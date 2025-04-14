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Новини Полонені громадяни Китаю Участь громадян Китаю у війні проти України
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Виявилося, що Росія не така сильна, а Україна не така слабка, - полонений громадянин Китаю

Китайські полонені дали пресконференцію у Києві

Військовополонені з Китаю, які воювали у складі ЗС РФ і були взяті в полон Силами оборони на Донеччині, закликали Пекін сприяти організації їхнього обміну на українських військовополонених, яких утримує Росія.

Про це вони повідомили під час пресконференції, організованій Службою безпеки України, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"Ми всі хочемо повернутися до Китаю, на батьківщину. Ми сподіваємося, що китайський уряд може допомогти: тобто здійснити обмін між Україною та Росією і ми повернемося до Китаю", – сказав військовополонений Чжан Ренбо.

"Нашим співгромадянам із Китаю, які захочуть взяти участь у цій війні, ми хочемо сказати, що не варто цього робити. Тому що все, що ми почули від росіян, – це була неправда. І виявилося, що росія не така сильна, а Україна не така слабка. І тому краще – взагалі не брати участі у війнах", - вважає військовополонений Ван Гуанцзюнь.

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За словами обох іноземців, вони підписали контракти з Міноборони РФ, спокусившись на велику одноразову грошову винагороду та подальші щомісячні виплати у розмірі 200-250 тис. рублів. Один із них підписував контракт у Ростові, інший – у Казані.

Як стверджують полонені, потім їх перевезли у польові наметові табори для короткотривалого навчання, а згодом – до тимчасово окупованого Донецька.

Після того, як вони опинилися в полоні, їх передали представникам СБУ та перевезли у безпечне місце далі від лінії фронту, а потім – до Києва, де утримують у гарних умовах і добре ставляться.

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"Війна зовсім відрізняється від того, що ми бачили в кіно і по телевізору. Хочу сказати своїм рідним, що мені зрештою дуже пощастило: ставлення в Україні до мене – дуже хороше", – відзначає Ренбо, додавши, що усвідомлює, що має нести покарання за участь у війні.

Нагадаємо, СБУ проводить необхідні слідчі заходи для встановлення всіх обставин участі громадян КНР у війні РФ проти України та перевіряє покази цих полонених.

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Громадяни Китаю у полоні ЗСУ

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що українські захисники взяли в полон двох громадян Китаю у Донецькій області. Вони воювали у складі армії РФ.

За словами президента, ЗСУ вступили в бій з шістьма китайцями у Донецькій області в межах населених пунктів Тарасівка і Білогорівка, після чого двох взяли у полон.

Міністерство закордонних справ України викликало тимчасового повіреного у справах Китаю через участь громадян країни у війні Росії проти України на боці РФ.

Речниця Державного департаменту США Теммі Брюс заявила, що Штати знають про те, що Україна взяла в полон двох громадян Китаю, які воювали на боці Росії.

У Китаї, коментуючи заяву Зеленського, закликали "не вдаватися до безвідповідальних висловлювань" та "бути тверезими й розсудливими" в розумінні ролі Китаю в російсько-українській війні.

Згодом Зеленський заявив, що проти України у складі російсько-окупаційних військ воюють щонайменше кілька сотень громадян Китаю.

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Автор: 

військовополонені (934) Китай (4584) полон (1560) СБУ (12809) війна в Україні (3839)


