США хотіли б припинення вогню в Україні на справедливих умовах, - сенатор-демократ Кейн
США хотіли б, щоб припинення вогню в Україні відбулося на справедливих умовах. Проте Росія своїми діями демонструє, що не зацікавлена в цьому.
Про це заявив під час брифінгу сенатор від Демократичної партії США Тім Кейн, який перебуває з візитом в Києві, передає "РБК-Україна", інформує Цензор.НЕТ.
"США хотіли б припинення вогню на справедливих умовах. Європа хоче припинення вогню на справедливих умовах. Україна заслуговує на припинення вогню на справедливих умовах",- наголосив американський законодавець.
Водночас він додав, що нещодавній ракетний удар РФ по Сумах змушує його сумніватися в сумлінності зацікавленості Росії в припиненні вогню.
"Але я сподіваюся, що я помиляюся. І вони (росіяни, - ред.) повинні продемонструвати, що я не правий, продемонструвавши справжню зацікавленість у досягненні цього моменту припинення вогню",- сказав Кейн.
Нагадаємо, що 14 квітня до Києва прибув сенатор-демократ Тімоті Майкл Кейн.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А те кто не соблюдает должны нести ответственность.
Гренландія і Канада, згідно з цією картою, залежатимуть від Штатів, а Росія підпорядкує собі всі європейські країни та Туреччину.
- брити під росією? Ісландія?
- туреччина буде під росією? ще й ізольовано від близького сходу?
- казахстан не під китайозами?
- мексика, деякі частини Латинської америки не під китайозами , якщо фактично це вже так ?
Redcar Ukraine та Станислав Литвиненко #520459 дуже правильно вказали на деякі "косяки" тих горе-аналітиків
дивно. Для такого віку начебто зарано впадати у старечій дитячий наїв.
На 4 году жестокой войны еще надеяться на то что маньяк одумается и перестанет убивать...
Уявіть таке б мекання ми почули якби припустимо мексиканці вдерлися в південні штати десь у Техас і витворяли таке як кацапи? трахали громадян США грабували і все руйнували? , ось скажіть чесно ми б чули таке саме -бебебе?