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Новини Трамп про війну в Україні Припинення вогню між Україною та РФ
14 520 83

Під час мого першого президентства Путін навіть не думав про війну, - Трамп

Нова заява Трампа про Путіна та війну в Україні

Президент США Дональд Трамп вкотре звинуватив Джо Байдена у війні РФ проти України.

Про це він сказав під час зустрічі з президентом Ель-Сальвадору Наїбом Букеле в Білому домі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я хочу зупинити вбивства. І я думаю, що в цьому плані ми добре справляємося. Думаю, дуже скоро у вас будуть дуже хороші пропозиції", - зазначив він.

"І ви подивіться на Путіна. Я не кажу, що хтось з них ангел. Але я скажу вам, що я пройшов чотири роки [на першій каденції], і це [війна] навіть не було питанням. Він [Путін] ніколи б не почав цього. І я казав йому: "Не роби цього. Ти не будеш цього робити". І це було для нього як зіниця ока, але не було жодного шансу, що він би це зробив", - сказав президент США.

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Натомість Трамп розповів, як, на його думку, мав би діяти Джо Байден, щоб зупинити війну в Україні. 

За його словами, його попередник міг зупинити війну, "знизивши ціни на нафту", але не зробив цього.

"Байден тримав ціни високими, бо унеможливив видобуток. І що тепер робити? У нас тепер країна, яка втратила 25% своєї території, найкращі місця, мільйони людей загинуло… Це була війна Байдена, і я намагаюся її зупинити...", - додав він.

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Нагадаємо, напередодні Дональд Трамп, коментуючи удар РФ по Сумах, заявив: "Я вважаю, що це було жахливо. І мені сказали, що вони зробили помилку. Але я вважаю, що це жахливо. Я вважаю, що вся війна - це жахливо".

Автор: 

путін володимир (23803) Трамп Дональд (5610) війна в Україні (3839) припинення вогню (137)


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Топ коментарі
+46
Трумп!
Пиззуном ти був, пиззуном ти і лишишся!
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14.04.2025 20:05
+43
Але дату не назвав. Клоун
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14.04.2025 20:05
+34
***** , про дедлайн , хоч в курсі ...?
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14.04.2025 20:07
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Трумп!
Пиззуном ти був, пиззуном ти і лишишся!
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14.04.2025 20:05 Відповісти
наступний прояв сарказму - 24 год тепер дед-лайн ...
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14.04.2025 23:46 Відповісти
Та скажите уже рыжему, хутин начал войну ещё в 14 году и не прекращал. Демагог. Но на задании от...ну, вы догадались!
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15.04.2025 19:43 Відповісти
Але дату не назвав. Клоун
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14.04.2025 20:05 Відповісти
дата? кінець його каденції
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14.04.2025 22:14 Відповісти
***** , про дедлайн , хоч в курсі ...?
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14.04.2025 20:07 Відповісти
"мільони людей загинуло"-він чи з марсу прилетів чи дятєл чи йому дають хибну проросійську інформацію
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14.04.2025 20:27 Відповісти
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14.04.2025 20:08 Відповісти
саме так в ядерному попелі мають згоріти мацква, санкт-ч-ленінград, челяба, пермь, новосібірск !!!
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15.04.2025 10:17 Відповісти
Шкода що картинка на базі саме російської гри.
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15.04.2025 18:53 Відповісти
В день какой неведомо, в никаком году🤣
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14.04.2025 20:09 Відповісти
24 часа !
і не хвилиною більше...

