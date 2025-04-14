Удар РФ по Сумах: Нацполіція показала перші кадри з місця атаки. ВIДЕО

Поліція оприлюднила перші кадри з місця ракетного удару РФ по Сумах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук Нацполіції України.

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"Вербна неділя. День, коли вербові гілочки символізують життя, надію і мир. День, коли серця українців сповнюються вірою у світле завтра та молитвою за своїх рідних і за нашу землю", - зазначає поліція.

У результаті обстрілу зруйновано та пошкоджено кілька житлових будинків і об’єкти цивільної інфраструктури. На місце трагедії негайно прибули патрульні поліцейські, рятувальники та інші екстрені служби. Вони витягали людей з-під завалів, надавали допомогу пораненим та підтримували постраждалих.

"Сьогодні Україна знову бачить справжнє обличчя ворога. Ми вистоїмо. Ми пам’ятаємо кожне ім’я", - підкреслили в поліції.

Нагадаємо, російські загарбники 13 квітня завдали двох ракетних ударів по центру Сум. Внаслідок атаки 34 загинули, зокрема двоє дітей. Також 117 осіб дістали поранення, серед них дітей - 15.

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