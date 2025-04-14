Британія направила Україні майже $1 млрд із заморожених активів РФ, - Reuters
У понеділок, 14 квітня, уряд Великої Британії переказав 752 мільйони фунтів стерлінгів (990 мільйонів доларів) Україні в рамках механізму кредитної підтримки "Групи семи" (G7). Кошти були надані за рахунок заморожених активів РФ.
Про це повідомляє Reuters, інформує Цензор.НЕТ.
Це другий транш із запланованих трьох загальною сумою 2,26 мільярда фунтів стерлінгів. Перший платіж у такому ж розмірі був здійснений 6 березня, а третій очікується у 2026 році.
Міністерка фінансів Британії Рейчел Рівз у коментарі до події наголосила на глобальних викликах, які спонукають до рішучої підтримки України:
"Світ змінюється на наших очах, перекроєний глобальною нестабільністю, зокрема російською агресією в Україні".
Топ коментарі
+1 Vv Tt
показати весь коментар14.04.2025 17:29
+1 Алекс Скела
показати весь коментар14.04.2025 17:31
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А так активи передали - їх розікрали слуги - та й все.
- Ніякої допомоги у бюджет! (тобто зеленої наволочі!)
- хочте допомогти - роздайте ці гроши людям!
зэля йому не те, і Порошенко йому не це. Тоді хто?