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Топ коментарі
+5
чіво? ) цапи ще у 23-му році прийняли закон, який наша влада по суті у них списала і в минулому році і собі проголосувала щось подібне про посилення мобілізаційних заходів (електронні кабінети, резерв+). і зараз у цапів у цій електронній базі налічується близько 15-17 млн. чоловік, яких визначено як мобілізаційний резерв. пукіну поки що немає сенсу запускати свою бусифікацію, бо у нього є гроші і за гроші там ті люмпени йдуть самі. стає менше йти, то ті кремляді піднімають грошові ставки за підписання контракту для більшого стимулу. вони там чітко розуміють і усвідомлюють, що воїн той кращий, який прийшов на війну сам, а не коли бусифікований. проте коли їх припече, то вони можуть і до бустфікації своєї вдатися. але їх поки не припікає. їм ще поки вистачає грошей платити тому м'ясу і вони лізуть і далі потрошку вперед. тож не варто тих рожевих ілюзій про те, що на болотах нема вже кому воювати. це не так.
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14.04.2025 21:02
+3
дуже компітентний експерт . будемо знати. держіть " в курсе"
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14.04.2025 20:26
+3
прям новий Конфуцій. ))
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14.04.2025 20:45
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дуже компітентний експерт . будемо знати. держіть " в курсе"
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14.04.2025 20:26 Відповісти
прям новий Конфуцій. ))
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14.04.2025 20:45 Відповісти
Любого, хто важає що декілька тисяч чмобіків могло взяти Двохмільйоне місто - можна вважати блаженним.
Сама найбільша брехня що засіла в головах після Другої Світової - що одна держава може знищити іншу. З 1945 року кількість держав учетверилась з 50 до 200.
сам *******%фюрер ліліпутін жодної держави не знищив, навіть навпаки наплодив кучу псевдо-республік з якими незнає що робити далі...
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14.04.2025 23:09 Відповісти
Максимальное колличество населения которое могла мобилизовать Рашка в 2022 году, это 5 миллионов. Запомните эту цифру. На сегодняшний день, Рашка может мобилизовать не более одного миллиона.
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14.04.2025 20:27 Відповісти
чіво? ) цапи ще у 23-му році прийняли закон, який наша влада по суті у них списала і в минулому році і собі проголосувала щось подібне про посилення мобілізаційних заходів (електронні кабінети, резерв+). і зараз у цапів у цій електронній базі налічується близько 15-17 млн. чоловік, яких визначено як мобілізаційний резерв. пукіну поки що немає сенсу запускати свою бусифікацію, бо у нього є гроші і за гроші там ті люмпени йдуть самі. стає менше йти, то ті кремляді піднімають грошові ставки за підписання контракту для більшого стимулу. вони там чітко розуміють і усвідомлюють, що воїн той кращий, який прийшов на війну сам, а не коли бусифікований. проте коли їх припече, то вони можуть і до бустфікації своєї вдатися. але їх поки не припікає. їм ще поки вистачає грошей платити тому м'ясу і вони лізуть і далі потрошку вперед. тож не варто тих рожевих ілюзій про те, що на болотах нема вже кому воювати. це не так.
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14.04.2025 21:02 Відповісти
Плешивый уже пробовал тестовую мобилизацию - увидел реакцию и решил с этим не играться. Сегодня не 2022й, орки поумнее уже понимают, что на 90% пойти на "СВО" - билет в один конец, и потому в случае принудительной мобилизации там начнется бурление похлеще предыдущего, что чревато эффектом домино. Если вы думаете, что у путлера ну очень монолитная власть - вы плохо знаете историю мордора.
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15.04.2025 01:41 Відповісти
ну такоє. на бурлєніє говєн плєшивому плювати по великому рахунку. для цього у нього є росгвардії кілька мільйонів та омону. і якщо, а точніше навіть коли його припече питання примусової мобілізації, то він на це піде. просто зараз його це питання не припікає, то він тому і не вдається до примусової мобілізації. бурлєніями говєн його не злякати. потрібні реальні бунти. по типу пригожина. от тільки пригожин бунтував не проти війни, в проти того, що герасимов і шойгк неефективно воюють і погано забезпечують його вагнерів. він ж так і казав тоді, що підемо на кремль і наведемо там порядок, а потім знову повернемося на фронт. тобто спочатку був заклик до плєшивого прибрати шойгу і герасимова. коли плєшивий не прибрав, то пригожин сказав, що тоді вони йдуть прибрати ще і дєдушку. і коли приберуть ще й дєдушку разом з герасимовим і шойгу, то потім знову повернуться на фронт. тож тут в ті бурлєнія говєн, які потім переростуть у масові протести проти війни зараз віриться дуже мало, це майже нереально. певна річ, що навіть такі бурлєнія говєн для ху йла є небажані, тому він і не бусифікує поки, а просто платить свому люмпену за його смерть, типу іди вмирай, щоб твої родичі потім трохи пожили заможно. і вони йдуть.
