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Новини Удар по Сумах
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Удар РФ по Сумах: Нацполіція показала перші кадри з місця атаки. ВIДЕО

Поліція оприлюднила перші кадри з місця ракетного удару РФ по Сумах. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук Нацполіції України.

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"Вербна неділя. День, коли вербові гілочки символізують життя, надію і мир. День, коли серця українців сповнюються вірою у світле завтра та молитвою за своїх рідних і за нашу землю", - зазначає поліція.

У результаті обстрілу зруйновано та пошкоджено кілька житлових будинків і об’єкти цивільної інфраструктури. На місце трагедії негайно прибули патрульні поліцейські, рятувальники та інші екстрені служби. Вони витягали людей з-під завалів, надавали допомогу пораненим та підтримували постраждалих.

"Сьогодні Україна знову бачить справжнє обличчя ворога. Ми вистоїмо. Ми пам’ятаємо кожне ім’я", - підкреслили в поліції.

Нагадаємо, російські загарбники 13 квітня завдали двох ракетних ударів по центру Сум. Внаслідок атаки 34 загинули, зокрема двоє дітей. Також 117 осіб дістали поранення, серед них дітей - 15.

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Автор: 

обстріл (28435) Нацполіція (15163) Сумська область (3667) Суми (883) Сумський район (180)


