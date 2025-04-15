Знущався з цивільного на Чернігівщині: засуджено російського військового до 12 років ув’язнення, - Нацполіція

Чернігівський районний суд засудив 28-річного військовослужбовця РФ до 12 років позбавлення волі за вчинення воєнного злочину під час тимчасової окупації Чернігівщини навесні 2022 року.

Про це повідомляє Нацполіція, інформує Цензор.НЕТ.

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Слідство встановило, що фігурант - мешканець Республіки Тива - у березні 2022 року у складі російських окупаційних військ перебував у селі Золотинка Чернігівського району. Під час перебування в селі він, з метою "розваги", жорстоко знущався з місцевого мешканця.

Зокрема, окупант стріляв з автоматичної зброї по стінах будинку, змушував господаря бігати по двору, стріляючи в землю біля його ніг, імітуючи полювання. Потім змусив потерпілого надіти на голову картонну коробку та кілька разів вистрілив у неї з автомата.

Унаслідок цих дій чоловік зазнав сильних моральних страждань і реального страху за своє життя. Злочин кваліфіковано за ч. 1 ст. 438 КК України - порушення законів і звичаїв війни, жорстоке поводження з цивільним населенням.

Суд визнав обвинуваченого винним і призначив покарання у вигляді 12 років позбавлення волі.

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