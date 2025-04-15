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Новини Скандали в Слузі народу
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У Раді новий нардеп: "слуга народу" Мельник склав присягу

Слуга народу поповнилась новим депутатом

Сьогодні, 15 квітня, у Верховній Раді зʼявився новий депутат Сергій Мельник. Він долучиться до фракції "Слуга народу".

Про це повідомив у телеграм-каналі нардеп від "Євросолідарності" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"В Раді зʼявився новий депутат Мельник Сергій Васильович від "Слуг народу". Зараз складає присягу", - написав він.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ЦВК визнала Мельника нардепом від "Слуги народу" замість Кормишкіної.

Справа "слуги народу" Кормишкіної

Нагадаємо, у листопаді 2022 року було відкрито справу проти "слуги народу" Кормишкіної, якій подарували 20 млн грн та коштовний годинник. Як тоді повідомлялося, нардепка отримала в подарунок 14,4 млн грн. До цього їй подарували ще 5,3 млн грн та швейцарський годинник за 310 тис. грн, інкрустований 11 білими діамантами. Дарувальником був її батько, але з відкритих даних не випливає, що він не мав офіційних доходів у такому розмірі.

17 жовтня 2024 року САП повідомила нардепці про підозру.

23 жовтня 2024 року ВАКС призначив їй запобіжний захід у вигляді особистої поруки. Поручителями стали голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та глава Миколаївської ОВА Віталій Кім.

У січні 2025 року ВАКС обрав запобіжний захід чоловікові "слуги народу" Кормишкіної у справі про незаконне збагачення - 15 млн грн застави і процесуальні обов’язки.

Автор: 

ВР (14971) депутат (1775) Слуга народу (2812) Мельник Сергій (1)


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Топ коментарі
+7
Конец эпохи бедности
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15.04.2025 12:55
+7
Може простітут. Або бандюк. В СН нормальних людей не беруть.
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15.04.2025 13:44
+5
Для конкретно взятої людини
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15.04.2025 12:57
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15.04.2025 12:55 Відповісти
Для конкретно взятої людини
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15.04.2025 12:57 Відповісти
А цей "Корабєльний", чи нє?
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15.04.2025 12:56 Відповісти
ще один ананас
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15.04.2025 12:58 Відповісти
Не забудьте дописати в Вікіпедії: "У 2019-му році закінчив Трускавецький депутатотворчий уеіверситет"
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15.04.2025 13:04 Відповісти
А де він був 6 років? Невже воював?
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15.04.2025 13:06 Відповісти
Баріста, весільний фотограф чи офіціант?
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15.04.2025 13:07 Відповісти
Може простітут. Або бандюк. В СН нормальних людей не беруть.
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15.04.2025 13:44 Відповісти
Для чого це шоу...
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15.04.2025 14:21 Відповісти
Блін, чогось я перелякався, що це нардеп VІІІ скликання Мельник Сергій Іванович...
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15.04.2025 16:05 Відповісти
 
 