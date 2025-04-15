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Новини Воєнні злочини російських окупантів
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Знущався з цивільного на Чернігівщині: засуджено російського військового до 12 років ув’язнення, - Нацполіція

Чернігівський районний суд засудив 28-річного військовослужбовця РФ до 12 років позбавлення волі за вчинення воєнного злочину під час тимчасової окупації Чернігівщини навесні 2022 року.

Про це повідомляє Нацполіція, інформує Цензор.НЕТ.

Російського військового засудили до 12 років за воєнний злочин на Чернігівщині

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Слідство встановило, що фігурант - мешканець Республіки Тива - у березні 2022 року у складі російських окупаційних військ перебував у селі Золотинка Чернігівського району. Під час перебування в селі він, з метою "розваги", жорстоко знущався з місцевого мешканця.

Зокрема, окупант стріляв з автоматичної зброї по стінах будинку, змушував господаря бігати по двору, стріляючи в землю біля його ніг, імітуючи полювання. Потім змусив потерпілого надіти на голову картонну коробку та кілька разів вистрілив у неї з автомата.

Унаслідок цих дій чоловік зазнав сильних моральних страждань і реального страху за своє життя. Злочин кваліфіковано за ч. 1 ст. 438 КК України - порушення законів і звичаїв війни, жорстоке поводження з цивільним населенням.

Суд визнав обвинуваченого винним і призначив покарання у вигляді 12 років позбавлення волі.

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Автор: 

армія рф (17346) Нацполіція (15163) Чернігівська область (905)


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Не написано головне - визнали і посадили чи заочно ?
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15.04.2025 12:47 Відповісти
Все заочно прокурори та офіцери поліції та суді повинні якусь заочну роботу роботи.
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15.04.2025 12:54 Відповісти
100% результату - нуль , але всі зайняті - всі при справах !
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15.04.2025 13:13 Відповісти
Заочно на пляшці буде сидіти.
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15.04.2025 12:56 Відповісти
Заочно добре судити вміють...
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15.04.2025 13:09 Відповісти
Ще б умовно тим прокурорам і суддям зарплату платили .
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15.04.2025 14:24 Відповісти
 
 