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Топ коментарі
+30
Сволота кацапська! Коли ви ******** всі подохнете на своїх болотах!
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14.04.2025 11:26
+15
Вчора тема цього обстрілу була на одному з найбільших російських форумів (інколи корисно глянути, що там робиться). Так от - на першій же сторінці були цитати з Безуглої - мовляв ми по військових стріляли. От і думайте, на користь чиєї пропаганди й чиєї репутації подібні заяви (навіть якщо вони на 100% правдиві, це значення не має).
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14.04.2025 11:45
+11
Якраз показали вишикуваних бійців. Безугла, це вони?
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14.04.2025 11:39
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Сволота кацапська! Коли ви ******** всі подохнете на своїх болотах!
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14.04.2025 11:26 Відповісти
Треба вияснити хто з місцевих доніс інформацію кацапам.
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14.04.2025 13:03 Відповісти
яку інформацію?
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14.04.2025 14:52 Відповісти
Ту про яку Безугла написала.
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14.04.2025 17:17 Відповісти
Якраз показали вишикуваних бійців. Безугла, це вони?
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14.04.2025 11:39 Відповісти
Зоспокойся вже оповський жополиз.Урочисті заходи які запланував недоумок Артюх відбувалися в приміщенні.
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14.04.2025 11:43 Відповісти
Недоумки не розуміють, що в прифронтових містах в лікувальних закладах (стаціонарах) постійне скупчення військових.
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14.04.2025 11:58 Відповісти
Та не тільки прифронтових. Військові всюди. Треба не соплі пускати а збагнути нарешті що в країні війна. Бо військових і так вигнали майже всіх в поля, скоро взагалі доживемося що військовим скажуть "валіть нахєр із країни бо через вам по мирним прилітає".
Треба н6е соплі пускати, а працювати над своєю зброєю яка буде точно так же вбивати мирних мешканців мацкви. А поки воюють лише віійськові - ми так і будемо воювати до безкінечності і страчати кілометр за кілометром. І тисячу життів за тисячу. Хай це навіть не "голубая-кровь-цивільні", а "чорножопі-раби-військові". Не розумію як ми перетворились в рабську країнбу де всім жалко цивільних але похєру на військових.
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14.04.2025 13:51 Відповісти
як зручно з Латвії давати поради всім навколо...
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14.04.2025 17:38 Відповісти
Згоден. Один із самих адекватних коментарів. Бо вже дехто допатякався до того, немов українці самі винні що кацапи вдарили по Сумах. Якщо всі ми і особливо ота молодь що "балдєєт" слухаючі на вулицях і в "тачках" кацапський репчик і шансон коли інши вмирають на фронті, не будемо в три зміни виробляти зброю і кожного дня бити ракетами по москві, то війна може йти ще 100 років.
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15.04.2025 05:00 Відповісти
Недоумки, як ти не розуміють, що ця інформація має бути відповідно засекречена. Якщо в одному місці збираються два полковники, як, наприклад, Юрій Юла, що вчора в Сумах загинув, то це автоматично приваблива мішень для ворога
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14.04.2025 17:52 Відповісти
Свєті Лавренко про "привабливу мішень для ворога".
17 серпня близько 21:30 російська ракета «Іскандер» влучила у триповерховий житловий будинок на вул. Ахієзерів у Салтівському районі Харкова районі, внаслідок чого будівля була повністю зруйнована та сталася масштабна пожежа. Загинуло 19 людей, 22 постраждало.
* Міноборони Росії підтвердило ракетний удар по Харкову у своєму брифінгу.
За їхньою версією «високоточною зброєю наземного базування вражений пункт тимчасового базування іноземних найманців» і в результаті було «знищено понад 90 бойовиків»
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14.04.2025 20:13 Відповісти
Перебігай на червоне, бо на зелене теж збивають.
Збирай військових разом, бажано вище командування в прифронтовому містечку! Бо так і так ракети запускають
Може десь заворушиться в рештках сірої речовини?
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14.04.2025 23:52 Відповісти
А питання "нафіга тебе цікавить версія ворожих міністерств" я навіть ставити не буду, ти все одно не зможеш щось притомне відповісти
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14.04.2025 23:54 Відповісти
Ти дебіл у любому випадку. Були ці урочистості чи ні. Нижче допис прочитай. Зразу після висеру Безуглої про реакцію роспропаганди на її слова вже висловлювались, чмо ти безмозгле.
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14.04.2025 11:59 Відповісти
СБУ з'ясує. Можливо й ти.
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14.04.2025 12:02 Відповісти
Ти тупий оповський сраколиз,не вперше відбілюєшь зелених пройдисвітів!
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14.04.2025 12:06 Відповісти
Настільки потрібно бути тупим,чоб не помічати причинно наслідкових звязків?
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14.04.2025 12:01 Відповісти
Скільки розуму у голови ВА влаштовувати такі заходи і дати привід кацапам влупити ракетою?
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14.04.2025 12:04 Відповісти
Це ботва з простою програмою зміщення акцентів
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14.04.2025 17:53 Відповісти
Чому тебе цікавить реакція роспропаганди? І чому ти очікуєш, що ця реакція може бути адекватною?
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14.04.2025 17:59 Відповісти
Вчора тема цього обстрілу була на одному з найбільших російських форумів (інколи корисно глянути, що там робиться). Так от - на першій же сторінці були цитати з Безуглої - мовляв ми по військових стріляли. От і думайте, на користь чиєї пропаганди й чиєї репутації подібні заяви (навіть якщо вони на 100% правдиві, це значення не має).
