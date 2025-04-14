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Новини Припинення вогню між Україною та РФ Візит сенатора Кейна в Україну
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США хотіли б припинення вогню в Україні на справедливих умовах, - сенатор-демократ Кейн

Кейн каже, що припинення вогню має бути на справедливих умовах для України

США хотіли б, щоб припинення вогню в Україні відбулося на справедливих умовах. Проте Росія своїми діями демонструє, що не зацікавлена в цьому.

Про це заявив під час брифінгу сенатор від Демократичної партії США Тім Кейн, який перебуває з візитом в Києві, передає "РБК-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"США хотіли б припинення вогню на справедливих умовах. Європа хоче припинення вогню на справедливих умовах. Україна заслуговує на припинення вогню на справедливих умовах",- наголосив американський законодавець.

Водночас він додав, що нещодавній ракетний удар РФ по Сумах змушує його сумніватися в сумлінності зацікавленості Росії в припиненні вогню.

"Але я сподіваюся, що я помиляюся. І вони (росіяни, - ред.) повинні продемонструвати, що я не правий, продемонструвавши справжню зацікавленість у досягненні цього моменту припинення вогню",- сказав Кейн.

Нагадаємо, що 14 квітня до Києва прибув сенатор-демократ Тімоті Майкл Кейн.

Читайте також: Трамп заявив, що встановив дедлайн для Путіна щодо припинення вогню в Україні

Автор: 

росія (65129) Сенат США (600) припинення вогню (137)


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Топ коментарі
+7
Справедливих для кого? Справедливість це поняття для кожного своє.
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14.04.2025 22:18
+5
В мире нет справедливости, есть закон, есть международное право которые должны соблюдаться.

А те кто не соблюдает должны нести ответственность.
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14.04.2025 22:21
+4
він додав, що нещодавній ракетний удар РФ по Сумах змушує його сумніватися в сумлінності зацікавленості Росії в припиненні вогню. Джерело: https://censor.net/ua/n3546813

дивно. Для такого віку начебто зарано впадати у старечій дитячий наїв.
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14.04.2025 22:25
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Справедливих для кого? Справедливість це поняття для кожного своє.
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14.04.2025 22:18 Відповісти
В мире нет справедливости, есть закон, есть международное право которые должны соблюдаться.

А те кто не соблюдает должны нести ответственность.
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14.04.2025 22:21 Відповісти
Видання Newsweek створило імовірну карту світу, яка показує, як лідери Росії, США і Китаю можуть розділити планету на сфери впливу.

Гренландія і Канада, згідно з цією картою, залежатимуть від Штатів, а Росія підпорядкує собі всі європейські країни та Туреччину.

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14.04.2025 22:22 Відповісти
A прутня за воротнiк? 😀
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14.04.2025 22:56 Відповісти
звісно Newsweek має штаб аналітиків, зв'язки з розвідкою, політиками і т.д. і т.п. , але тест на логіку:

- брити під росією? Ісландія?
- туреччина буде під росією? ще й ізольовано від близького сходу?
- казахстан не під китайозами?
- мексика, деякі частини Латинської америки не під китайозами , якщо фактично це вже так ?
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14.04.2025 23:22 Відповісти
Це плани "четвертого рейху".
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14.04.2025 23:31 Відповісти
Повинна з'явитися четверта сила. Мабуть нею стануть ті самі пінгвіни, котрих образив Трамп
Redcar Ukraine та Станислав Литвиненко #520459 дуже правильно вказали на деякі "косяки" тих горе-аналітиків
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15.04.2025 09:54 Відповісти
Індія і Японія у сфері впливу кнр теж викликають питання що приймають їхні "аналітики". Ні це звичайно можуть буди вологі еротичні мрії китайців та москалів. Але як вони той вплив отримають?
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15.04.2025 02:20 Відповісти
Оруелл... 1984
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14.04.2025 23:42 Відповісти
Якесь ягняче блеяння.
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14.04.2025 22:22 Відповісти
він додав, що нещодавній ракетний удар РФ по Сумах змушує його сумніватися в сумлінності зацікавленості Росії в припиненні вогню. Джерело: https://censor.net/ua/n3546813

дивно. Для такого віку начебто зарано впадати у старечій дитячий наїв.
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14.04.2025 22:25 Відповісти
Ну да, а так він навіть не сумнівався в ССумлінності свинособак, та їх жаги до миру,),
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14.04.2025 23:09 Відповісти
Поражает насколько тупизна охватывает количество вроде бы вменяемых людей.

На 4 году жестокой войны еще надеяться на то что маньяк одумается и перестанет убивать...
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14.04.2025 22:36 Відповісти
Смутні сомнєнія - кацапи вже 11 - й рік утюжать Україну а сенатор все ше надіється на їх людяність
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14.04.2025 22:37 Відповісти
Хибне бажання. Забрати зброю у вбивці. Так вбивця все одно знайде інструмент вбивства. Не сьогодні, так завтра. Замість того, щоб вбивцю ізолювати та позбавити всіх прав Людини. Важко визнати Заходу, що вбивця - ціла країна ? А ***** втілює її бажання в життя.
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14.04.2025 22:39 Відповісти
Дурак
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14.04.2025 22:46 Відповісти
Нагадую, що Кейн - те саме що і Каїн.
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14.04.2025 23:46 Відповісти
Припускаю,(але я в це не вірю) що американці надто мало обізнані щодо росіян..
Уявіть таке б мекання ми почули якби припустимо мексиканці вдерлися в південні штати десь у Техас і витворяли таке як кацапи? трахали громадян США грабували і все руйнували? , ось скажіть чесно ми б чули таке саме -бебебе?
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15.04.2025 00:38 Відповісти
 
 