Британія направила Україні майже $1 млрд із заморожених активів РФ, - Reuters

У понеділок, 14 квітня, уряд Великої Британії переказав 752 мільйони фунтів стерлінгів (990 мільйонів доларів) Україні в рамках механізму кредитної підтримки "Групи семи" (G7). Кошти були надані за рахунок заморожених активів РФ.

Про це повідомляє Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Це другий транш із запланованих трьох загальною сумою 2,26 мільярда фунтів стерлінгів. Перший платіж у такому ж розмірі був здійснений 6 березня, а третій очікується у 2026 році.

Міністерка фінансів Британії Рейчел Рівз у коментарі до події наголосила на глобальних викликах, які спонукають до рішучої підтримки України:

"Світ змінюється на наших очах, перекроєний глобальною нестабільністю, зокрема російською агресією в Україні".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": З початку 2025 року втрати Росії, ймовірно, становлять близько 138 тисяч вбитими та пораненими, - британська розвідка