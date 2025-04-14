Військовополонені громадяни Китаю: Українських військових не вбивали

Громадяни Китаю, які воювали на боці РФ і яких взяли в полон українські військові на Донеччині, заявили, що готові до обміну. Вони також відкинули причетність уряду КНР до їхнього відправлення на війну.

Про це вони сказали під час пресконференції, передає Цензор.НЕТ.

"Ми готові до обміну і ми хочемо повернутися до Китаю на Батьківщину", - зазначив один із полонених.

Також вони наголосили, що раніше не мали стосунку до державних органів влади КНР і не служили в армії.

Один із полонених Ван Гуанцзюнь заявив, що не вбивав українських військових, воюючи на боці РФ.

"Місяць на полігоні, три дні на передовій і потім полон", - каже він.

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Чжан Ренбо і Ван Гуанцзюнь сказали, що задоволені ставленням до них в Україні та вважають, що їм пощастило не тільки вижити, а й отримати нормальне ставлення в полоні, цитує Інтерфакс-Україна.

У Гуанцзюня є "глибоке враження від українських військових".

"Нас перевезли в безпечне місце, до нас ставляться добре. Нам також влаштували їжу з Макдональдс", - сказав Ренбо.

"Все, що ми почули від росіян - не правда. Закликаю земляків не вірити росіянам, оскільки Росія не така сильна, як здається, і Україна не така слабка, як здається. Тому краще взагалі не брати участі у війнах ", - додав Ван.

Речник СБУ Артем Дехтяренко заявив, що китайських військовополонених утримують у належних умовах, пресконференцію проводили за їхньою згодою і для того, щоб продемонструвати світові, що на боці РФ воюють не тільки громадяни країни-агресора.

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Громадяни Китаю у полоні ЗСУ

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що українські захисники взяли в полон двох громадян Китаю у Донецькій області. Вони воювали у складі армії РФ.

За словами президента, ЗСУ вступили в бій з шістьма китайцями у Донецькій області в межах населених пунктів Тарасівка і Білогорівка, після чого двох взяли у полон.

Міністерство закордонних справ України викликало тимчасового повіреного у справах Китаю через участь громадян країни у війні Росії проти України на боці РФ.

Речниця Державного департаменту США Теммі Брюс заявила, що Штати знають про те, що Україна взяла в полон двох громадян Китаю, які воювали на боці Росії.