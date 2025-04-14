США хотіли б припинення вогню в Україні на справедливих умовах, - сенатор-демократ Кейн

США хотіли б, щоб припинення вогню в Україні відбулося на справедливих умовах. Проте Росія своїми діями демонструє, що не зацікавлена в цьому.

Про це заявив під час брифінгу сенатор від Демократичної партії США Тім Кейн, який перебуває з візитом в Києві, передає "РБК-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"США хотіли б припинення вогню на справедливих умовах. Європа хоче припинення вогню на справедливих умовах. Україна заслуговує на припинення вогню на справедливих умовах",- наголосив американський законодавець.

Водночас він додав, що нещодавній ракетний удар РФ по Сумах змушує його сумніватися в сумлінності зацікавленості Росії в припиненні вогню.

"Але я сподіваюся, що я помиляюся. І вони (росіяни, - ред.) повинні продемонструвати, що я не правий, продемонструвавши справжню зацікавленість у досягненні цього моменту припинення вогню",- сказав Кейн.

Нагадаємо, що 14 квітня до Києва прибув сенатор-демократ Тімоті Майкл Кейн.

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