Знищено техніку та піхоту ворога на Покровському напрямку. Окупанти намагалися прорвати нашу оборону біля Костянтинополя, - ОСУВ "Хортиця"

Минулої доби на Харківському напрямку противник наступальних дій не проводив. Фіксуються спроби і намагання ворога покращити своє тактичне положення у так званій "сірій зоні" біля населеного пункту Сотницький Козачок.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОСУВ "Хортиця".

Як зазначається, на Куп’янському напрямку ворог намагався безуспішно провести штурмові дії біля Загризового. Сили оборони не допускають переміщення військ противника на західний берег річки Оскіл.

На Лиманському напрямку окупаційна армія атакувала біля населених пунктів Надія, Ольгівка, Новомихайлівка, Рідкодуб, Зелена Долина, Торське та Нове. Штурмові дії ворога відбито. Спроби ворога покращити тактичне положення у Серебрянському лісництві виявилися марними.

За даними ОСУВ "Хортиця", підрозділи Сил оборони не допустили просування ворога на Сіверському напрямку біля Верхньокамʼянського та Сіверська.

Читайте також: На Покровському напрямку фіксують найбільшу кількість застосування бронетехніки, - ОСУВ "Хортиця"

Також зазначається, що на Краматорському та Торецькому напрямках противник проводив штурмові дії різної інтенсивності в районах Предтечиного, Часового Яру, Диліївки та Торецька. Втрат позицій не допущено.

"Російська армія не припиняє спроб атакувати наші оборонні укріплення на Покровському напрямку. Противник вів штурмові дії в бік Єлизаветівки, Котлярівки, Олексіївки, Новоторецького, Лисівки, Удачного, Котлиного та Андріївки. Наші захисники знищили танк, три бронемашини та два автомобілі. По піхоті противника нанесено вогневе ураження. Українські воїни не допустили погіршення тактичного положення", - йдеться у повідомленні.

Також ОСУВ "Хортиця" інформує, що на Новопавлівському напрямку ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших захисників у районі Костянтинополя, Розливу та Багатиря. Біля Бурлацького Силам оборони вдалося знищити квадроцикл та чотири мотоцикли.

Також читайте: Українські захисники знищили кілька мостів ворога через Оскіл, проте росіяни продовжують будувати нові, - ОСУВ "Хортиця"

Раніше в ОСУВ "Хортиця" зазначали, що окупанти значно активізувалися на Лиманському напрямку, застосовуючи легку техніку.