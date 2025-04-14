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Боєць 39-ї ОБрБО "Хитрий" - мінус 18 окупантів у першому бою. ВIДЕО

Командир взводу 39-ї окремої бригади берегової оборони "Хитрий" – про те, через яку хворобу не міг потрапити до війська, як це – взяти на себе роль лідера в бою, які рішення є найважчими, чому хлопці намагаються не псувати настрій один одному і що більше ніколи не зробить після війни.

Розмову з військовим дивітьсяся на Цензор.НЕТ.

Перший вихід "Хитрого" на лівий берег Дніпра став для нього справжнім бойовим хрещенням. Коли на його групу вийшли одразу 20 окупантів, довелося вступити в контактний бій. Майже усіх противників було ліквідовано. І то був лише початок, адже подібні штурми "Хитрому" та його побратимам доводилося відбивати майже щодня протягом кількох тижнів.

Разом зі своїми бійцями "Хитрий" пройшов багато випробувань. Та й зараз готовий з ними у вогонь і воду. "Я себе відчуваю більше не командиром, а другом для хлопців. Я завжди разом із ними і не цураюся жодної роботи. Треба щось для них привезти – везу. Треба копати – стану разом із ними і копатиму. Вважаю, якщо ми не можемо дружити, то й працювати разом не зможемо", – переконаний він.

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Автор: 

Херсонська область (5744) Херсонський район (259) Кринки (3) війна в Україні (3839) 39 окрема бригада берегової оборони (1)


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Бережи вас Боже, хлопці! Бажаю дійти до Перемоги живими та неушкодженими!!!
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14.04.2025 23:54 Відповісти
Талант воїна, бійця не кожному відміряно. Ними народжуються.
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15.04.2025 01:19 Відповісти
Дякуємо !
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15.04.2025 10:06 Відповісти
Дякуємо Воїн!
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15.04.2025 15:08 Відповісти
Дякуємо Герою...
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16.04.2025 20:08 Відповісти
 
 