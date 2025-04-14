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Новини Полонені громадяни Китаю
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Військовополонені громадяни Китаю: Українських військових не вбивали

Китайські полонені просять Китай їх забрати у рамках обміну

Громадяни Китаю, які воювали на боці РФ і яких взяли в полон українські військові на Донеччині, заявили, що готові до обміну. Вони також відкинули причетність уряду КНР до їхнього відправлення на війну.

Про це вони сказали під час пресконференції, передає Цензор.НЕТ.

"Ми готові до обміну і ми хочемо повернутися до Китаю на Батьківщину", - зазначив один із полонених.

Також вони наголосили, що раніше не мали стосунку до державних органів влади КНР і не служили в армії.

Один із полонених Ван Гуанцзюнь заявив, що не вбивав українських військових, воюючи на боці РФ.

"Місяць на полігоні, три дні на передовій і потім полон", - каже він.

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Чжан Ренбо і Ван Гуанцзюнь сказали, що задоволені ставленням до них в Україні та вважають, що їм пощастило не тільки вижити, а й отримати нормальне ставлення в полоні, цитує Інтерфакс-Україна.

У Гуанцзюня є "глибоке враження від українських військових".

"Нас перевезли в безпечне місце, до нас ставляться добре. Нам також влаштували їжу з Макдональдс", - сказав Ренбо.

"Все, що ми почули від росіян - не правда. Закликаю земляків не вірити росіянам, оскільки Росія не така сильна, як здається, і Україна не така слабка, як здається. Тому краще взагалі не брати участі у війнах ", - додав Ван.

Речник СБУ Артем Дехтяренко заявив, що китайських військовополонених утримують у належних умовах, пресконференцію проводили за їхньою згодою і для того, щоб продемонструвати світові, що на боці РФ воюють не тільки громадяни країни-агресора.

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Громадяни Китаю у полоні ЗСУ

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що українські захисники взяли в полон двох громадян Китаю у Донецькій області. Вони воювали у складі армії РФ.

За словами президента, ЗСУ вступили в бій з шістьма китайцями у Донецькій області в межах населених пунктів Тарасівка і Білогорівка, після чого двох взяли у полон.

Міністерство закордонних справ України викликало тимчасового повіреного у справах Китаю через участь громадян країни у війні Росії проти України на боці РФ.

Речниця Державного департаменту США Теммі Брюс заявила, що Штати знають про те, що Україна взяла в полон двох громадян Китаю, які воювали на боці Росії.

Автор: 

військовополонені (934) Китай (4584) війна в Україні (3839)


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Топ коментарі
+4
у низ з десятого поверху ...
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14.04.2025 19:29
+3
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14.04.2025 18:56
+3
На дроны сменять узкожопоглазых. Та и врут конечно они, в плену все врут. Китай от них открестился, мол наёмники они. Сразу пропечатал как взяли в плен---дохлый это козырь, не сыграешь. С гамна пуля. А корейцы пуздра смудрили, границу рахи не пересекали.
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14.04.2025 19:15
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Угощали рисовой водкой?
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14.04.2025 18:51 Відповісти
усе робили як вчили кацапи - вбивали та катували тільки мирних
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14.04.2025 18:54 Відповісти
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14.04.2025 18:56 Відповісти
На когож їх обмінювати збираються ,що наші військовополонені є в Китаї , до речі, на боці України теж воюють не тільки громадяни України і що з того ?
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14.04.2025 18:57 Відповісти
відпустити з розумінням
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14.04.2025 19:08 Відповісти
Куди відпустити ?
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14.04.2025 19:09 Відповісти
у низ з десятого поверху ...
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14.04.2025 19:29 Відповісти
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14.04.2025 19:46 Відповісти
На дроны сменять узкожопоглазых. Та и врут конечно они, в плену все врут. Китай от них открестился, мол наёмники они. Сразу пропечатал как взяли в плен---дохлый это козырь, не сыграешь. С гамна пуля. А корейцы пуздра смудрили, границу рахи не пересекали.
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14.04.2025 19:15 Відповісти
На блок-постах стояли, горобців рахували
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14.04.2025 19:03 Відповісти
Черговий "Гітлер капут!" з китайським акцентом, *****.
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14.04.2025 19:04 Відповісти
ага. стриляли исключительно по воробьям и воронам
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14.04.2025 19:06 Відповісти
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14.04.2025 19:14 Відповісти
Як багато уваги до цього китайського лайна.
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14.04.2025 19:22 Відповісти
Не будьмо дебілами!
У Китаї за найманство без дозволу можно мабуть добре огрести!
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14.04.2025 19:41 Відповісти
Дармоiди, пля! Вирахувати бойовi з зарплати.
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14.04.2025 20:17 Відповісти
Це військові армії КНР. Не вбивали військових? Вбивали цивільних,як у 1918-1922 роках. Ніякого обміну. Шибеницях демонстрацією по ТБ. Родичам рахунок за мотузку та ешафот.
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14.04.2025 20:31 Відповісти
Були б найманці не просилися б на обмін,бо в Китаї їх чекала б смерть." Ми готові до обміну" . Ахто тебе питає,до чого ти готовий,********?
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14.04.2025 20:36 Відповісти
Брешуть. І надалі брехатимуть.
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14.04.2025 21:16 Відповісти
Треба запропонувати Сі Цзіньпіню обміняти цих паскуд на хутіна.
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14.04.2025 23:33 Відповісти
 
 