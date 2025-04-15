Глава МЗС Туреччини Фідан та Рубіо обговорили припинення вогню в Україні, - ЗМІ

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан та державний секретар США Марко Рубіо провели телефонну розмову, під час якої обговорили можливість припинення вогню у війні Росії проти України.

Про це повідомляє CNN Türk із посиланням на джерела в турецькому МЗС, інформує Цензор.НЕТ.

Окрім ситуації в Україні, дипломати обговорили двосторонні відносини між Туреччиною та США, події в Сирії та гуманітарну кризу в секторі Гази.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США хотіли б припинення вогню в Україні на справедливих умовах, - сенатор-демократ Кейн

Зусилля щодо досягнення режиму припинення вогню в Україні стали однією з ключових тем розмови.

Як зазначається, раніше CNN Türk повідомив із посиланням на Міноборони Туреччини, що 15-16 квітня в Анкарі нібито мають пройти переговори між українською та російською делегаціями з питань безпеки в Чорному морі.

У відповідь на це Міністерство закордонних справ України спростувало інформацію, заявивши, що жодних зустрічей із російською стороною в Анкарі не заплановано.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Під час мого першого президентства Путін навіть не думав про війну, - Трамп