Удар РФ по Сумах: Нацполіція показала перші кадри з місця атаки. ВIДЕО
Поліція оприлюднила перші кадри з місця ракетного удару РФ по Сумах.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук Нацполіції України.
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"Вербна неділя. День, коли вербові гілочки символізують життя, надію і мир. День, коли серця українців сповнюються вірою у світле завтра та молитвою за своїх рідних і за нашу землю", - зазначає поліція.
У результаті обстрілу зруйновано та пошкоджено кілька житлових будинків і об’єкти цивільної інфраструктури. На місце трагедії негайно прибули патрульні поліцейські, рятувальники та інші екстрені служби. Вони витягали людей з-під завалів, надавали допомогу пораненим та підтримували постраждалих.
"Сьогодні Україна знову бачить справжнє обличчя ворога. Ми вистоїмо. Ми пам’ятаємо кожне ім’я", - підкреслили в поліції.
Нагадаємо, російські загарбники 13 квітня завдали двох ракетних ударів по центру Сум. Внаслідок атаки 34 загинули, зокрема двоє дітей. Також 117 осіб дістали поранення, серед них дітей - 15.
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Треба н6е соплі пускати, а працювати над своєю зброєю яка буде точно так же вбивати мирних мешканців мацкви. А поки воюють лише віійськові - ми так і будемо воювати до безкінечності і страчати кілометр за кілометром. І тисячу життів за тисячу. Хай це навіть не "голубая-кровь-цивільні", а "чорножопі-раби-військові". Не розумію як ми перетворились в рабську країнбу де всім жалко цивільних але похєру на військових.
17 серпня близько 21:30 російська ракета «Іскандер» влучила у триповерховий житловий будинок на вул. Ахієзерів у Салтівському районі Харкова районі, внаслідок чого будівля була повністю зруйнована та сталася масштабна пожежа. Загинуло 19 людей, 22 постраждало.
* Міноборони Росії підтвердило ракетний удар по Харкову у своєму брифінгу.
За їхньою версією «високоточною зброєю наземного базування вражений пункт тимчасового базування іноземних найманців» і в результаті було «знищено понад 90 бойовиків»
Збирай військових разом, бажано вище командування в прифронтовому містечку! Бо так і так ракети запускають
Може десь заворушиться в рештках сірої речовини?
Бажаю вам всім лютої смерті !
Про це попереджували Україну закордонні партнери, а це означає - нове загострення бойових дій та спроба наступу в бік Харкова, Сум зі спробою їх блокади.