада: завдано удари FPV-дронами (14 вибухів), артилерійський обстріл (7 вибухів), мінометні обстріли (14 вибухів).
  • Краснопільська громада: здійснено скидання ВОГ з БПЛА (5 вибухів), обстріл з АГС (9 вибухів), мінометів (21 вибух), РСЗВ (32 вибухів), удари FPV-дронами (11 вибухів), КАБами (8 вибухів), з артилерії (1 вибух). Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок.
  • Юнаківська громада: ворог бив з мінометів (123 вибухи), артилерії (70 вибухів), FPV-дронами (5 вибухів), КАБами (4 вибухи) та скинув ВОГ з БПЛА (4 вибухи).
  • Середино-Будська громада: зафіксовано удари FPV-дронами (6 вибухів), мінометні обстріли (16 вибухів), обстріл з РСЗВ (28 вибухів), скидання ВОГ з БпЛА (1 вибух).
  • Білопільська громада: відбулися скидання ВОГ з БПЛА (13 вибухів), мінометні обстріли (6 вибухів).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни атакували безпілотником Шосткинський район, постраждала людина

  • Великописарівська громада: завдано удари FPV-дронами (7 вибухів), артилерійський обстріл (8 вибухів), скидання ВОГ з БпЛА (1 вибух).
  • Миропільська громада: здійснено авіаційний удар з використанням КАБ (4 вибухи), мінометний обстріл (5 вибухів), обстріл з РСЗВ (6 вибухів).
  • Есманська громада: зафіксовано скидання ВОГ з БПЛА (2 вибухи), удари FPV-дронами (12 вибухів). Внаслідок обстрілу поранено 1 цивільну особу.
  • Зноб-Новгородська громада: відбулися скидання ВОГ з БПЛА (2 вибухи).
  • Миколаївська селищна громада: ворог атакував БПЛА (1 вибух). Внаслідок обстрілу пошкоджено нежитлове приміщення.
  • Хутір-Михайлівська громада: росіяни вдарили FPV-дронами (7 вибухів).
  • Глухівська громада: завдано удари FPV-дронами (13 вибухів), удар БПЛА (1 вибух), мінометний обстріл (1 вибух).
  • Новослобідська громада: зафіксовано скидання ВОГ з БПЛА (1 вибух), удари FPV-дронами (4 вибухи). Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок.
  • Миколаївська сільська громада: був удар БПЛА. Внаслідок обстрілу пошкоджено нежитлове приміщення.

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Автор: 

обстріл (28365) Сумська область (3644) війна в Україні (3738)


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Це, як підтвердження, від кривавого ******, на додаток, до пусто-порожньої балаканини трампа і його переговорників про міру-мір!
Україні тариф на 10%, а з московітами у США, товарооборот за 3 млрд дол!!!
https://indpages.ru/news/tovarooborot-myezhdu-rosseeyeyi-ee-amyereekoyi/
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04.04.2025 01:23 Відповісти
 
 