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15.04.2025 06:39 Відповісти
Вам сколько лет? ссср был в разы мощнее, милитаризированнее и идеологизированнее, чем нынешний мордор, я это хорошо помню. И после Афгана развалился как карточный домик. И вот это вот "мы как один умрем в борьбе за это" и "союз нерушимый" превратилось во "все равно какая власть - лишь бы колбасу и водку подешевле" и "величайшая геополитическая катастрофа века". Если элиты задолбаются бабло терять и жить в ограничениях, они найдут способ совершить переворот - почитайте историю мордора - и не таких тиранов заваливали. Так что пуйло боится, иначе бы не прятался по бункерам и не встречался только с ФСБ-шниками под видом шахтеров и доярок.
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15.04.2025 13:50 Відповісти
та застав я ще той совок. навіть у школу ходив кілька класів ще при совку. тільки от совок валили не бунтами, не протестами, а самі московити вирішили скинути той баласт у вигляді кормлєнія тих республік і щоб під час того шухєру бабло все викачати у швейцарські банки. про золото партії дуже багато історій ходить. та й заощадження людські в ощадбанках попропадали. і совок - це була багатонаціональна солянка, такий собі концтабір народів. а сьогодні нема на мордорі вже тих народів. назви є, а по факту нема. за винятком хіба що чеченців, дагів та може ще якихось народів невеличких. тому на повстання там і бунти за розвал федерації можна не надіятись. і тут не варто нинішню федерацію із совком рівняти. тим паче, що у совку першими із совка вийшла саме федерація, а не інші республіки. цапи 12 червня це зробили, ну а наші вже потім слідом 24 серпня проголосували. а еліти там зараз монолітні і гуртуються навколо тієї кремлівської гебні. хто не такий, то під ніж чи під новічок. і зараз там найближче оточення фюрера - ротенберги, тимченки і прочі ковальчуки з патрушевими, то вони зараз проводять там націоналізацію багатьох жирних об'єктів. під гучним гаслом націоналізації проходить по суті бепредєл по переділу власності і активів, віджимають жирні куски на користь надійних прихильників фюрера. і так, бидло там зараз помирає нє за власть совєтов, а тупо за бабло, яке їм платять за контракт в надії, шо авось їх пронесе і вони будуть при баблі. тож поки там є бабло, то воювати вони будуть. і не будуть бунтувати. а бабло в них ще буде, бо нафта продається їхня і Трумп не поспішає посилювати санкції проти них. навпаки, він буде Україну штовхати до визнання за кацапами втрачених земель.
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15.04.2025 14:14 Відповісти
Брехня - можна було мобілізувати УСІХ 140 млн. - особливо кацапських "свіносамок" поставивши за токарні верстати - некуй по турциям ездить...
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14.04.2025 23:12 Відповісти
потрібно щоб був невеликий скандал або якійсь інші напруження між Китаєм та рашкою через такі дії. Щоб Китай дав зрозуміти рашці що не потерпить вмайбутьному такі дії.
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14.04.2025 20:30 Відповісти
В общем не заладилось у Ренбо. Прекрасное начало(денежки), теперь вот в плену "поют соловьи".
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14.04.2025 21:18 Відповісти
Чжан Ренбо мабуть надивився фільмів з Рембо і Джекі Чаном і вирішив що він не гірше, ще й грошей заробити.
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14.04.2025 22:13 Відповісти
Читав що харчі їм з Макдон носять . **** , гімна собачого з під Макдо . На кацапа 10 т в місяць припадає . Цих обізян ледь не з ресторанів харчують . Конвенція блд . А по якій Конвенції поза штат виводять?
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14.04.2025 23:13 Відповісти
Дивіться ширше: Мак - це американська їжа, а це геополітична спецоперація: таким чином наші хочуть посварити Китай з США
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15.04.2025 01:42 Відповісти
Всі обговорюють цього китайця що він пішов вбивати українців прочитав об'яву в інтернеті(кітайському).Але забувають що в кітає блокується все в неті,що дер.устрію в китає,але вільно проходять рашістськи об'яви.За кожним китайцем слідкує влада не тіки з допомогою відеокамер,а і з допомогою приложеній на смартфоні.А китай це діктатура.А що робить наша "патриотична" влада,присадивши всіх на "дію" і не тіки.Но гупікам поборабану бо зручно.Навіть пропонують вибори провести в "дії".Так яку країну хочуть побудувати ЗЕ і його "менеджери" після припинення війни???Аналог диктатурі китаю,рашці.
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15.04.2025 05:41 Відповісти
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15.04.2025 12:34 Відповісти
 
 