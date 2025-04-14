Під час мого першого президентства Путін навіть не думав про війну, - Трамп

Президент США Дональд Трамп вкотре звинуватив Джо Байдена у війні РФ проти України.

Про це він сказав під час зустрічі з президентом Ель-Сальвадору Наїбом Букеле в Білому домі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я хочу зупинити вбивства. І я думаю, що в цьому плані ми добре справляємося. Думаю, дуже скоро у вас будуть дуже хороші пропозиції", - зазначив він.

"І ви подивіться на Путіна. Я не кажу, що хтось з них ангел. Але я скажу вам, що я пройшов чотири роки [на першій каденції], і це [війна] навіть не було питанням. Він [Путін] ніколи б не почав цього. І я казав йому: "Не роби цього. Ти не будеш цього робити". І це було для нього як зіниця ока, але не було жодного шансу, що він би це зробив", - сказав президент США.

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Натомість Трамп розповів, як, на його думку, мав би діяти Джо Байден, щоб зупинити війну в Україні.

За його словами, його попередник міг зупинити війну, "знизивши ціни на нафту", але не зробив цього.

"Байден тримав ціни високими, бо унеможливив видобуток. І що тепер робити? У нас тепер країна, яка втратила 25% своєї території, найкращі місця, мільйони людей загинуло… Це була війна Байдена, і я намагаюся її зупинити...", - додав він.

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Нагадаємо, напередодні Дональд Трамп, коментуючи удар РФ по Сумах, заявив: "Я вважаю, що це було жахливо. І мені сказали, що вони зробили помилку. Але я вважаю, що це жахливо. Я вважаю, що вся війна - це жахливо".