УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5238 відвідувачів онлайн
Новини Передача Україні заморожених російських активів
1 635 17

Британія направила Україні майже $1 млрд із заморожених активів РФ, - Reuters

Перший транш британської позики надійде в Україну наступного тижня

У понеділок, 14 квітня, уряд Великої Британії переказав 752 мільйони фунтів стерлінгів (990 мільйонів доларів) Україні в рамках механізму кредитної підтримки "Групи семи" (G7). Кошти були надані за рахунок заморожених активів РФ.

Про це повідомляє Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Це другий транш із запланованих трьох загальною сумою 2,26 мільярда фунтів стерлінгів. Перший платіж у такому ж розмірі був здійснений 6 березня, а третій очікується у 2026 році.

Міністерка фінансів Британії Рейчел Рівз у коментарі до події наголосила на глобальних викликах, які спонукають до рішучої підтримки України:

"Світ змінюється на наших очах, перекроєний глобальною нестабільністю, зокрема російською агресією в Україні".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": З початку 2025 року втрати Росії, ймовірно, становлять близько 138 тисяч вбитими та пораненими, - британська розвідка

Автор: 

Велика Британія (5576) заморожені активи (561)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+1
Сто разів вже коментува:
- Ніякої допомоги у бюджет! (тобто зеленої наволочі!)
- хочте допомогти - роздайте ці гроши людям!
показати весь коментар
14.04.2025 17:29
+1
показати весь коментар
14.04.2025 17:31
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Краще - відсотки з активів. Менше, зате постійно.
А так активи передали - їх розікрали слуги - та й все.
показати весь коментар
14.04.2025 17:27 Відповісти
Краще контроль над мародеонею ... Те, що економісти- дипломати ведуть останнім часом справи своїми консультаціями після підсрачника вові у Білому Домі , включаючи й рідкоземельні недоугоди, а вялікава діплаМАТА Єрмака майже не чути... Навіває надії...
показати весь коментар
14.04.2025 17:30 Відповісти
Сто разів вже коментува:
- Ніякої допомоги у бюджет! (тобто зеленої наволочі!)
- хочте допомогти - роздайте ці гроши людям!
показати весь коментар
14.04.2025 17:29 Відповісти
Вата проп'є або витратить на треки якогось руснявого фашиста. Краще купіть у себе зброї (бажано проти ішакєдов) і передайте нам.
показати весь коментар
14.04.2025 17:34 Відповісти
Тобто ви проти постачання зброї ЗСУ для захисту від руснявого терору, але за роздачу аналога "вавіной тисячі"?
показати весь коментар
14.04.2025 17:40 Відповісти
Якщо ви за роздачу іноземних грошей у вигляді "вавіной тисячі", тобто всім підряд, то ви принципово від зєлєбота не відрізняєтесь.
показати весь коментар
14.04.2025 17:45 Відповісти
Порошенко - наш Гетьман!
показати весь коментар
14.04.2025 17:53 Відповісти
Glory to Lunar Coalition!
показати весь коментар
14.04.2025 18:02 Відповісти
та ***** ти з ним разом та й укупі!
показати весь коментар
14.04.2025 18:03 Відповісти
Диви, розклинило.
зэля йому не те, і Порошенко йому не це. Тоді хто?
показати весь коментар
14.04.2025 18:10 Відповісти
показати весь коментар
14.04.2025 17:31 Відповісти
Краще б зрої купили і напряму в бригади, а то вже з Сомалійськими піратами дехто нещодавно мости навів.
показати весь коментар
15.04.2025 00:00 Відповісти
 
 