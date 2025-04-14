Під час мого першого президентства Путін навіть не думав про війну, - Трамп
Президент США Дональд Трамп вкотре звинуватив Джо Байдена у війні РФ проти України.
Про це він сказав під час зустрічі з президентом Ель-Сальвадору Наїбом Букеле в Білому домі, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Я хочу зупинити вбивства. І я думаю, що в цьому плані ми добре справляємося. Думаю, дуже скоро у вас будуть дуже хороші пропозиції", - зазначив він.
"І ви подивіться на Путіна. Я не кажу, що хтось з них ангел. Але я скажу вам, що я пройшов чотири роки [на першій каденції], і це [війна] навіть не було питанням. Він [Путін] ніколи б не почав цього. І я казав йому: "Не роби цього. Ти не будеш цього робити". І це було для нього як зіниця ока, але не було жодного шансу, що він би це зробив", - сказав президент США.
Натомість Трамп розповів, як, на його думку, мав би діяти Джо Байден, щоб зупинити війну в Україні.
За його словами, його попередник міг зупинити війну, "знизивши ціни на нафту", але не зробив цього.
"Байден тримав ціни високими, бо унеможливив видобуток. І що тепер робити? У нас тепер країна, яка втратила 25% своєї території, найкращі місця, мільйони людей загинуло… Це була війна Байдена, і я намагаюся її зупинити...", - додав він.
Нагадаємо, напередодні Дональд Трамп, коментуючи удар РФ по Сумах, заявив: "Я вважаю, що це було жахливо. І мені сказали, що вони зробили помилку. Але я вважаю, що це жахливо. Я вважаю, що вся війна - це жахливо".
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Нить теряешь бесед.
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Дам тебе за неё."
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Трамп: У найгіршому випадку, я міг би домовитися про те, щоб вони (Росія) щось захопили. Ви ж знаєте, що (в Україні), є певні райони, які є російськомовними (08.03.2023)
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китайськеамериканське попередження?
От же ш піздоболіна.
"Обратите внимание, он сказал, что Украина потеряла 25% территории. Не 18,7%, сейчас а 25%. Если добавить к оккупированной территории страны недозахваченные Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области, то получится как раз под 25% (чуть меньше).
Допускаю, что он не случайно сказал про 25%. Конечно, возможно, это его типичная склонность к преувеличению всего на свете. Но нужно держать в уме, что он может воспринимать эту территорию как я, которую он хотел бы передать России ради сделки.
Дальше. Из его слов следует, что поставлять вооружение Украине, даже если Европа за него заплатит, он не собирается. Новых санкций также не будет - как он сказал, "санкции он уже ввёл".
Предполагаю, что "очень хорошее", которое у него скоро будет предложением - это предложение Путина-Уиткоффа: отдать России территорию четырех украинских областей, включая Херсон и Запорожье. Естественно, Украина на это не пойдёт, и в случае этого начнётся новая волна давления со стороны Трампа.
Буду рад ошибиться."
Дату начала можно выбрать любую, это неважно, а конечная - когда орки уничтожат и оккупируют еще больше украинской территории, ВСУ из-за недостаточно военной помощи будут все больше отступать, а украинцы будут готовы на все условия путлера-трапона. Надеюсь ЕС этого не допустит.
Я точно знаю бо через його дупу заліз в його мізки- трампон ходячий
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