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14.04.2025 11:45 Відповісти
Перебігай дорогу на червоний, бо на зелений теж збивають. Збирай військових в одному місці в прифронтовому місті, бо ворог і так, і так лупить.
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14.04.2025 17:54 Відповісти
Щира подяка Вам хлопці та дівчата за врятованих та за першу допомогу!
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14.04.2025 11:41 Відповісти
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14.04.2025 11:45 Відповісти
Кацапи п...дари, це доведено століттями. І безперечно, головною причиною того, що сталося, це наявність живих організмів на північних болотах, тобто сам факт існування андрафагів-збоченців, у яких долею випадку є зброя. Але... це так само і провина 35 років тотального деребану країни за мовчазною згодою наймудрєйшева наріда із нарідів. Задаюсь питанням, коли у 1991 році приймали у ВР декларацію про безядерний статус, чому нарід це проковтнув? Чому не було протестів, вимог і т.д. і т.п.? Коли знищували статегіну авіацію майже у прямуму ефірі, всі ж бачили ці кадри, як військові із сльозами на очах казали, що це неправильно. А ні... всі промовчали. Коли вивозили ракети за якісь уявні борги до расєї, всі теж мовчали. Зато перед виборами за 1 кг. гречки готові вдавити один одного біля машин "фонт ріната ахмєтава". Єдине, що зараз можна зробити так це маштабний аудит діяльності уряду, президентів та ВР починаючи з 1991 року. Вивернути всі рішення, акази, розпорядження. Біля кожного підпису є прізвища. Значить має бути відповідальність.
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14.04.2025 11:48 Відповісти
Коли це відбувалося то реально 99 відсотків населення України не уявляло можливості війни з Москвою. Тому й не мітингували.
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14.04.2025 12:01 Відповісти
У цьому і наша фішка, шуктаи випровдовування.
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14.04.2025 13:11 Відповісти
"Мені сказали, що росіяни припустилися помилки" - де ви акі мудрагелі береесь всі! не проковнули "тайоженний союз" - які наслідки? тепер використовують ПРОИ НАРОДУ це кацапські та недоумкуваі українські потвори сепереатитського толку!
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14.04.2025 14:22 Відповісти
Ти не з цього народу є?
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14.04.2025 14:27 Відповісти
Інна, саме з цього. А ви з якого, ви німка?
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14.04.2025 15:35 Відповісти
мені подобається тема з розбором польотів всієї вищої влади починаючи з 91 року щоб надалі так не вляпатись
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14.04.2025 16:46 Відповісти
Так по суті і мало б бути. Якщо все це кваліфікувати з юридичної точку зору, багато рішень, що стосувалися розброєння і як дуууже наші чинуші ******* це називати "реалізація надлишкового майна" є підривом національної безпеки і оборони, а це вже кримінальні справи. Тут не може бути строків давності. Тим паче, що ці "далекоглядні рішення" мають от саме такі наслідки. Тому, якщо помріяти і уявити, що подібний аудит проведено і почалися адекватні процесуальні дії у вигляді судових процесів, то я впевнений, що конкурси на державні посади вищого та середнього рівня будуть проводитись по декілька разів, оскільки всі казнокради і п...дараси на них йти не будуть, розуміючи наслідки.
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14.04.2025 17:01 Відповісти
Живу в Сумах, постраждав один учень зі школи, де працюю... що ще сказати... все зрозуміло й так
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14.04.2025 12:00 Відповісти
Ще не вигадали таких слів, якими можна описати мою ненависть до болотних істот!
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14.04.2025 12:25 Відповісти
Проклинаю вас кацапи !
Бажаю вам всім лютої смерті !
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14.04.2025 12:45 Відповісти
Всора в Фейсбуці проклинав кацапів за ракетну атаку по Сумах, сьогодні мої пости знесли+ забанили, що нібито, обідєл кацапскую націю! Підари! 🤬
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14.04.2025 12:54 Відповісти
У Тік ток та фб взагалі нічого не можна про підарів писати.
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14.04.2025 16:36 Відповісти
Що за прокляте Богом і людьми диявольське кровожерливе кацапське кодло!
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14.04.2025 14:14 Відповісти
Раша пішла на свідому ескалацію війни саме не Сумському та Харківському напрямках.
Про це попереджували Україну закордонні партнери, а це означає - нове загострення бойових дій та спроба наступу в бік Харкова, Сум зі спробою їх блокади.
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14.04.2025 17:29 Відповісти
Мужнім, хоробрим, добрим сумнянам мої найщиріші співчуття !!! Ви сьогодні заслоняєте від московських андрофагів не лише всю Україну, але й весь світ! Я захоплююсь вами, стаю перед вами на коліна і читаю за всіх вас молитву... Особливе слово про Кирилка Ілляшенка. До нього ми знали про юного Тарасика, якому 13-й минало... Кирилкові випало в такому віці рятувати пасажирів вмираючого автобуса... Хочу підкреслити для всіх, що найбільший у світі біограф Т.Г.Шевченка - сумнянин Павло Зайцев. Честь і слава всім сумнянам!
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14.04.2025 20:32 Відповісти
Треба знаходити і знищувати пускові установки іскандер і т.п. При сссрі шукали постійно ПУ Першинг-2, Ланси, крилаті ракети GLSM НАТО, а в ссср - ракети сс-20 і т.п. І це абсолютно реально. Супутники все бачать, а ракети пускали в білий день, бо були прильоти десь в 10:20.
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14.04.2025 21:37 Відповісти
 
 