.
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14.04.2025 20:10 Відповісти
Словацькі психіатри значно більш кваліфіковані ніж американські.
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14.04.2025 20:10 Відповісти
Жосткий пацик...
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14.04.2025 20:11 Відповісти
пацюк
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14.04.2025 20:14 Відповісти
Та запитай у путіна,чого починав війну,не сумівши виграти у нещасний безядерний Украіні?Чого зараз чекае ракети і побіраецця по кітаях,іраках,північних кореях?Спитай,спитай у того недоумка,чого не може виграти?
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14.04.2025 20:13 Відповісти
Рудий , тепер , дуже допомагає ***** виграти !
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14.04.2025 20:14 Відповісти
ну що а то пуйло нападе да (ц) 3 ний
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14.04.2025 20:16 Відповісти
Краснов працює....
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14.04.2025 20:13 Відповісти
І шо ти свому дружбану зробиш? У сраку цьомкнеш?
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14.04.2025 20:14 Відповісти
Замовить портрет Меланії щоб повісити над ліжком поряд зі своєю пикою у виконанні "ізвєснава рускава художніка"
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14.04.2025 20:32 Відповісти
Трампу тоже установили дедлайн - 5 месяцев такой политики и республиканцев вынесут вперёд ногами на межсезонных выборах и они это прекрасно понимают.
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14.04.2025 20:16 Відповісти
Поэтому, либо ты меняешь свою политику, либо потеряешь большинство и получишь Импичмент.
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14.04.2025 20:17 Відповісти
Виглядає, що така політика наразі влаштовує обидві партії. Поки якихось активних блокувань немає, крім деяких грантів USAID і технічних питань.
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14.04.2025 20:19 Відповісти
Пара ще не зірвала кришку.
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14.04.2025 20:21 Відповісти
Демократы сейчас не имеют политической силы. Да и дают чуваку об@раться по полной что им на руку.
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14.04.2025 20:21 Відповісти
Нижче цієї статті є інша про сенатора демократів, наводить на інші роздуми.
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14.04.2025 20:35 Відповісти
А я думав, що припинення вогню вже почалося. Чи ще не починалося? Чи то не для варварів?
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14.04.2025 20:16 Відповісти
Два дедЛайна
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14.04.2025 20:16 Відповісти
Україна нам навіть доставляла їжу з McDonald's. Загалом, гарні враження, - перші коментарі полоненого китайця
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14.04.2025 20:17 Відповісти
"Але я скажу вам, що я пройшов чотири роки [на першій каденції], і це [війна] навіть не було питанням" - вiйна почалася 2014 року, довбень
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14.04.2025 20:19 Відповісти
І Порошенко здав Україну
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14.04.2025 20:22 Відповісти
Звiльнить пютiна з посади, чи що?
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14.04.2025 20:19 Відповісти
боти по,як команді летять на новини з Трампом
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14.04.2025 20:21 Відповісти
Президент США Дональд Трамп стверджує, що нібито встановив дедлайн для кремлівського диктатора Володимира Путіна для припинення вогню у війні проти України. Джерело: https://censor.net/ua/n3546788

До коли ???
До Великодня ?
До 9-го травня ?
Можна почути конкретні терміни
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14.04.2025 20:22 Відповісти
Можно, ща дед може оклемается и шота вспомнит.)))
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14.04.2025 21:31 Відповісти
До кінця його каденції.
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14.04.2025 21:45 Відповісти
То дедлайн ганьби самого трампа і його гоп-команди
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14.04.2025 20:22 Відповісти
Трамп казав, що пройшов тест на когнітивні здібності, але судячи з його останніх заяв - він нап....
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14.04.2025 20:23 Відповісти
Якщо цей ідіот буде і надалі шкодити американцям, то його чекає доля навіть не Кенеді, а Чаушеску
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14.04.2025 20:24 Відповісти
Це немає сенсу навіть коментувати, срати путлер на ці дедлайни хотів
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14.04.2025 20:25 Відповісти
Чотири роки за його каденції йшла війна, але він того не помічав. Дебіл і брехун. Удар по Сумах - "мені сказали, що вони зробили помилку". Сам ти мерзенна помилка природи.
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14.04.2025 20:26 Відповісти
кто там интересно такой любитель кацапни в команде Трампа? платит ли Хйло достаточно, или копейки, как привык, типа, 20 баксов это 20 баксов? и нахрена такое вообще им надо?
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14.04.2025 20:27 Відповісти
24 часа!
100 дней!
а если кто еще не верит моему ******* - я еже и больще напиизжу!
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14.04.2025 20:28 Відповісти
Заїло платівку . Одне і те ж кожного Божого дня. Я би, та не я би. Ідіот старий. З кожним днем трампа все менше і менше сприймають всерйоз. Пуста балаканина, на фоні воєнних злочинів ху..ла...
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14.04.2025 20:28 Відповісти
Шо він гиле? - двома руками на голову хер натягнеш
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14.04.2025 20:29 Відповісти
Дедлайн без дати - це ноу-хау від рудого блазня. Боже, який же він придурок!
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14.04.2025 20:30 Відповісти
Америкою керуе не Закон і право а Деменція і Шулерство Це. Повне. Зеро....
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14.04.2025 20:32 Відповісти
Викиньте з новин цього рудого пса! Воно зранку говорить одне,по обіді відхрещується від ранішніх слів,ввечері несе чергову нісенітницю. Краще нехай розкаже своїм виборцям, як воно на фоні кризи ,миє капітали.
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14.04.2025 20:41 Відповісти
балабол
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14.04.2025 20:41 Відповісти
"Дони ты уже дед,
И слова твои - бред.
Ты уж стар,ты уж сед,
Нить теряешь бесед.
А Меланья твоя,
Молода, хороша.
Не губи ей житьё,
Мне отдай ты её.
Желтой краски ведро,
Дам тебе за неё."
(румынская народная)
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14.04.2025 20:55 Відповісти
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14.04.2025 21:04 Відповісти
Старая бабка пластинка тоже хочет говорить нормально. Но получается одно и тоже повторяется. СЛАВА УКРАИНЕ!
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14.04.2025 21:07 Відповісти
Психіатри?! Аууу!?!?
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14.04.2025 21:07 Відповісти
20 січня 2029?
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14.04.2025 21:13 Відповісти
Останнє китайське американське попередження?
От же ш піздоболіна.
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14.04.2025 21:15 Відповісти
рижий балабол.
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14.04.2025 21:16 Відповісти
Трамп - Я в своїй голові вже закінчів війну. Війна - це жахливо, при мені б цього не було. Я зроблю Америку знав великою, посаджу мільон дерев и зроблю Е-Бабусю.
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14.04.2025 21:21 Відповісти
Трамп нагадує примітивний генератор випадкових слів...
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14.04.2025 21:22 Відповісти
Бреше.
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14.04.2025 21:40 Відповісти
Так он же озвучивал дедлайн. Два дня вроде.
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14.04.2025 21:56 Відповісти
Дедлайн без терміну дії. Геніально.
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15.04.2025 01:15 Відповісти
І без покарання для кацапів за недотримання.....
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15.04.2025 01:23 Відповісти
https://t.me/ToBeOr_Official/17616 @ (мовою оригіналу):

