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Чоловік ударив військового ножем у груди в Києві: його затримано. ФОТОрепортаж

В Оболонському районі Києва чоловік завдав ножового поранення військовослужбовцю.

Про це повідомив Департамент комунікації Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.

"До поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що на вулиці Бережанській лежить чоловік із ножовим пораненням.

Чоловік вдарив ножем у груді військового в Києві
Чоловік вдарив ножем у груди військового в Києві

Правоохоронці з’ясували, що перебуваючи біля під’їзду одного із будинків в Оболонському районі між військовим та фігурантом виник конфлікт. Сварка швидко переросла в бійку, під час якої зловмисник дістав з кишені ніж і вдарив військового в груди. Після скоєння злочину нападник втік з місця події, позбувшись знаряддя злочину. Потерпілого військового госпіталізували з проникаючим ножовим пораненням грудної клітини до медичного закладу", - йдеться в повідомленні.

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Правоохоронці розшукали порушника наступного дня та затримали його.

Чоловік вдарив ножем у груди військового в Києві

Ним виявився раніше неодноразово судимий 43-річний киянин.

Наразі слідчі повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження, а суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

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Автор: 

Київ (19461) Нацполіція (15163) військовослужбовці (4743)


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Топ коментарі
+35
До восьми років???!
Ви там геть *********?
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15.04.2025 11:28
+29
Рецидивіст і 8 років за замах на умисне вбивство військового під час війни?
Ви, що там подуріли?
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15.04.2025 11:50
+23
Це замах на життя військового.
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15.04.2025 11:34
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До восьми років???!
Ви там геть *********?
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15.04.2025 11:28 Відповісти
*****! Це брєд цензор нет редактора а ви сприймаєте це як факт.
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15.04.2025 13:51 Відповісти
Вот иногда таки жаль, что нет СМЕРША! При всей моей нелюбви к тем типа товарищам.
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15.04.2025 22:11 Відповісти
Це замах на життя військового.
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15.04.2025 11:34 Відповісти
Повісити падлюку!
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15.04.2025 11:39 Відповісти
Сначала "опустить" - он потом сам повесится.
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15.04.2025 11:43 Відповісти
Або отримає задоволення.
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15.04.2025 12:06 Відповісти
Ні воно діряве ще по малолєткі
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15.04.2025 12:32 Відповісти
Рецидивіст і 8 років за замах на умисне вбивство військового під час війни?
Ви, що там подуріли?
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15.04.2025 11:50 Відповісти
Ти тут наприклад не повинен шлятися, а шляєшся ж
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15.04.2025 12:01 Відповісти
Суди ******* це пздц. Толерасти захищають вбивць та нелюдей!
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15.04.2025 13:04 Відповісти
Чому він не вбив суддю, прокурора, ?!!! Тоді 8 років норм .
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15.04.2025 11:54 Відповісти
Тоді 5 умовно норм.
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15.04.2025 12:06 Відповісти
Якби вбив суддю чи прокурвора то отримав би пожиттеве.
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15.04.2025 13:05 Відповісти
за мішок картоплі більше дають
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15.04.2025 12:03 Відповісти
Я не юрист, хай професіонали скажуть точніше. Але хіба удар ножем в груди це не замах на вбивство?
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15.04.2025 13:53 Відповісти
З обтяжливими - замах на військового, скоєний під час дії воєнного стану..там до пожиттєвого..
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15.04.2025 23:55 Відповісти
Верещання НКВСівців зрозуміле, вони небезпідставно підозрюють, що то був не військовий, а їхній, "військовий", а точніше бандит у формі, який заробляє на відлову цивільних. Але все ж таки є питання по суті справи, геть незрозуміло чому та на якій почві виник конфлікт.
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16.04.2025 05:00 Відповісти
 
 