Зеленський про позицію США на перемовинах: Поки мир через силу працює в один бік - і тільки в наш

США застосовують силу на перемовинах поки лише проти України. Це, зокрема, блокування допомоги, аби домогтися згоди на припинення вогню. Втім російській стороні наразі подають тільки пропозиції.

Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю CBS news, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"США припинили нам допомогу і обмін розвідданим, знаючи, що для нас буде дуже болючий балістичний удар без розуміння, що йде навала рускіх ракет по наших цивільних. І ми, знаючи, що це зупинено, чуємо, що це умова, що воно (допомога та обмін розвідданими. – Ред.) розблокується, якщо Україна піде на безумовне припинення вогню, сказали: ми йдемо на безумовне припинення вогню. І тут у мене питання, як у президента. Мені заблокували щось і сказали: йди, інакше ми не розблокуємо, і в тебе будуть втрати і зброї, і допомоги, і розвідданих. У мене питання: що США зробили дзеркальне у бік рускіх? Іди на припинення вогню, інакше ось тобі дуже сильний санкційний пакет? Але якщо бути чесними і справедливими, то нам заблокували, а потім запропонували. Рускім запропонували і нічого не блокували", - розповів він.

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Він також наголосив, що коли йдеться про мир через силу, "виходить так, що мир через силу працює в один бік - і тільки в наш".

"Я вважаю, що це несправедливий підхід", - зауважив глава держави.

На його думку, Сполучені Штати повинні були зробити сильний крок.

"Ми на це ще дуже сильно надіємось і надіємось, що будуть умови в бік Росії, а не в бік України", - акцентував він.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що російські наративи переважають у США. Зеленський також закликав Трампа приїхати в Україну, перш ніж ухвалювати рішення про переговори. Сам Трамп відреагував на удар Росії по Сумах та заявив: "Це було жахливо. Мені сказали, що росіяни припустилися помилки.

Призупинення допомоги США

Зранку 4 березня стало відомом, що президент США Дональд Трамп розпорядився поставити на паузу всю американську військову допомогу Україні, щоб змусити Київ продемонструвати "добросовісну відданість" миру.

Один з американських чиновників у коментарі CNN зазначив, що наслідки призупинення наданні військової допомоги з боку США Україна відчує через деякий час. Можливо, кілька днів або тижнів. Проте як тільки запаси зброї та озброєння почнуть вичерпуватися, на країну чекатимуть серйозні наслідки.

Як повідомив журналіст Остап Яриш, рішення США призупинити допомогу Україні перш за все вплине на поставку ракет до ППО та боєприпасів до HIMARS та артилерії.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна наголосив, що рішення США тимчасово призупинити військову допомогу Україні означає, що Європа повинна допомагати Україні більше і швидше, ніж раніше, щоб заповнити цю прогалину.

У матеріалі The Economist йдеться, що рішення США про призупинення допомоги Україні призведе до більшої кількості втрат та руйнувань. Критичними елементами, пише видання, є зброя, її ремонт, ракети до ППО, система Starlink та, ймовірно, найважливіше, обмін розвідданими.

Головний радник президента Литви Гітанаса Науседи з питань національної безпеки Марюс Чеснулевічюс заявив, що рішення Вашингтона призупинити військову допомогу Україні не стало сюрпризом. Проте Європа готує відповідь.

Згодом видання The Economist написало, що наразі офіційного наказу Дональда Трампа щодо призупинення військової допомоги Україні немає.

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