"Обратите внимание, он сказал, что Украина потеряла 25% территории. Не 18,7%, сейчас а 25%. Если добавить к оккупированной территории страны недозахваченные Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области, то получится как раз под 25% (чуть меньше).

Допускаю, что он не случайно сказал про 25%. Конечно, возможно, это его типичная склонность к преувеличению всего на свете. Но нужно держать в уме, что он может воспринимать эту территорию как я, которую он хотел бы передать России ради сделки.

Дальше. Из его слов следует, что поставлять вооружение Украине, даже если Европа за него заплатит, он не собирается. Новых санкций также не будет - как он сказал, "санкции он уже ввёл".

Предполагаю, что "очень хорошее", которое у него скоро будет предложением - это предложение Путина-Уиткоффа: отдать России территорию четырех украинских областей, включая Херсон и Запорожье. Естественно, Украина на это не пойдёт, и в случае этого начнётся новая волна давления со стороны Трампа.

Буду рад ошибиться."
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15.04.2025 01:40 Відповісти
ну то це на якого слоупока розраховано? зрозуміло що цей олігофрен рудопикий тепер до останнього буде час затягувати поки українці по росії не б'ють - а рососіянці запросто.. то чекатимемо коли це опудало на електричному стільці просмажать чи всеж битимемо по моцкві?
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15.04.2025 05:35 Відповісти
""...термін цього дедлайну він не озвучив""

Дату начала можно выбрать любую, это неважно, а конечная - когда орки уничтожат и оккупируют еще больше украинской территории, ВСУ из-за недостаточно военной помощи будут все больше отступать, а украинцы будут готовы на все условия путлера-трапона. Надеюсь ЕС этого не допустит.
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15.04.2025 07:49 Відповісти
дєд лайно
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15.04.2025 08:49 Відповісти
У рыжего склероз ? Война в Украине с 2014 года .
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15.04.2025 09:19 Відповісти
20 січня 2029 року його дедлайн
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15.04.2025 09:32 Відповісти
Під час мого першого президентства Путін навіть не думав про війну,
Я точно знаю бо через його дупу заліз в його мізки- трампон ходячий
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15.04.2025 11:03 Відповісти
Сволота. Гaндoн.
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15.04.2025 11:13 Відповісти
Во время первого президентства Трампа, Путин не то, что «не думал о войне», он к ней усиленно готовился… И только такой полный кретин, как Трамп, может этого не понимать…
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15.04.2025 12:37 Відповісти
В часи президенства Трампа росія бомбила Сирію, а вагнерівці захоплювали нафтові джерела. А Трамп спромогся лише випустити декілька Тамагавків і поділити з росіянами зону впливу.
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15.04.2025 13:41 Відповісти
Таке враження, що дід вже просто розповідає свої сни. Плутає реальність зі сном.
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15.04.2025 13:25 Відповісти
Хтось колись на камеру напхає його носом у власне лайно ? З 2017 по 2021 рік -каденція Трампа, ВІЙНА ТОДІ ВЖЕ ЙШЛА ! Чмо руде

...
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15.04.2025 16:13 Відповісти
,он даже не думал о войне,---но анексировал Крым и одну треть донбасса! Насрал на Ялту-45г, Потсдам-46г и Стокгольм-75г в последнем было подтверждено положение о неделимости границ в Европе! Ну как? А двусторонний раширенный договор между двумя странами от 1998г, где оговорено было и границы в том числе! И парламенты ратифицировали без оговорок! Тремпель уже стал болваном безграмотным. Чем бы он не закончил---уже болваном останется навсегда. Второгодник навеки.
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15.04.2025 19:09 Відповісти
Скажіть хто небудь цьому довбойобу що війна почалася ще в 2014 році!!
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15.04.2025 19:09 Відповісти
 
 