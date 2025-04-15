Чоловік ударив військового ножем у груди в Києві: його затримано. ФОТОрепортаж

В Оболонському районі Києва чоловік завдав ножового поранення військовослужбовцю.

Про це повідомив Департамент комунікації Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.

"До поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що на вулиці Бережанській лежить чоловік із ножовим пораненням.





Правоохоронці з’ясували, що перебуваючи біля під’їзду одного із будинків в Оболонському районі між військовим та фігурантом виник конфлікт. Сварка швидко переросла в бійку, під час якої зловмисник дістав з кишені ніж і вдарив військового в груди. Після скоєння злочину нападник втік з місця події, позбувшись знаряддя злочину. Потерпілого військового госпіталізували з проникаючим ножовим пораненням грудної клітини до медичного закладу", - йдеться в повідомленні.

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Правоохоронці розшукали порушника наступного дня та затримали його.

Ним виявився раніше неодноразово судимий 43-річний киянин.

Наразі слідчі повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження, а суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

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