Боєць 39-ї ОБрБО "Хитрий" - мінус 18 окупантів у першому бою. ВIДЕО

Командир взводу 39-ї окремої бригади берегової оборони "Хитрий" – про те, через яку хворобу не міг потрапити до війська, як це – взяти на себе роль лідера в бою, які рішення є найважчими, чому хлопці намагаються не псувати настрій один одному і що більше ніколи не зробить після війни.

Розмову з військовим дивітьсяся на Цензор.НЕТ.

Перший вихід "Хитрого" на лівий берег Дніпра став для нього справжнім бойовим хрещенням. Коли на його групу вийшли одразу 20 окупантів, довелося вступити в контактний бій. Майже усіх противників було ліквідовано. І то був лише початок, адже подібні штурми "Хитрому" та його побратимам доводилося відбивати майже щодня протягом кількох тижнів.

Разом зі своїми бійцями "Хитрий" пройшов багато випробувань. Та й зараз готовий з ними у вогонь і воду. "Я себе відчуваю більше не командиром, а другом для хлопців. Я завжди разом із ними і не цураюся жодної роботи. Треба щось для них привезти – везу. Треба копати – стану разом із ними і копатиму. Вважаю, якщо ми не можемо дружити, то й працювати разом не зможемо", – переконаний він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Операція в Кринках: ЗМІ розповіли подробиці висадки морпіхів на лівобережжі Херсонщини