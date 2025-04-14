Виявилося, що Росія не така сильна, а Україна не така слабка, - полонений громадянин Китаю

Військовополонені з Китаю, які воювали у складі ЗС РФ і були взяті в полон Силами оборони на Донеччині, закликали Пекін сприяти організації їхнього обміну на українських військовополонених, яких утримує Росія.

Про це вони повідомили під час пресконференції, організованій Службою безпеки України, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"Ми всі хочемо повернутися до Китаю, на батьківщину. Ми сподіваємося, що китайський уряд може допомогти: тобто здійснити обмін між Україною та Росією і ми повернемося до Китаю", – сказав військовополонений Чжан Ренбо.

"Нашим співгромадянам із Китаю, які захочуть взяти участь у цій війні, ми хочемо сказати, що не варто цього робити. Тому що все, що ми почули від росіян, – це була неправда. І виявилося, що росія не така сильна, а Україна не така слабка. І тому краще – взагалі не брати участі у війнах", - вважає військовополонений Ван Гуанцзюнь.

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За словами обох іноземців, вони підписали контракти з Міноборони РФ, спокусившись на велику одноразову грошову винагороду та подальші щомісячні виплати у розмірі 200-250 тис. рублів. Один із них підписував контракт у Ростові, інший – у Казані.

Як стверджують полонені, потім їх перевезли у польові наметові табори для короткотривалого навчання, а згодом – до тимчасово окупованого Донецька.

Після того, як вони опинилися в полоні, їх передали представникам СБУ та перевезли у безпечне місце далі від лінії фронту, а потім – до Києва, де утримують у гарних умовах і добре ставляться.

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"Війна зовсім відрізняється від того, що ми бачили в кіно і по телевізору. Хочу сказати своїм рідним, що мені зрештою дуже пощастило: ставлення в Україні до мене – дуже хороше", – відзначає Ренбо, додавши, що усвідомлює, що має нести покарання за участь у війні.

Нагадаємо, СБУ проводить необхідні слідчі заходи для встановлення всіх обставин участі громадян КНР у війні РФ проти України та перевіряє покази цих полонених.

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Громадяни Китаю у полоні ЗСУ

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що українські захисники взяли в полон двох громадян Китаю у Донецькій області. Вони воювали у складі армії РФ.

За словами президента, ЗСУ вступили в бій з шістьма китайцями у Донецькій області в межах населених пунктів Тарасівка і Білогорівка, після чого двох взяли у полон.

Міністерство закордонних справ України викликало тимчасового повіреного у справах Китаю через участь громадян країни у війні Росії проти України на боці РФ.

Речниця Державного департаменту США Теммі Брюс заявила, що Штати знають про те, що Україна взяла в полон двох громадян Китаю, які воювали на боці Росії.

У Китаї, коментуючи заяву Зеленського, закликали "не вдаватися до безвідповідальних висловлювань" та "бути тверезими й розсудливими" в розумінні ролі Китаю в російсько-українській війні.

Згодом Зеленський заявив, що проти України у складі російсько-окупаційних військ воюють щонайменше кілька сотень громадян Китаю.

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