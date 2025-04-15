У Раді новий нардеп: "слуга народу" Мельник склав присягу

Сьогодні, 15 квітня, у Верховній Раді зʼявився новий депутат Сергій Мельник. Він долучиться до фракції "Слуга народу".

Про це повідомив у телеграм-каналі нардеп від "Євросолідарності" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"В Раді зʼявився новий депутат Мельник Сергій Васильович від "Слуг народу". Зараз складає присягу", - написав він.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ЦВК визнала Мельника нардепом від "Слуги народу" замість Кормишкіної.

Справа "слуги народу" Кормишкіної

Нагадаємо, у листопаді 2022 року було відкрито справу проти "слуги народу" Кормишкіної, якій подарували 20 млн грн та коштовний годинник. Як тоді повідомлялося, нардепка отримала в подарунок 14,4 млн грн. До цього їй подарували ще 5,3 млн грн та швейцарський годинник за 310 тис. грн, інкрустований 11 білими діамантами. Дарувальником був її батько, але з відкритих даних не випливає, що він не мав офіційних доходів у такому розмірі.

17 жовтня 2024 року САП повідомила нардепці про підозру.

23 жовтня 2024 року ВАКС призначив їй запобіжний захід у вигляді особистої поруки. Поручителями стали голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та глава Миколаївської ОВА Віталій Кім.

У січні 2025 року ВАКС обрав запобіжний захід чоловікові "слуги народу" Кормишкіної у справі про незаконне збагачення - 15 млн грн застави і процесуальні обов’язки.